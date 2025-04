League of Angels III ist das nächste Teil einer der populärsten MMORPG Browserspiele , seine frühere Teile – League of Angels und League of Angels II – zählen einige Millionen von angemeldeten Nutzern auf der ganzen Welt.





Das dritte Teil bietet ein verbessertes Layout, optimalisiertes Gameplay und viel mehr ausgebautes Questsystem, deshalb engagiert sich ein Spieler mehr für die Handlung.





Wie es sich für ein typisches Rollenspiel gehört, legt man einen großen Nachdruck auf die Charakter-, und Ausrüstungsentwicklung. Nicht nur unser Held, sondern auch die Begleiter werden entwickelt.





Die Handlung in League of Angels III bleibt ohne größere Veränderungen, jetzt schlüpfen wir in die Rolle des gegen die Kräfte des Bösen kampfenden Engels, um die Welt zu retten. Lässt es sich diesen Kampf gewinnen? Prüfe das, indem du dein Abenteuer mit diesem Spiel beginnst.