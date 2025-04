Guardians of Empire est un MMORPG du type hack-and-slash dans lequel vous ferez face à l’armée obscure jouant le rôle de l’un des membres d’une confrérie très puissante.





Créez votre personnage en choisissant l’une des races disponibles (Humain, Neïa, Nain ou Elfe) et l’une des six classes (Guerrier, Prêtre, Arcaniste, Ingénieur, Traqueur ou Chevalier noir) et commencez votre aventure dans le monde fantastique plein d’effrayants monstres qui veulent prendre le pouvoir dans le royaume. Tuez une horde d’ennemis et devenez de plus en plus puissant parce que sur votre chemin vous rencontrerez beaucoup de boss qui seront un vrai défi.





Plongez dans le monde de Guardians of Ember maintenant !