Guardians of Ember ist ein kostenloses MMORPG-Spiel mit Hack-and-Slash-Mechanismen, in dem du als Mitglied einer mächtigen Bruderschaft gegen die Armee der Dunkelheit antreten. Erstelle einen Charakter, indem du eine der verfügbaren Rassen (Elf, Zwerg, Naia, Mensch) und eine von sechs Klassen (Ritter, Priester, Waldläufer, Ingenieur, Waldläufer oder Dunkler Ritter) auswählst und starte dein Abenteuer in dieser fantastischen Welt, in der furchterregende Kreaturen deine Länder angreifen und es erobern wollen. Töte Horden von Feinden und werde noch mächtiger, weil du auf deinem Weg viele Bosse triffst, was eine echte Herausforderung sein kann. Tauche noch heute in die Welt der Guardians of Ember ein!