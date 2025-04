Grand Prix Racing Online est un jeu qui simule le gestionnaire de sport automobile. Dans ce jeu, vous prenez le contrôle et avez un impact sur votre propre équipe. Vous signez les contrats avec les conducteurs, directeurs techniques et avec votre personnel. Vous négociez avec les sponsors et avec les autres managers pour créer les équipes. Vous choisissez les options pour votre voiture, à la fois pour la qualification et pour la course. La stratégie vous aidera à devenir le meilleur manager et à être nommé champion dans la classe Elite.

Si vous voulez vérifier vos compétences en gestion - vous devez essayer ce jeu !