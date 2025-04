Grand Prix Racing Online é um jogo que incentiva de se tornar um gestor de uma equipa de F1. Neste jogo, tomas o controle e tens um impacto da tua própria equipa. Assina os contratos com os motoristas, diretores técnicos e com as pessoas do teu grupo. Negocia com os patrocinadores e com os outros gerentes para criar as melhores equipas. Podes escolher as várias opções para a sua viatura, tanto para a classificação como para a corrida, e a estratégia que te ajudará a te converter no melhor administrador e para ser nomeado como o campeão na classe Elite. Se queres demostrar as tuas habilidades como um gestor de F1, definitivamente tens que provar este jogo!