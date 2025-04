Dead Frontier est un MMORPG gratuit avec vue 3D aérienne qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, dans une ville fictive de Fairview qui était infestée de zombies.



En tant que jeu coopératif, Dead Frontier offre aux survivants d'aller seuls ou avec des alliés pour combattre les hordes de zombies, combattre d'autres joueurs en mode PvP, chercher de la nourriture, des médicaments, des munitions, etc. Rejoignez l'un des cinq postes défendus par d'autres joueurs - un endroit sûr et sécurisé, où vous pourrez négocier et intéragir avec d'autres survivants. Vous pouvez également entrer dans des bâtiments abandonnés, les revendiquer et purger pour créer votre propre poste personnel. Dans la ville, vous devez vous déplacer à pied, car les développeurs ne voulaient pas inclure de véhicules pour que les joueurs soient plus attentifs à la menace zombie lorsqu'ils se déplacent dans les bâtiments et les rues - c'est pourquoi vous devez toujours être bien préparé en ayant des diverses armes et une armure!