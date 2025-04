Dead Frontier è un gioco MMORPG multiplayer gratuito.

Dead Frontier si svolge in un mondo post-apocalittico, nella città fittizia di Fairview infestata da zombie. Come un gioco cooperativo, i sopravvissuti possono andare da soli o insieme per combattere le orde di zombie, combatti contro altri giocatori in modalità PvP, trova cibo, medicine, munizioni e altri.

Partecipa a uno dei cinque posti difesi da altri giocatori - un luogo sicuro per vivere, negoziare e interagire con altri sopravvissuti. Puoi anche entrare in edifici abbandonati e creare un tuo post personale. In città, devi andare a piedi, come gli sviluppatori non volevano includere veicoli in modo che i giocatori sarebbero più attenti alla minaccia dei zombie mentre si muovevano attraverso edifici e strade - per questo devi sempre essere preparato da avendo diverse armi e un'armatura!



