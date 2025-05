Mise à jour Warframe

Game Awards 2019 : Warframe : Empyrean est désormais disponible sur PC

Warframe : Empyrean est la dernière extension en date du jeu original. Le studio créateur vient d'annoncer sa disponibilité sur PC.

Warframe : Empyrean immerge le joueur au sein de combats spatiaux coopératifs de un à quatre joueurs. La nouveauté de cette extension étant le combat 3v3. Dévoilé à l'occasion du TennoCon 2018 puis mentionné une nouvelle fois lors du PC Gaming Show de l'E3 2019, Warframe : Empyrean s'est fait attendre. La nouvelle extension du MMO est désormais disponible sur vos ordinateurs, comme annoncé par Digital Extrêmes. Parallèlement, Rising Tide est jouable sur PlayStation 4, Xbox One, et prochainement sur Switch.

Warframe : Empyrean est également attendu sur PS4, ONE, et Switch.





Un mois après la sortie du contenu Le Sang Ancien, Digital Extrême ressort déjà une mise à jour pour Warframe, baptisée Rising Tide, disponible depuis hier soir sur PC.

En attendant son arrivée sur Xbox One, Nintendo Switch et Playstation 4, ce qui devrait se produire sous peu, le studio dévoile ce que contient cette nouvelle mise à jour de contenu. Ainsi, les joueurs peuvent désormais retrouver les vaisseaux Railjack, et vont pouvoir créer de toute pièce le Dry Dock. Ce dernier est une cale sèche, à partir de laquelle il sera possible d'entièrement personnaliser son vaisseau de combat, mais également d'en recruter l'équipage. Bien évidemment, pour en arriver là, il faudra récolter de nombreuses ressources et retrouver un certain nombre de morceaux du vaisseau.



Du côté des améliorations, on trouve un Orbiteur plus joli, doté de nouveaux appareils, de lumières retravaillées et d'un toit amovible afin d'observer le vaste univers. Pour conclure, les joueurs peuvent également récupérer de nouveaux objets pour la personnalisation de leur Tenno, dont un skin inédit pour Equinox et la collection Antonym. Pour le détail de toutes les modifications apportées, on vous renvoie comme d'habitude au patch note officiel.





Après avoir annoncé que les développeurs de Warframe travaille à leur rythme, le shooter futuriste en free-to-play fait une nouvelle fois parler de lui. En effet, il vient d'atteindre un nouveau record.

Warframe s'améliore de mise à jour, en mise à jour et aujourd'hui, il semblerait que le titre soit à nouveau récompensé. Le jeu est de plus en plus populaire comme le démontre le pic de téléspectateurs sur Twitch. Lors de la TennoCon 2019, Warframe a attiré plus de 490 000 vieweurs simultanément dont 419 000 sur Twitch, ce qui place le titre à la sixième place des jeux les plus regardés simultanément en 2019 sur la plate-forme de streaming.