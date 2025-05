Fortnite le MMORPG/Tower défense

Fortnite est un jeu créé par les studios EpicGames sortie en Early acces le 25 juillet 2017.Le principe est simple vous incarnez un héros et devez faire face aux carcasses.

Fortnite est donc un mélange entre un MMORPG et un Tower Defense

Côté MMORPG

Cette partie est représentée par l'incarnation d'un personnage correspondant à l'une des classes suivantes : Soldat, Constructeur, Ninja, Aventurier.

De plus un arbre de talent vous permettra de développer vos personnages et vos armes et pièges ainsi que d'obtenir divers autres aventages (emplacement d'inventaire supplémentaire, compétences gadget améliorée etc). Vous obtiendrez ces points en jouant tout simplement. Un autre arbre de recherche vous permettra d'augmenter les caractéristique de tout vos personnages ainsi que d'améliorer vos alliés durant vos mission. Pour les points de recherches, vous devrez attendre. En effet ceux-ci s'obtiennent de façon passive selon un rythme dépendant de votre niveau.

Autre point important l'améliorations de vos personnages, de vos armes, de vos pièges ainsi que de vos survivants. Tout au long du jeu, au fur et à mesure des missions vous obtiendrez des point d'expérience de héros, de schéma et de survivant pour améliorer respectivement vos héros, vos armes/pièges et vos survivant.

Côté Tower Defense



La partie tower défense consiste à créer votre base personnelle (nommée "bouclier antitempête") dans laquelle vous devrez créer une défense suffisament robuste pour survivre aux assauts des carcasses et ainsi l'agrandir.

Cette partie est aussi disponible dans la plupart des missions. En effet vous aurez souvent à batir et tenir une place forte à l'aide de vos trois partenaire (joueurs) durant un temps déterminé face à des vagues d'ennemis.

Pour ceci vous disposez d'un panel de mur,sol,plafond,escaliers et des toits que vous pourrez modulez selon vos besoin enfin d'en faire des arches, des remparts ou des murs fenêtrés par exemple. Une fois vos batiment prêt vous pouvez aussi pièger votre fort à l'aide des planches cloutés, pièges à pointes, plafond lachant des gazs toxique ou électrocutant vos ennemis.

Partie Farm

Vous l'aurez peut-être compris mais la plus grande partie de ce jeu est du farm, il faut farmer pour récolter vos ressources, afin de créer des armes, munitions, pièges, batiments, améliorer vos héros, vos équipements, et vos survivants.

Pour cela, équipé de votre fidèle pioche (modèle incassable rassurez vous) vous allez parcourir les différentes types de cartes comme la forêts, la banlieu ou la zone industrielle, afin de récupérer du bois, de la pierre, du métal et de nombreuses autres ressources.