как получить бесплатно скин в кс

lesha252yandex

И так всем привет. Мб тема баян но ладно. Есть один сайт csgopoligon (не реклама) Халявные 100-200 рублей (может больше) И так приступим. 1- Заходим на сайт https://plg.bet/ru (Не реклама) 2- Далее регистрируемся через стим 3- Потом переходим во вклатку бонусы 4-вводим в строку Enter promocode FREE500POLIGON 5 получаем 500-1500 монет 6 нажимаем кнопку вывести и забираем скинза поределенную сумму Если вы ввели именно промокод FREE500POLIGON а не какой либо другой , то напишите мне в лс в стиме вы еще дополнительно получите скин от меня https://steamcommunity.com/id/lesha9333/