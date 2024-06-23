как получить бесплатно скин в кс

И так всем привет. Мб тема баян но ладно.
Есть один сайт csgopoligon (не реклама) Халявные 100-200 рублей (может больше)
И так приступим.
1- Заходим на сайт https://plg.bet/ru (Не реклама)
2- Далее регистрируемся через стим
3- Потом переходим во вклатку бонусы
4-вводим в строку Enter promocode FREE500POLIGON
5 получаем 500-1500 монет
6 нажимаем кнопку вывести и забираем скинза поределенную сумму
Если вы ввели именно промокод FREE500POLIGON а не какой либо другой , то напишите мне в лс в стиме вы еще дополнительно получите скин от меня
https://steamcommunity.com/id/lesha9333/
на фри гриб получать беспладные наклейки и скины
лол свою рефку тут пропиарил чисто хочет налудоманить койны за вас
если у вас акаунт ниочем то ни он ни вы ничего толком не получите а не получите 50 койнов которые стоят ничего
Скины бесплатно почти никак не получить
есть конечно способы но это очень трудно