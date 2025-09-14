GemEarn

Rain

Gem591

novice rank iconmrALI: ...
adept rank iconDevMaster: Dancin emote (inline chat version)
adept rank iconJustin Böning: Very Cat emote (inline chat version)
mage rank icondem.pferd.heisst.horst: Dance Blue emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
mage rank iconAtia: Dancin emote (inline chat version)
novice rank iconAssur: Dancin emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconandyghitun: hi
mage rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
SystemGamehag: 14 users received Gem49 from the Rain.
mage rank iconAtia: Dancin emote (inline chat version)
AdminSwirfty: It just depends on what's available for you at the moment
AdminSwirfty: There is no limit to how many Gems you can earn per day
novice rank iconAsh: sup
novice rank icondark_demon: Dancin emote (inline chat version)
novice rank iconРуслан Гриднёв: fyvaprolbyu
novice rank iconyadirwowdf: and per day how many gems can be made +-
novice rank iconThesan: more or less
novice rank iconThesan: 5 usd
novice rank iconyadirwowdf: hello 5000 gems how many USD are they?
novice rank iconestebanflorian1993: Weirdge emote (inline chat version)
apprentice rank iconanotherbunbun: Dance Unique emote (inline chat version)
SystemGamehag: @timur.richter2013 tipped Gem20 to the Rain
novice rank iconAssur: Dancin emote (inline chat version)
mage rank iconAtia: Dancin emote (inline chat version)
novice rank iconaelinor0307: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconGabo VL: Dance Blue emote (inline chat version)
novice rank iconsafarii 💪: 1f609 emote (inline chat version)
novice rank iconThesan: Dancin emote (inline chat version)
novice rank iconAssur: Dancin emote (inline chat version)
mage rank icondem.pferd.heisst.horst: Dance Unique emote (inline chat version)
adept rank iconJustin Böning: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconSebastian Milczarczyk: fuck
mage rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMatyi: Gamba emote (inline chat version)
apprentice rank iconSaiyro : Dance Blue emote (inline chat version)
SystemGamehag: 18 users received Gem61 from the Rain.
novice rank iconРуслан Гриднёв: Dance Dance Green emote (inline chat version)
novice rank iconSantiago Barreto: Dance Blue emote (inline chat version)
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconAigleste1: hi
novice rank iconNikhil A: redeem
apprentice rank iconDansmb: Gamba emote (inline chat version)
novice rank iconNorpo: 5Head emote (inline chat version)
novice rank iconZera: Gamba emote (inline chat version)
novice rank iconp: Dancin emote (inline chat version)
apprentice rank iconSaiyro : Dancin emote (inline chat version)
novice rank iconAssur: Dancin emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

89

0/160

Back to League of Legends forum

How does Dota 2 compare to LoL?

NoScopeDro_p avatar

NoScopeDro_p

September 14, 2025 at 02:21 AM

Dota’s more punishing and complex for sure
xX9933 avatar

xX9933

September 14, 2025 at 08:38 AM

LoL’s faster and more flashy
NovaCoo_l avatar

NovaCoo_l

September 14, 2025 at 01:48 PM

like sprint vs marathon
QuickKillz14 avatar

QuickKillz14

September 15, 2025 at 08:45 AM

Dota has items you use mid-fight which adds layers
LunaTom40 avatar

LunaTom40

September 16, 2025 at 02:23 AM

LoL is more beginner friendly
BloodFury_dF avatar

BloodFury_dF

September 16, 2025 at 11:08 AM

no denying creeps
BloodWizard6 avatar

BloodWizard6

September 17, 2025 at 05:42 AM

They're both great just very different vibes

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KOहिंदीHI

Platform

EarnGamesCashoutGame InformationHelpAbout Us

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam WalletSteam Keys

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy