This game is sooo old

MAGuvan I remember i used to play this game alot

Ausenas It's still a very fun game! Made a little bit irrelevant because of War Thunder though

szefuncio1997 its very old but its pretty fun till this day

Netzi21 its old but amazing

MAGuvan Yeah but these days people like games with a variety of opportunities to play like in war thunder: tank, ship and plane.

nikachapichadze5 nope i like it but its boring





Azaro123 You learn to hide and strike

NikaCincadze Игра была хорошей пока её делали для игроков. Теперь всё делается только ряди бабла. Игра скатилась просто в "Дно". Если разработчики не начнут делать правильные изменения, игра уйдет. А другие проекты не выдали такой ажиотаж, так что и компания может уйти в другое русло. А еще я начал жалеть, что проголосовал на "золотом джойстике" за эту игру. Есть возможность снять свой голос?

да да

NikaCincadze Игра была хорошей пока её делали для игроков. Теперь всё делается только ряди бабла. Игра скатилась просто в "Дно". Если разработчики не начнут делать правильные изменения, игра уйдет. А другие проекты не выдали такой ажиотаж, так что и компания может уйти в другое русло. А еще я начал жалеть, что проголосовал на "золотом джойстике" за эту игру. Есть возможность снять свой голос?

да я так думаю

SmolNig yeah but is still good

jextreme013 how many years old is it



KRALGNC2102 selam arkadaşlar birşey soracam benim levelim yükselim iniyor nedendir

KRALGNC2102 yardımcı olursanız çok sevinirim

KRALGNC2102 birde oyun görevi yaptım oyunu indirdim foto sunu attım ama

KRALGNC2102 görev 600 gems veriyordu malesef vermedi

KRALGNC2102 nedendir acıba bir bilginiz varmı

KRALGNC2102 bilgilendirirseniz sevinirim sayın arkadaşlar

_Ukica_ yea and what is the problem?

Matees Me think that too

TFW082611 I played this game alot about 6 years ago

hhh1234 I remember i used to play this game alot





eatchildrenandadults cool but boring