Una buena guía básica para crear juegos en roblox

Que tal gente como estáis el día de hoy, yo muy bien el día de hoy vamos a hablar sobre como una especie de guía de como crear juegos en roblox esta escrita totalmente por mi yo mas o menos tengo experiencia se como hacer scripts y todo eso y vale aquí hablare sobre como hacer todo eso



dejemos de mas rodeos y comencemos

para mi lo primero lo que yo haría fuera como será el juego si será tipo story, tycoon o shooter, lo que yo hago primero es GUI el gui es como la interfase de tu juego digamos, primero hago el botón de play lo mas fachero posible que tenga buena presentación y que funcione luego vengo y saco un LocalSript o Script ta ra ra y ta ra ra una vez listo solo faltaría darle play haber si funciona si funciona es por que esta bien aquí te dejo una foto de como seria el scriptel script seria como asi, pasamos con el mapa el mapa se tendría que ver interesante y que se pueda explorar si es story tendrías que colocar un spawn, el modo de tele trasportación, lo que son diálogos mi idea es como un juego de zombie como Field trip z pero con una historia, la ciudad que es lo principal yo la haría con un toque abandonada con césped y autos abandonados como la de the last of usen caso de shooter o de disparos como tu lo queras llamar yo haría la ciudad estilo militar con humvees, carro tanques, jeeps y obviamente tanques y si por alguna probabilidad fuera tycoon seria con un mapa tipo arena donde tu construirías la base y lo que son los poderes y trajes y por arena por lo que seria un combate con la gente que quiera tus poderessigo con script, los scripts son como códigos que creas o copias de alguna pagina como en la imagen de arriba y también con comandos por ejemplo si en tu juego quieres que aparezca algo cada 10 segundos por ejemplo un gamepass que cuesta robux o algo parecidopaso con el tema de los gamepass este no se puede hacer dentro de roblox studio bueno si una parte pero la otra parte es fuera de roblox en roblox tienes que configurar si es tipo tycoon por ejemplo un nuevo super poder o si fuera tipo zombie un arma secreta, aquí se tiene que configurar para que cuando un jugador compre pueda obtener el articulo que compro no va a ser que compra el gamepass y al final en el juego no lo tenga amigo, y fuera de roblox studio es mas fácil seria configurar lo que es el nombre y una buena foto y también esta el precio pero que no se pase de 500 como lo hizo el de Brookhaven:/otra vez con lo que es GUI osea interfaz si quieres un tienda en tu juego tienes que hacer lo que seria el color y el diseño y luego si se se pueden ir con los scripts de compra y precio pero si queres saltarte esto puedes buscar como hacer una tienda fácil hasta hay tiendas ya hechas y total mente gratis solo seria modificar el color con que ya viene y diseñoen mi caso si es de zombie tocaría hacer un script de monedas o dinero que creo que iría en ServerScriptService y que al momento de comprar funcione con dinero o monedas que recolectéis a medida del juegoeste un ejemplopasamos con la parte mas buenalo bueno de crear juegos es que ganas fama, seguidores hasta miles y miles de robux por ejemplo un gamepass vale 400 robux y te compran 5 jugadores resultado = 2000 con esto te alcanza para comprarte algo que siempre has querido del catalogo o del algún juego y según roblox te puedes ganar plata real lo que estaría re bien ya que pueden ser dólares o euros "mama en cuanto esta el dólar" dijo que estaba como en 4700 y asi dice una ganado vez 50.000 robux mas o menos podrás convertir en efectivo real tus robux y dice que 50000 robux son como 185 dólares casi un millón de pesos en mi caso que estoy en Colombia pero para esto debes tener estos requisitos:tener ganancias de 50.000 robuxtener una dirección de Gmail verificadatener una cuenta valida en el portal DevExser mayor de 13 añostener una cuenta con buena reputación y aceptar unas leyes de robloxosea si eres menos de 13 no podráspasamos a la parte difícil de crear un buen juego es que tu cuenta sea famosa por asi decirlo que te conozca gente que quieran jugar tu juego y si te dan like y favorito asi te vas haciendo famoso solo que para hacer eso tendrás que tener robux para poder hacer un anuncio de tu juego ya terminado hacer un anuncio cuesta máximo 20 robux pero depende de los días que quiere que este si son 5 días son como 30 robux y si es un mes por ejemplo serian como 100 robux y sin un anuncio el juego nadie lo vera con nadie quera jugarlo y no tendrá visitas pero si quieres un juego con el numero del visitas que tiene el Brookhaven que ya va como en 11 billones de visitas pero por que el anuncio? se preguntaran el anuncio sirve como referencia a tu juego si tiene buen icono y buen diseño la gente se va a interesar y a jugar se preguntaran "y ese juego tan bueno cual es"dejo la parte mala voy con la ultima parte que es las imágenes y el icono hay muchos programas para crear imágenes estas tienen que ver con tu juego por ejemplo si es de shooter tendría que ser como 2 equipos como enfrentándose pero con buena calidad y rtx y el icono seria algo mas pequeña que muestra algo de los que es el juegohasta aquí llega el articulo bro espero que haya gustado pero recuerda esta guía es básica no es que asi es como se cree un juego realmente obviamente lleva estos pasos pero hay muchos mas como la jugabilidad o modos como supervivencia o enfrentamiento y adiós