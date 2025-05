Recomendando 3 juegos de Roblox

¿Aburrido de no saber que jugar en Roblox?

Ya no te preocupes más aqui te traigo 3 juegos divertidos e interesantes que puedes jugar para pasar un buen rato ya sea solo o con amigos

Al terminas de hackear las computadoras tendran que desbloquear las salidas para escapar.

Los 4 supervivientes deberan hackear 5 computadoras que encontraran en el mapa aunque siempre va a haber una de sobra.

Deberan salvar a sus compañeros si llegan a ser capturados por la bestia.

Por el mapa habra rendijas por las que podran pasar agachados cosa que la bestia no puede hacer, tambien pueden usar la puertas a su favor pues si la bestia te esta persiguiendo y por el camino te encuentras alguna puerta abierta y al momento de pasar cierras la puerta, la bestia tendra que abrir la puerta lo cual se demora aproximadamente 3 segundos de esta manera tendras más ventaja y probabilidades de escapar.

La bestia tendra un martillo con el cual podra noquear a los supervivientes, una gema la cual le dara una luz a su alredodor y los supervivientes podran saber cuando la bestia esta cerca de igual manera pueden escucharla y tambien tiene una habilidad de correr rapido por un determinado lapso de tiempo, pero mientras use esta habilidad no podra saltar.

El objetivo de la bestia es congelar a todos los supervivientes en las capsulas que se encuentra por el mapa así evitando que los supervivientes escapen cabe decir que si esres bestia y campeas al lado de la capsula donde se encuentre el superviviente capturado la vida no le bajara.

1. Flee the facilityDentro de servidor solo pueden entrar 5 personas, 4 de ellas seran supervivientes y la restante sera la bestia2. Rainbow Friends: En esta noche solo te encontraras con Blue la manera de evitar que te mate es simplemente ponerte la caja ya que con esta Blue no te notara y el objetivo de la noche es encontrar lo bloques de colores que encuentran en el mapa y llevarlos al teatro.: En esta noches deberas encontrar los paquetes de comida que se encuentran por el mapa y llevarlos al teatro pero ademas de enfrentarte a Blue tambien deberas sobrevivir a Green cabe decir que este personaje es ciego por lo tanto solo deberas evitar que te toque.: En esta noche ademas de encontrarte con Blue y Green también estara Orange sabes que el vendra cuando en el suelo aparezca unas llamas naranjas por las que Orange pasara corriendo solo no estes cerca de estas llamas y evitaras a orange y lo que debes buscar son los fusiles que se encuentra en el mapa e igualmente llevarlos al teatro.Cuando sobrevivas a las 3 noches deberas pasar por el escenario de Blue y evitar explotar los globos para que no despierte ya pasado esto encontraras un laberinto si lo pasas ya superaste el chapter 13. Copyrighted artistsEn este juego los jugadores recibiran una aviso el cual deberan dibujar , luego de esto recibiran el dibujo de otro jugador el cual deberan replicar lo mejor que puedan despues de esto en la pantalla de todos lo jugadores saldran 2 o 3 dibujos y deberan votar por el que crean que es el original al final de la partida el jugador con mas puntos sera el ganador.Este articulo es totalmente mio si hay errores ortograficos disculpenme y avisenme por favorGracias por leer, comenta y valora el articulo <3