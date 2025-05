( 59 ratings)

Explicacion de que es roblox

Hola, hoy os voy a explicar que es roblox, para quien no sepa que es. Roblox es un mundo de imaginacion en donde puedes crear tus propios juegos o jugar al de los otros, ademas entrar al juego es gratis y no nececitas poner tantos datos, en menos de un minuto puedes tener un cuenta de roblox, tambien estan los robux y con eso puedes mejorar tu avatar o comprar gamespasses para otros juegos, tambien hay otra cosa llamada BC (Builders Club) que sirve para crear grupos y que te den robux cada dia, los robux y el BC (Builders Club) valen dinero real, pero hay algunas paginas para conseguirlo gratis o tambien en sorteos de robux. E elegido unos juegos muy populares en roblox y que te los recomiendo.



1.Flee the Facility

Este juego trata de que los survivors tienen que hackear ordenadores para poder salir de el mapa, pero hay una bestia que intentara evitarlo, hay que hackerar 5 ordenadores (si hay 4 jugadores) peros si hay 3 o 2 jugadores seran 3 los que tendras que hackear, si eres bestio solo tienes que ir a por los demas y meterlos en capsulas, pero cuidado, que los supervivientes pueden sacarlo de la capsula.



2.Murderer Mystery.

Este juego es mas o menos igual que Flee the facility, pero aqui no se sabe quien es el murderer (asesino) si eres inocente, tu mision sera sobrevivir, si eres seriff, tu mision sera matar al murderer, y si eres murderer tu mision sera matar a todos, tambien hay una monedas para comprar cosas pero como estamos cerca de hallowen te daran caramelos.



3.Jailbreak

Este juego es el mas popular de roblox, trata de que puedes ser prisionero o policia, si eres prisionero, tu mision sera escapar y robar el banco o la joyeria, tambien puedes robar tiendas, y si eres poli, tu mision sera atrapar a los criminales, puedes ser tambien swat pero eso vale robux.



En roblox tambien esta los eventos, sirven para conseguir cosas gratis, por ejemplo, roblox pone un juego en donde hay que hacer una serie de cosas y una vez que las ayas hecho te daran cosas para tu avatar, por ejemplo un sombrero o una camis ect...



Sin mas que decir espero que les aya gustado