Crey la copia de roblox (Critica y Comparación)

Hola, muy buenas a toda la comunidad de gamehag, mi nombre es 4l4n1234 y hoy les traigo mi cuarto artículo que se tratará:

De una copia de roblox que me encontré por internet por medio de publicidad, lo pondremos a competir por cual es la mejor plataforma de juegos, pero esta claro cierto.

Bueno con lo que empezaremos es con las igualdades, luego con las criticas y al final opinión del cual es la mejor junto que cual es la ventaja entre las 2 plataformas.Lo primero que seria es que las 2 plataformas la puedes encontrar en internet, ambas tienen instalador, múltiples juegos, un menú que separa por secciones pero roblox tiene mas ya que tiene mas tiempo en internet contalrecién empieza, no se cuando salió esta plataforma pero se ve que lleva poco tiempo ya que no es tan reconocida ya que apenas salió este año a la luz.Como se puede ver en las 2 imágenes las 2 plataformas tienen un gran parecido, en la forma que se presentan los juegos las flechas, etc.Otras cosas que tienen las 2 plataformas son sus monedas virtuales, sus avatar o skin, en los 2 puedes ser creador de juegos, jugar en multijugador, personalizar tu avatar, la jugabilidad que son las mismas solo quees pésima la calidad de imagen claro teniendo una tostadora de pc, las 2 plataformas de juegos te sale cargando el juego lógico pero enlos juegos demoran mas en cargar. A continuación los requisitos de ambas plataformas de juegos.Crey es una copia completa de roblox no tiene nada de originalidad además de decir que copio las formas de los personajes de, los gráficos son pésimos de lo peor como ya lo mencione antes, demora mucho en cargar un solo juego, solo esta adaptado para jugar en computadora de escritorio ya que la cámara se mueve con el mouse solo tiene las teclas de (A,S,D,W y la BARRA ESPACIADORA) esa son las teclas que por ahora he podido jugar no conozco otras teclas mas que se puedan usar.Lo de censura de chat aun no esta censurado ya lo comprobé por lo que para niños menores de edad no es seguro.A comparación deque se ve mejoren gráficosLas ventajas que tienees que sus juegos les pueden poner comentarios cosa que no esta implementada eny seria bueno que implementaran eso, los gráficos de su plataforma en el navegador son con mas detalles, no comoque son mas simples, en ese aspectole gana atiene un sistema de nivel que motiva a sus usuarios ser nivel mas alto ganando skin.Las únicas ventajas que tienees que tiene su plataforma en, y en las computadoras cosa que también tiene, le gana aen cargar los juegos y en tener mas publico, además que los gráficos van mas fluido queEn mi opiniónes una de las copias mas baratas desolo que le gana en el aspecto de los comentarios hay todo es copiado, les pediria que probaran la plataforma y me dijeran que tal les parece.