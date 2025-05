CrossOut Guide

Für diejenigen, die keine Zeit verschwenden wollen und bei Crossout direkt den richtigen Weg zum Geld verdienen wollen, bieten wir sofort eine Anleitung an: Verkaufe die Ressourcen und Container, die du erhalten hast, um täglich ins Spiel zu kommen. Verwenden Sie täglich freien Brennstoff, um an Überfällen teilzunehmen und Kupfer und Gutscheine zu verkaufen. Verkaufe alle Ressourcen und Details aus PvP-Matches. Installiere den Treibstofftank und den Treibstofftank und verkaufe den in PvP-Spielen gesammelten Treibstoff. Weiterverkauf von Produkten auf dem Markt.

Und jetzt über alles in Ordnung. Zum Zeitpunkt des Schreibens, mit Ausnahme von Donat, sind dies alles echte Möglichkeiten, Goldmünzen zu bekommen. Vergiss den Goldrausch, der in den ersten zehn Tagen des offenen Beta-Tests stattfand. Heute ist es unmöglich, in wenigen Minuten Tausende von Goldmünzen zu verdienen. Damals konnten viele 20-30.000 Goldmünzen verdienen (oder sogar höher). Das ist nicht mehr!

In naher Zukunft werden Sie nicht in der Lage sein, den Entwicklungsstand der Spieler nachzuvollziehen, die bereits in einem frühen Stadium an dem Projekt beteiligt waren. Natürlich, wenn Sie sich nicht entscheiden, Donat kopfüber zu gehen. Allerdings können Sie Ihre Cousine von Goldmünzen leicht genug bekommen, um "blaue" Waffen, Rüstungen und andere Details einzulösen. Ungefähr nach 10-15 Stunden Spielzeit (ungefähr zwei Stunden pro Tag für eine Woche) haben Sie genügend Münzen, um im PvP- und PvE-Modus konkurrenzfähig zu sein.

Zu all dem können Sie schließlich kostenlose Goldmünzen bekommen. Und dies geschieht in einigen Fällen mit wenigen Mausklicks. Sie erhalten Belohnungen für den üblichen Login, sowie nur für die Zeit im Spiel (zwei Stunden pro Tag, 14 Stunden pro Woche). Dies sind hauptsächlich Ressourcen oder Lootboxen, die auf dem Markt verkauft werden können. Öffne niemals Kisten mit Beute, sondern verkaufe sie auf dem Markt zum Besten!

Sobald Sie Ihr Level etwas erhöhen, erhalten Sie jeden Tag 200 Einheiten kostenlosen Treibstoff. Nimm an Razzien teil, um Treibstoff in Kupfer umzuwandeln, und verkaufe ihn dann auf dem Markt. Verkaufen Sie auch Gutscheine, die Sie für Überfälle erhalten. Je nach Ausrüstung, Clan / Freundesliste und Spielstil erhalten Sie 5-150 Kupfereinheiten pro Tag. 100 Einheiten für zwei schwierige Überfälle oder 150 für fünf Überfälle bei einer Bestellung von 10.000 Kraftpunkten oder eine kleine Menge Kupfer für leichte und gewöhnliche Überfälle). Durch die Umrechnung von täglichem, kostenlosen Treibstoff kommen Sie pro Woche auf zwei bis sechs seltene Gegenstände. Sie müssen keinen Treibstoff auf dem Markt kaufen, um an weiteren PvE-Razzien und dem anschließenden Verkauf von Kupfer teilzunehmen. Leichte Razzien werden immer kostengünstiger sein, weil der Treibstoffpreis auf dem Markt zu hoch ist. Verwenden Sie nur Kraftstoff, den Sie kostenlos erhalten. Im besten Fall können Sie bei normalen Razzien die gleiche Menge Treibstoff verbrauchen, aber nur unter der Bedingung, dass sie alle erfolgreich abgeschlossen werden. Es ist mir noch nicht gelungen, eine erfolgreiche Versammlung mit 10.000 Kraftpunkten und mehr zu schaffen, aber viele Spieler behaupten, dass komplexe Razzien und Intrusionen für solche Maschinen nicht verfügbar sind.

Du erhältst auch tägliche Quests. Tun Sie nur solche, die leicht zu absolvieren sind und keinen besonderen Aufwand, Zeitaufwand oder hohe Fertigkeit erfordern. Meide PvE-Quests, wenn sie nicht so einfach wie möglich sind (zum Beispiel fünf PvE-Razzien gewinnen). Indem Sie all diese Schritte ausführen, können Sie es sich leisten, ungefähr drei seltene Gegenstände pro Woche zu kaufen.

An PvP-Missionen teilnehmen und Ressourcen verkaufen



Ignoriere nie die Möglichkeit, an PvP-Missionen teilzunehmen, um Ressourcen auf dem Markt zu sammeln und anschließend zu verkaufen.

Spielen Sie auf dem Montage- und Leistungsbereich, den Sie am meisten mögen.

Wenn Sie sich für das Spiel begeistern und nur daran interessiert sind, am nächsten Spiel teilzunehmen, werden sich die Ressourcen auf natürliche Weise ansammeln, was zu einer möglichen Erhöhung der Goldmünzen führen wird.



Verkaufen Sie alle Schrott, zufällige Teile, Brennstoff, Drähte usw. auf dem Markt.

Dies wird Ihnen helfen, viel Gold anzusammeln. Stellen Sie nur sicher, dass Sie nicht besonders besessen davon sind, denn dieses Spiel sollte Spaß machen und kein anderes Projekt werden, bei dem Sie die Spielwährung "füttern".

30 Gefechte mit der Hälfte davon, bei denen der Treibstofftank und der Lauf installiert sind (beide Module), werden Ihnen einen seltenen Gegenstand geben.



Installiere immer Treibstofftank und Lauf in PvP-Matches, um mehr Treibstoff bzw. Gold für das gewonnene Match zu erhalten.

Ja, diese Module fügen Kraftpunkte zum Auto hinzu, aber es beeinflusst DPS und Stärke nicht.

Aber dann wirst du 15 Einheiten Treibstoff für jedes gewonnene Match verdienen, in dem dein Fahrzeug nicht durch Gegner unterminiert wurde.

Installieren Sie diese Module im unteren Teil des Rahmens des Autos, unter der Kabine (vielleicht weiß jeder schon davon).



Weiterverkauf auf dem Markt



Sie können versuchen, billige Teile zu kaufen und sie zu höheren Preisen zu verkaufen. Aber es geschieht auf eigene Gefahr.

Der Markt bei Crossout ist ziemlich gesättigt und die Umsatzsteuer ist niedrig.

Sie müssen den Markt sorgfältig studieren, um zu verstehen, welche Artikel sehr gefragt sind und welche nicht.





Beachten Sie die folgenden Informationen:

Binden Sie niemals mehr als 20% des Gesamtbestands an Goldmünzen mit dem Weiterverkauf eines Produktes.

Versuchen Sie, alle zum Verkauf angebotenen Gegenstände zu verkaufen, bevor Sie das Spiel verlassen (auch wenn dies bedeutet, weniger Gewinn zu machen).

Kaufen Sie am Anfang des Tages und verkaufen Sie am Ende. In der Regel, zu Stoßzeiten und am Wochenende, springen die Preise).

Versuchen Sie, beliebte Produkte zu kaufen und zu verkaufen. Sie möchten den Verkaufszyklus so schnell wie möglich abschließen.

Der Markt verändert sich immer noch und sinkt jeden Tag, und die Entwickler stellen fast jede Woche einige Mechanismen vor, die die Wirtschaft im Spiel beeinflussen.