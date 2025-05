Minecraft Bedrock Edition Review

Hier in diesem Beitrag werde ich kurz auf Minecraft Bedrock by Mojang eingehen und die offenen Fragen stellen. Ausserdem werde ich kurz Minecraft erklähren.



Kurzes Wort: ich habe Die Bedrock und die Java Versionen getestet und bin überwältigt.

Trotzdem sind diese Versionen unterschiedlich.



Es gibt ausserdem 3 Welten: Die Oberwelt, Die Unterwelt und das End.

Es gibt in Minecraft fünf Spielmodi. Es gibt den Überlebensmodus, den Hardcoremodus, der eine besondere Art des Überlebensmodus ist, den Kreativmodus, der für das Erstellen großer Bauwerke am besten geeignet ist, sowie den Abenteuermodus, der für das Spielen von sogenannten Adventure Maps, die von anderen Spielern erstellt und zum Download angeboten werden, vorgesehen ist, und dem Zuschauermodus. Es kann zwischen vier Schwierigkeitsgraden gewählt werden. So kann das Erscheinen von Monstern auch ganz abgestellt werden.Alle Spielmodi lassen sich im Einzel- und Mehrspielermodus spielen. Es gibt auch Höhlen, Ruinen, Wracke, verlassene Mienen, Festungen, Tempel und noch vieles mehr, dass man erkunden kann!

Bei den "Standart Server" gibt es diverse Spielmodi, wie Hungergames, Bedwars e.c.t.

Minecraft Bedrock ist eine Version von Minecraft, mit der man mit seinen Kollegen auf dem PC, auf dem Handy e.t.c. spielen kann.

Leider ist sie nicht mit Java verknüpfbar. Das wird aber in Zukunft noch kommen. (Ein Versprechen der Hersteller)



Fragen:

Was ist Minecraft?

-Minecraft ist ein Spiel, bei dem man Blöcke ab und hinbauen kann. Ausserdem kann man mit seinen Freuden spielen, kämpfen und noch vieles mehr.

"Der Spieler kann Rohstoffe abbauen („Mine“), diese zu anderen Gegenständen weiterverarbeiten („Craft“) und gegen Monster kämpfen." Viele Youtuber laden Täglich Minecraft Lets Plays hoch.



Gibt es schon bebaute Welten?

-Die muss man sich Kaufen oder im Internet herunterladen.





Wo kann man das alles spielen?

-Auf dem Handy.

-Auf dem PC.

-Auf allen Konsolen.





Kann man auch in früheren Versionen spielen?

-Dazu müsste man einen "Mod" installieren oder die Java Version kaufen.



Gibt es weiteres, was man sich erkaufen kann?

-Nur Maps, Texturenpackete und Skins. (Später auch Tänze)





Wie teuer ist das Spiel?

-Man kann es auf dem PC leider nicht einzeln erwerben, aber es gibt zwei Pakete

Das Standard Packet (30 EUR) und das Deluxe (50 EUR).



Wo kann ich es kaufen?

-Auf der Website, oder im Microsoft Store.



Lohnt es sich?

-Wenn man mit seinen Freunden spielen will und die Java Version nicht hat, dann ja.



Hatte diese Version Früher einen anderen Namen?

-Ja, nähmlich Minecraft PE.

Abgesehen davon gibt es weitere kleinere Unterschiede im Vergleich zur Java Edition, beispielsweise:



-Manche Mobs verhalten sich etwas anders, als in der Java Edition.

-Multiplayer ist auf fünf Wegen möglich:

Über LAN können bis zu 8 Spieler in einer Welt zusammen spielen.

Über Minecraft Realms.

Über einen von Nutzern erstellten Server.

Über Xbox Live.

Über einen standart Server.

Die Bedrock Edition hat auch noch folgende Eigenschaften:

Die Welten können endlos groß sein. Wenn man sich auf den Horizont zubewegt, wird die Welt automatisch vergrößert.

Um im Mehrspielermodus zu spielen, wird ein Xbox Live Account benötigt, der dem Spieler-Account entspricht und für alle Plattformen der Bedrock Edition gilt. (Auf einigen Plattformen ist eine Mitgliedschaft eines kostenpflichtigen Online-Services Pflicht um im Mehrspielermodus Online spielen zu können)

Wie in der Java Edition, gibt es auch in der Bedrock Edition Entwicklungsversionen, die hier "Beta Test" genannt werden. Sie können auf den Plattformen Android, Windows 10 und Xbox One installiert werden.



