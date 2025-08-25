Soul Calibur

Gem赚取

Gem519

SystemGamehag: 加入我们的 Discord，每天参与宝石赠品！
novice rank iconAigleste1:
novice rank iconSMITH DOMINGUES: Browhat emote (inline chat version)
novice rank iconSMITH DOMINGUES: 是假的 不
novice rank iconSMITH DOMINGUES: 我想知道这是真是假
novice rank icongabriel Tapp: 玩得好
novice rank iconSMITH DOMINGUES: 这不是假货
novice rank iconbacolditz: 棒极了
novice rank iconSMITH DOMINGUES: 你好
novice rank iconEmiliano Perez Hernandez: 你好
novice rank iconAndrei Ghițun: sadad
AdminSwirfty: 然后将这些宝石兑换为礼品卡、现金、Robux 等等奖励。
AdminSwirfty: 你可以玩游戏、完成任务并参与调查来赚取宝石
novice rank iconremy loviny: 它是怎么运作的
novice rank iconremy loviny: okk
novice rank iconCarl6616: Dance Unique emote (inline chat version)
novice rank iconZo wisek: Cat Yes emote (inline chat version)
novice rank iconniamaru megen: 你可以很容易地获得robux，而且我已经多次从这里领取过了
novice rank iconremy loviny: 你们有robux吗？
novice rank iconeway: catJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: 19位用户从雨中收到了Gem38
novice rank iconniamaru megen:
novice rank iconEda Duvan: Vibin emote (inline chat version)
novice rank icon1427801:
novice rank iconAn Dark:
novice rank iconffe: pepeD emote (inline chat version)
AdminSwirfty: 是的
novice rank iconElias Carbajal Perez: 这个有用吗？
novice rank iconAndrew Kovach: Qq
novice rank iconTheCollector:
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconDinace Leinsy: 那你为什么激动
novice rank iconfrancesanya72: 顺便说一句，伙计们，我很久没来这里了。在这里买游戏还需要3吗？
novice rank iconDinace Leinsy: heiiiiiiin
AdminSwirfty: 这是Gamehag
novice rank iconDinace Leinsy: 这是什么
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconfrancesanya72: 大家好
novice rank iconoTvErTka: Clap emote (inline chat version)
novice rank iconРуслан Гриднёв: Okl
novice rank iconEda Duvan: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconDrakulius : ddHuh emote (inline chat version)
novice rank iconvolcanox: 你好
novice rank iconDrakulius : Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconDrakulius :
novice rank iconMery Lu:
novice rank iconHeuss: ./
scholar rank iconAtia: Dance Unique emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconEda Duvan: Cat No emote (inline chat version)
可以肯定的是，《灵魂能力》系列的每位粉丝都会非常高兴看到Game Spirit工作室创建的这款网页游戏中有他最喜欢的角色。这款免费的MMO RPG游戏是知名作品的新版本。这次您会选择什么角色？您可以选择准备在您身边战斗的男英雄（洪润星，拉斐尔，洛克，贝迪维勒，真喜志）或女英雄（卡桑德拉，雪华，希尔妲）！


您选择的角色将不得不面对许多对手，其中他将遇到各种各样的无畏怪物。击败他们之后，您将获得宝贵的回报，因此请准备好在这个奇妙而危险的世界中分泌大量的肾上腺素。


完成某些任务后，您将可以加入三个氏族之一：通道氏族（Birf of Passage），施瓦兹温德（Schwarzwind）或费古尔·塞斯特莫斯（Fygul Cestemus）；并创建自己的朋友和敌人列表。该游戏中的特殊选项之一是让同一氏族的两个角色进入婚姻。这是激活“合作伙伴任务”的一种联盟。唯一的条件是必须达到55级。


不仅变得超级强大，而且也变得时尚！这些图形非常有趣，可以在每个角色的各种服装中发现到。


如果您在地图上闲逛得无聊了，请检查包含特殊任务的日常任务。他们将对您的英雄非常有益。另外，对于所有忠实的玩家，有连续7天登录的奖励。 立即在这个令人惊叹的《灵魂能力》浏览器版本中加入这些勇敢的英雄！

