Warframe (обзор)

Привет всем, сегодня я хочу рассказать про такую игру как Warframe.1. Начало игры
В самом начале игры у вас есть выбор из 3-их варфеймов (персонажей), а точнее Экскалибур, Мэг и Вольт. Вы можете выбрать только 1-ого из них, в самом начале вам надо хорошо подумать, ведь это единственный случай, когда вы получите вафрейма бесплатно.
По пути обучения у вас будет второй выбор, а именно оружие ближнего боя, можно будет взять палку (будет использовать ваши способности) и скану (меч).
Дальше будет третий выбор между бесшумными метательными ножами или пистолетом.
А потом еще один выбор, вы можете выбрать бесшумный лук или автомат.
2. Корабль
У вас будет свой корабль, там есть ИИ под названием Ордис) Внешний вид:
корабль можно красить в разные цвета, для этого нужно нажать ESC-->Экипировка-->Орбитер-->Внешний вид десантного корабля,
но не все так просто, цвета нужно покупать за платину, а это донат валюта, про неё мы поговорим позже.
Внутри корабля:
внутри корабля можно ставить всякие украшение и менять цвет ESC-->Экипировка-->Орбитер-->Дальше сами выберите что вам надо
.
Так же можно увидеть всякие разные приборы внутри корабля, что бы их открыть нужны сегменты, их можно достать при помощи квестов, но о них позже. Есть 5 приборов: Кузница, арсенал, моды, инкубатор, реликвии бездны. Показать картинками я вам их не смогу т.к. будет много картинок в статье. Кузница:
нужна для крафта вещей. Арсенал:
нужна для смены оружие, варфрейма, покраски оружия, варфейма. Моды:
нужна для расщепление модов, продавание модов, улучшение модов. Инкубатор:
нужен для выращивание питомцев. Реликвии бездны:
нужен для открывания реликвий, за которых дают разные чертежи.
Так же в корабле есть 3 доп. комнаты: 1 комната
зараженная, просто бесполезная. 2 комната
это спойлер сюжета, поэтому не скажу :3 3 комната
это релакс комната с видом на открытый космос) 3. Карта
Карта тут необычная, это солнечная система, но там есть планеты которых нет у нас)
На каждой планете падают ресурсы, но определенные ресурсы падают на определенных планетах. Узлы планет:
что бы открыть планету, вам нужно дойти до узла планеты и выполнить требования. После чего отправляйтесь туда, но там будет мини-босс, УБЕЙТЕ ЕГО. После чего вам откроется новая планета.4. Крафт
Для крафта вам нужен чертеж (его можно купить в магазине) и ресурсы.
Крафтятся вещи на кузнице,
так еще и не сразу, нужно ждать некоторое время, но можно пропустить время за платину.4. Моды
Моды, наверное самый важный элемент прокачки!
Для того что бы стать настоящим жестким челиком, нужно не просто ставить моды, а улучшать на столике Моды
. Ненужные моды вы можете продать или расщепить. Надеть моды можно в Арсенале.
5. Магазин, Варфреймы, Оружие и т.д.
В магазине вы можете купить чертежи всяких штук, покупаются за кредиты и ресурсы, либо за платину. Для некоторых чертежей нужен ур. мастерства, 1 уровень можно получить раз в сутки, нажмите esc-->Повышение ранга мастерства.Валюта:
Кредиты - падают с мобов, ящиков. Платина - можно обменять с игроками, задонатить.ИТОГ
Игра заслуживает внимания, по началу кажется что-то интересное, потом после пару дней игры интерес угасает, но если ты поиграешь дольше, то будешь в неё играть каждый день))
Что же, всем спасибо кто все это прочитал, напишите в комментариях что стоило убрать, а что добавить (если статья выйдет)! Я же должен учится на своих ошибках :)