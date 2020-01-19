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EarnНовостиWarframe (обзор)
Автор: Gamehag в January 19, 2020
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Warframe (обзор)

Warframe (обзор)

Привет всем, сегодня я хочу рассказать про такую игру как Warframe.

1. Начало игры
  В самом начале игры у вас есть выбор из 3-их варфеймов (персонажей), а точнее Экскалибур, Мэг и Вольт. Вы можете выбрать только 1-ого из них, в самом начале вам надо хорошо подумать, ведь это единственный случай, когда вы получите вафрейма бесплатно.
  По пути обучения у вас будет второй выбор, а именно оружие ближнего боя, можно будет взять палку (будет использовать ваши способности) и скану (меч).
   Дальше будет третий выбор между бесшумными метательными ножами или пистолетом.
   А потом еще один выбор, вы можете выбрать бесшумный лук или автомат.

2. Корабль
  У вас будет свой корабль, там есть ИИ под названием Ордис)
  Внешний вид: корабль можно красить в разные цвета, для этого нужно нажать ESC-->Экипировка-->Орбитер-->Внешний вид десантного корабля, но не все так просто, цвета нужно покупать за платину, а это донат валюта, про неё мы поговорим позже. 
 
  Внутри корабля: внутри корабля можно ставить всякие украшение и менять цвет ESC-->Экипировка-->Орбитер-->Дальше сами выберите что вам надо.
vRAdKJOq4WSMPt4dOMBDv1PIzyPp5H.png
Так же можно увидеть всякие разные приборы внутри корабля, что бы их открыть нужны сегменты, их можно достать при  помощи квестов, но о них позже. Есть 5 приборов: Кузница, арсенал, моды, инкубатор, реликвии бездны. Показать картинками я вам их не смогу т.к. будет много картинок в статье.
  Кузница: нужна для крафта вещей.
  Арсенал: нужна для смены оружие, варфрейма, покраски оружия, варфейма.
  Моды: нужна для расщепление модов, продавание модов, улучшение модов.
  Инкубатор: нужен для выращивание питомцев.
  Реликвии бездны: нужен для открывания реликвий, за которых дают разные чертежи.
  Так же в корабле есть 3 доп. комнаты:
  1 комната зараженная, просто бесполезная.
  2 комната это спойлер сюжета, поэтому не скажу :3
  3 комната это релакс комната с видом на открытый космос)

  3. Карта
  Карта тут необычная, это солнечная система, но там есть планеты которых нет у нас)
  На каждой планете падают ресурсы, но определенные ресурсы падают на определенных планетах.
EA34wOQ7usYZknKAxtLfwx7jIgNv1i.png
  Узлы планет: что бы открыть планету, вам нужно дойти до узла планеты и выполнить требования. После чего отправляйтесь туда, но там будет мини-босс, УБЕЙТЕ ЕГО. После чего вам откроется новая планета.
S6b1BoZtrenXNTikvX7EkcPAEb0Cdf.png
4. Крафт 
Для крафта вам нужен чертеж (его можно купить в магазине) и ресурсы.
Крафтятся вещи на кузнице, так еще и не сразу, нужно ждать некоторое время, но можно пропустить время за платину.
6Ef0W06BbzhiFeh4RIkWtxjxXnpT79.png
4. Моды 
Моды, наверное самый важный элемент прокачки!
Для того что бы стать настоящим жестким челиком, нужно не просто ставить моды, а улучшать на столике Моды. Ненужные моды вы можете продать или расщепить. Надеть моды можно в Арсенале.
SexMhTfQxFFY1uCgyzWHlN0JY5YnFE.png5. Магазин, Варфреймы, Оружие и т.д.
В магазине вы можете купить чертежи всяких штук, покупаются за кредиты и ресурсы, либо за платину. Для некоторых чертежей нужен ур. мастерства, 1 уровень можно получить раз в сутки, нажмите esc-->Повышение ранга мастерства.
Валюта: Кредиты - падают с мобов, ящиков. Платина - можно обменять с игроками, задонатить.
x6ujvA9Xaq7y49BeL1Sy349omgEoPT.png
ИТОГ
Игра заслуживает внимания, по началу кажется что-то интересное, потом после пару дней игры интерес угасает, но если ты поиграешь дольше, то будешь в неё играть каждый день))

Что же, всем спасибо кто все это прочитал, напишите в комментариях что стоило убрать, а что добавить (если статья выйдет)! Я же должен учится на своих ошибках :)
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