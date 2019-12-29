Warframe | ОБЗОР

Господа, приветствую вас на развлекательном читальном портале gamehag! В сегодняшней статье я вам попытаюсь рассказать про игру, которая является одной из самых продаваемых игровых продуктов уходящего 2019 года. Поэтому огорчить сегодняшний продукт не в коем случае не может, лишь по той причине, что игра вышла аж в далеком 2013 году, тем самым постепенно приближая свой путь к успеху. Не смотря на то, что изначально игра казалось очень специфической и сырой, все же удалось довести все до блестящего нынче результата. Самой главной фишкой игры заключается в мультиплеерном режиме. В общем не будем терять время и приступим непосредственно к обзору Warframe.

Итак, сюжет игры разворачивается вокруг далекого будущего, а точнее солнечной системы, которую поделили между собой враждующие фракции – Корпус и империя Гринир, которые беспощадно сражаются между собой на империи Орокин. А главным путеводителем становится персонаж по имени Тэнно. Так их персонажей называли потому что они являлись некой частью империи Орокин. А собственно начало самого прохождения начинается с того, что ты вылупляешься из криосна и тем временем тебя пытаются захватить солдаты Гринир. То есть, ты первоначально попадаешь в засаду, из которой тебе нужно благополучно выбраться. А в конце тренировочного эпилога, тебя ожидает космический корабль, на котором ты и полетишь на изучение различных форм жизни и в дальнейшем продвигать свою сюжетную линию.



Теперь что касается с геймлпейной составляющей игры, то все выглядит куда разностороннее. Как я и сказал, ты попадаешь по окончании начальной миссий в космический корабль, на котором можно применить так называемый Орбитер, дающий тебе необходимые локации для прохождения и изучения новой местности, постепенно открывая новые планеты и их системы. А сам же геймплей довольно прост, бежишь по локации и уничтожаешь как можно больше своих целей на пути, а также помимо этого тебе предоставляют шанс поучаствовать в разных режимах этого бесконечного месиво. Что безусловно разнообразит ваше восприятие как на окружающую так и на геймлейную часть игры.

Ну а теперь плавно перейдем к самой боевой системе, где на самом деле есть что сказать. Не смотря на то, что ты владеешь основным оружием, тебе дают ещё вторичное и ближнее. То есть, нарыть и отыскать себе подходящий ствол не составит труда. Здесь невероятно большой арсенал самых разных пушек, начиная с дробовика и заканчивая каким-нибудь лазерным или ракетным сооружением, которое непосредственно ты и сможешь скрафтить, если выполнишь ряд условии и найдешь определенные недостающие детали для этого. Также в игре можно заводить своего собственного питомца по названию кубрау или каваты. Все эти дополнительные приспособления очень сильно помогают в боях на достаточно больших дистанциях по времени или раундам.



И наверное самое очевидное, что я не указал, это наличие огромного количества донатеров в процессе игры. То есть, если вам лень прокачиваться, вы можете задонатить в игру и спокойно добывать себе необходимые ресурсы, запчасти и т.п. И единственный вариант, как можно скорее выкачаться и иметь при себе неплохих Ворфреймов – это конечно же использование бустов. Которые помогут максимально продвинутся в уровни и мастерстве своего главного персонажа. Но опять таки, если идти путем самостоятельного кача, то возможность получать всякие нестандартные плюшки все же существует. Просто нужно потратить достаточное количество времени для такого дела.

В общем, можно сделать какой никакой вывод из выше сказанного. Игра заслуживает вашего внимания по той причине, что она идеально подойдем для любителей фантастики и космических приключений в духе «звездных войн». Сюжет как никак присутствует, экшен и гемйплей подобающий. Много разных костомизации как персонажа, так и различного рода оружия и что самое главное, костомизация своих питомцев. А так, зависнуть с друзьями, имея какую-то команду победителей, способны квитаться с мобами разных сортов. Все это можно будет проверить исключительно на своем личном опыте, скачав собственно игру. На этом я заканчиваю свою болтовню, надеюсь, вам понравилось мое мнение касаемо Warframe. Всем хорошего дня и удачи!