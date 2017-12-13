Warframe: выжить любой ценой. Гайд для новичка

Итак, ты зарегистрировался в Warframe, чтобы получить 160 камешков? Посмотрел непропускаемые заставки, немного побегал, полупил резиновых солдатиков Гринир 2-5 уровней, прокачал пуху до 4 уровня, закрыл игру и получил свои жалкие160 камешков на PUBG или очередную текстурку в CS:GO… И что? И всё?! Ты сильно недооцениваешь эту игру. На самом деле эта игра гораздо глубже и гораздо интереснее, чем тебе могло показаться с первого взгляда…

Начнём с того, что эта игра разрабатывалась с 2013, за это время (да ей уже почти 5 лет) лихо изветвлялся сюжет (да, тут есть и сюжет), добавлялись гигабайты контента, беспощадно изменялась механика игры… Да и вообще сами Ворфреймы по факту изменили свою суть. Но сейчас это не так важно – в данный момент игра превратилась из хардкорного грайндера в интереснейший экшн-мморпг. Правда грайндинг никуда не делся, да и хардкор тоже. Поэтому, чтобы выжить в этой игре, сынок, тебе понадобится пара советов.

Итак, ты уже выбрал свой первый ворфрейм, не так ли? Надеюсь, ты не выбрал Мэга или Вольта, потому что сейчас (без кучи золотых модов) смысла от этих фреймов будет крайне мало. Поэтому лучше бы ты выбрал Экскалибура – такого казачка с рогом на лбу, а также в качестве оружия ближнего боя ты выбрал Скану, а не дурацкий посох Санта-Клауса. Первые уровни (до получения Рино) действительно легче всего проходить на Экскалибуре. Поэтому допустим, твой арсенал сейчас выглядит примерно так:



В принципе, сейчас ты можешь брать или не брать оружие дальнего боя (первичное или вторичное) – сейчас они практически одинаковы, поэтому, если у тебя есть и винтовка и пистолет, то лучше взять что-то одно, чтобы быстрее прокачать фрейм и шашку.

После того, как определились с экипировкой (из 4 вариантов, лол), давай определимся с задачами. Твоей главной задачей на этом этапе является получение Ворфрейма под названием Рино, об остальных фреймах можешь забыть ранга до 5. Чтобы получить данный фрейм тебе понадобится протерпеть все миссии на планете Земля и местного босса, а также все мисси на планете Венера. А сломав несколько раз босса Венеры, китайского робота по кличке «Шакал», ты получишь вожделенные запчасти для Рино.

Мобы в этих локациях довольно простые – не выросли выше 10 уровня, имеют ерундовое количество здоровья, но расстрелять зазевавшегося начинающего фрейма могут как раз плюнуть. В принципе, каждый моб в этой локации будет падать с 3-го скилла Экскалибура. Поэтому, теоретически, чтобы пройти все эти локации, тебе понадобится собрать вокруг побольше мобов и нажать 3-ю кнопку, всё. Однако этот скилл стоит 75 энергии, поэтому нам нужен соответствующий билд модов.

Вообще моды выпадают рандомно, хотя мобы и имеют свои уникальные дроп-литсы, поэтому для выпадения конкретного мода придётся протерпеть некоторые миссии с необходимыми мобами хотя бы пару раз. Тем не менее, пройдя хотя бы половину локаций Земли, у тебя уже может быть в наличии хотя бы половина необходимых модов. Конкретно в Экскалибура могу посоветовать следующие моды:



Приоритетными модами являются «Усиление» (часто падает с Капитана Вора), «Обтекаемость» (падает с Гринир) и «Растяжение» (падает совершенно рандомно), а также «Гнев» (если удалось найти – считай ты выиграл эту игру).



Если вообще нечего ставить, то в принципе можно поставить моды на выживаемость и на скорость бега, хотя в ранней игре без сильной прокачки от них не особо много смысла, хотя мод «Перенаправление» всё-таки имеет смысл вставить, если осталось место. Полученные моды нужно не забывать устанавливать в свой фрейм по мере его прокачки и, по возможности, улучшать (выполнять слияние). В оружие, а именно – в нашу саблю, ставим следующие моды – «Болевая точка», «Ярость», «Закалка», «Крушитель органов»:



Других модов сейчас вряд ли сможешь получить, а если получишь – не хватит места в сабле. После того, как у тебя появится небольшая деньга – сразу идёшь улучшать моды (выполнять слияние):



Приоритет здесь такой же – сначала улучшаешь «Усиление», «Обтекаемость» и «Растяжение» – опять же главные на данный момент для Экскалибура, затем все остальные, опять же прокачка мода «Перенаправление» может иметь смысл при наличии свободного места. Но в целом сейчас на выживаемость можно и подзабить, поскольку щиты и здоровье всё же увеличится с уровнем фрейма. А вот в оружии первым замаксить имеет смысл мод «Болевая точка», либо, если выпал мод типа «Зазубренное лезвие» или мод на элементальный урон, то максим и его. Однако улучшение стоит нехилых по меркам ранней игры денег, поэтому максить нужно только 2-3 мода, ну ты и сам понял, какие.



Сделав такие нехитрые манипуляции, ты в принципе сможешь в соло вывозить все мисии на Земле и Венере, на боссов старайся один не ходить, можешь отписать в чате, чтобы тебя взяли шлангом на босса, либо ждать автоподбора, на боссах как правило народ есть. Тактика боя довольно проста: больше половины времени ты должен находиться в прыжках в воздухе или на стенах, как только вокруг тебя образуется n-ное количество мобов – жмёшь кнопку «3», миссии зачистки, захвата проходятся без проблем. На миссиях мобильной обороны придётся понажимать «2», чтобы ослеплять зарвавшихся мобов. Опять же, на оборону и перехват сейчас лучше одному не ходить.

В итоге, дойдя до босса Венеры, разбираешь его на запчасти, потом ещё раз и ещё и ещё и, возможно, ещё, после чего тебе выпадают чертежи Рино. Но скрафтить его сразу у тебя скорее всего не получится, лол. Потому что нужны «Нейронные датчики» в количестве одной штуки, за которыми придётся либо ехать на Юпитер, либо покупать за внутригровую валюту, некоторое количество которой, кстати, выдаётся в начале. Получив Рино можно перестать терпеть и выживать, а начать играть и получать удовольствие от игры.