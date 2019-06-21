Warframe (собери их всех!)

Каждый кто хоть раз играл в такую многопользовательскую онлайн игру, как «Warframe» наверняка сталкивался с проблемой, где же собирать самих Варфреймов. Одни собираются в одном месте, другие в другом, а некоторые вообще падают с реликвий. В общем. Давайте как-то структурируем все, разложим по полочкам, что бы всяк сюда входящий выходил хотя бы с представлением о сборе Варфреймов. Ведь я не думаю, что статью начнет читать далекий от данной игрушки геймер хЪ А если такие и есть, то будем надеяться, что статья и правда заинтересует, что появится желание поиграть и оценить. И так , начнем с самого начала.

Способы получения:

Где добыть Прайм Варфреймов:

Где добыть обычных Варфреймов:

1. Купить – ничего замудренного. Пополняете карту и покупаете платину (внутриигровую валюту) , за которую в свою очередь берете Варфрейма. Цена каждого порядка 300-400 платины в среднем. Купить можно в магазине. Но если донатить, то лучше дождаться скидки на платину. За вход в игру иногда дают скидки. Бывает падают купоны до 75% скидки. Цена и правда выходит подъемная2. Собрать самостоятельно – более трудоемкий, но интересный процесс. Сами варфреймы бывают двух видов, а именно – Обычные и Прайм версии (отличаются от обычных прайм лишь повышенными показателями брони и здоровья, ну и скинами).Хоть Прайм фреймы и новшество в игре, даже не для всех обычных они есть, однако начну с них, ибо объяснить куда проще. Абсолютно ВСЕ Прайм варфы добываются с помощью открытия реликвий, что падают на миссиях типа Оборона и Выживание (иногда Раскопки, можно получить в Эйдолоне, но в основном все-таки на Обороне и Выживании). Система проста. Добыли реликвии, взяли на миссию и открыли в пати из 4 человек . К слову, удобно, что из 4 наград, что выпадает каждому члену команды, вы можете выбрать как свою, так и своего сокомандника. То есть пошли со шлаком, получили годноту. Очень часто так и бывает. Здесь ничего сложного. Исключение – Варфреймы, что оказались в Хранилище (то есть добыть почти невозможно за исключением оставшихся реликвий у других игроков). Но все не так плохо, можно за ту же платину выкупить у других игроков части на Прайм Фреймов Кстати да, еще не уточнил, что каждый Фрейм состоит из 4 частей. Каркас, Система, Нейрооптика и Основа. Собираете первые три части, потом четвертой все комбинируете. Как говорил ранее, все выбивается реликвиями.Тут все куда сложнее. Пусть они и обычные, однако добываются не все одинаково. Я разобью на некоторые категории. И расскажу про каждую, думаю, что так будет проще всего.а) За «Убийство» на каждой планете – в прошлой своей статье о «Варфрейм» я писал о различных типах миссий. Так вот, есть такая миссия, как «Убийство». Суть не замысловатая. Вас высаживают на планету выбранную и идете по указателю следуя к так называемому «боссу». После его убийства и завершения миссии, вы получаете одну из трех частей (каркас, система или нейро), когда вы соберете три части, основа докупается за кредиты (вторая внутриигровая валюта, которая легко зарабатывается). Так вы можете получить : Рино, Гидроида, Экскалибура, Мэг, Фроста, Валькирию, Виспа, Нову, Эмбер, Эквинокса, Локи, Сарину, Тринити, Никс, Мису, Атласа, основу Хильдрин и Некроса. Как вы видите, основная масса зарабатывается таким методом. Но приготовьтесь, что вам придется ходить ОЧЕНЬ много раз на боссов по кругу. Особенно за Эквиноксом (единственный Фрейм , что имеет 9 частей) и Гидроидом (сам босс противный), ну и Тринька с Мисой – тоже свои фишки. Раскрывать все не буду, двигаемся дальше Jб) Купить в клане – наверно самый простой способ без доната получить Варфреймов. Вы вступаете в клан, если он вкачан, там будет доступно много всего вкусного. Но по данной теме нас интересуют именно Варфреймы. За те же кредиты вы можете в лаборатории купить фуллы на Банши, Вуконга, Зефирку, Вольта и Нэчжу (в лаборатории Тэнно).в) Квестовые – так же есть группка Варфреймов, что добывается путем прохождения квестов, что вы получаете различными способами. Выполнив квесты вы можете получить Мираж, Октавию, Гару, Гаруду, Титанию, Хрому, Локи, основу Харроу, Инароса (покупается квест у торговца), Умбру Экскалибура (вообще отдельная тема).г) За прохождение конкретных типов миссий – таким образом можно получить Нидуса (выполняя «Зачистка») и Ивару (взламывая в миссиях «Шпионаж» все три терминала , при этом не будучи обнаруженным). В отличии от «Убийства», здесь шанс выпадения деталей крайне низок. А так же зависит деталь от планеты, будьте внимательны, следите за ротациями. Ну, что бы не оставлять одной, сюда добавим Кору. Она выбивается в Святилище Цефалона Симэриса. Скажу из личного опыта, выбить ее крайне сложно, но она того стоит.д) Покупка за репутацию – что бы не тянуть, решил объединить несколько представителей черного рынка. У «Глаза Солярис» покупается Баруук, основа Хильдрин за репутацию. У «Цефалон Симэрис» можно так же за репутацию приобрести Титанию, Гару , Гаруду, Ревенанта и части Харроу. А так же Вобана можно купить у Норы за Доверие . Пока что это временный ивент, но пока его можно взять только у нее.е) Выбиваются с мобов – Оберон падает с любых Эксимусов (усиленные мобы), Эш с Безумцев Гринир (редкостные сволочи).Вроде бы все. Есть еще некоторые нюансы, например, что Чертеж Хромы выбивается квестом, а его детали содержат детали других Варфреймов, но тогда пришлось бы делить на две части статью. И так пытался максимум кратко . Сами видите какой трындец здесь творится. Потому мог где-то ошибиться. Надеюсь, что данная статья хоть немного помогла освоиться в игре. Удачно поиграть и прокачать свой ранг. Увидимся!! :)))