Честный обзор на игру "War Thunder"
C самого начала игры вам покажется, что физика божественная, но через некоторые время вы осознаете что это не так.
Насчет моего любимого и вместе с тем самого худшего класса в игре, а именно летчика-бомбардировщика, то он сделан ужасно. Разработчики наклепали его в бета-версии и сразу же забыли.
Играть на любимых 4-х моторных бомбардировщиках размером с дом невозможно на рейтинге 4.0 и более. Физика и экономика у них ужасная, самолеты разваливаются буквально от одной выпущенной очереди в любую часть самолета, про экономику вообще молчу, она ужасна!
Некоторые скажут так и должно быть, а я скажу что да может и так, но в реалиях игры это отвратительно, в реальности "бобры" летали большими группами и пилотам на истребителях было намного сложнее попадать в самолеты какими бы они большими не были.
Я лично советую разработчикам сделать "бобров" намного более мощными по сравнению с нынешними. И не в вооружении дело, а в прочности так как с вооружением все нормально (итальянцы исключение).
Надо сделать так чтобы на один бомбардировщик приходилось минимум два самолета перехватчика и чтоб истребители вообще не лезли к ним, так как им было бы не по силам тягаться с ними в одиночку!
Если так сделать то экономику можно и не поправлять, а наоборот сделать еще дороже. Отдал бы все чтобы разработчики вернулись к "бобрам".
Игра хороша только по танкам по моему мнению, а так это ужас! Очень токсичные игроки, ужасная экономика, разработчики забили на многие сферы игры и исправлять что-либо даже не собираются.
Игра не адекватная по всем параметрам.
1) Повторюсь. Экономика
- просто ужасная, чем больше времени будете убивать, тем меньше серебра у вас будет. Даётся ничтожная награда за проведенный бой.
2) "Балансировка игры для комфортного времяпровождения в ней
" - могу сразу сказать это точно не про эту игру. Из 100%, 98% вы будете играть против игроков выше уровнем танков, чем вы.
3) Ужасная техническая поддержка
- модераторы просто игнорируют игроков.
4) Наглая выкачка денег в игру
- отпадает всякое желание донатить.
5) Слабая защиты игры от взлома
- игра просто кишит читерами!
6) В игре работает РПУ
! то есть показатели вашей техники, модераторы могут значительно занизить. Как урон, так и точность и вместе с тем, живучесть. Вы не сможете не кого пробить а вас будут убивать с первого выстрела попадая в гусеницу танка.
7) Отвратительная модель повреждений
, которая рассчитана на индивидуумов в сознании которых эмоции доминируют над логикой. Откровенное казино! Снаряды рикошетят после попаданий под прямым углом или напротив заходят под невероятными углами.
8) Низкий онлайн
- подбор боёв длится от 5-15 минут.
В общем если подобрать одно слово для описания своих ощущений то это - разочарование
. К сожалению это судьба любого коммерческого проекта, который мечтает стать массовым . Мне даже нечего предъявить разработчикам, так как я им за семь лет не дал ни копейки. И к стати , как показало время правильно сделал.
Самый простой пример: Ты едешь на Т-34
, на тебя бортом выезжает М-18
с толщиной борта как фольга, твоя пушка пробивает таких М-18,
5 штук насквозь (если даже снаряд попал вообще боком), ты стреляешь, а игра тебе пишет "Не пробил"
, твою мать, стреляешь еще раз, а игра тебе снова язвит "НЕ ПРОБИЛЛЛЛЛЛ!!!", тут-же эта М-18
разворачивается и с "вертухи" делает тебе "ваншот". Все.
А так...отличная игра! Графика, геймплэй, и особенно физика Все отличное!!! Всем советую! xD