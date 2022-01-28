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EarnНовостиWar Thunder
Автор: Gamehag в January 28, 2022
(700 ratings)
War Thunder

War Thunder

Честный обзор на игру "War Thunder"

dj84K4NIBIvtxGDNMHLhFMxudjM5WR.jpgC самого начала игры вам покажется, что физика божественная, но через некоторые время вы осознаете что это не так.

Насчет моего любимого и вместе с тем самого худшего класса в игре, а именно летчика-бомбардировщика, то он сделан ужасно. Разработчики наклепали его в бета-версии и сразу же забыли.

Играть на любимых 4-х моторных бомбардировщиках размером с дом невозможно на рейтинге 4.0 и более. Физика и экономика у них ужасная, самолеты разваливаются буквально от одной выпущенной очереди в любую часть самолета, про экономику вообще молчу, она ужасна!

Некоторые скажут так и должно быть, а я скажу что да может и так, но в реалиях игры это отвратительно, в реальности "бобры" летали большими группами и пилотам на истребителях было намного сложнее попадать в самолеты какими бы они большими не были.

Я лично советую разработчикам сделать "бобров" намного более мощными по сравнению с нынешними. И не в вооружении дело, а в прочности так как с вооружением все нормально (итальянцы исключение).
Надо сделать так чтобы на один бомбардировщик приходилось минимум два самолета перехватчика и чтоб истребители вообще не лезли к ним, так как им было бы не по силам тягаться с ними в одиночку!
Если так сделать то экономику можно и не поправлять, а наоборот сделать еще дороже. Отдал бы все чтобы разработчики вернулись к "бобрам".

Игра хороша только по танкам по моему мнению, а так это ужас! Очень токсичные игроки, ужасная экономика, разработчики забили на многие сферы игры и исправлять что-либо даже не собираются.
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Игра не адекватная по всем параметрам.
1) Повторюсь. Экономика - просто ужасная, чем больше времени будете убивать, тем меньше серебра у вас будет. Даётся ничтожная награда за проведенный бой.

2) "Балансировка игры для комфортного времяпровождения в ней" - могу сразу сказать это точно не про эту игру. Из 100%, 98% вы будете играть против игроков выше уровнем танков, чем вы.

3) Ужасная техническая поддержка - модераторы просто игнорируют игроков.

4) Наглая выкачка денег в игру - отпадает всякое желание донатить.

5) Слабая защиты игры от взлома - игра просто кишит читерами!

6) В игре работает РПУ! то есть показатели вашей техники, модераторы могут значительно занизить. Как урон, так и точность и вместе с тем, живучесть. Вы не сможете не кого пробить а вас будут убивать с первого выстрела попадая в гусеницу танка.

7) Отвратительная модель повреждений, которая рассчитана на индивидуумов в сознании которых эмоции доминируют над логикой. Откровенное казино! Снаряды рикошетят после попаданий под прямым углом или напротив заходят под невероятными углами.

8) Низкий онлайн - подбор боёв длится от 5-15 минут.

В общем если подобрать одно слово для описания своих ощущений то это - разочарование. К сожалению это судьба любого коммерческого проекта, который мечтает стать массовым . Мне даже нечего предъявить разработчикам, так как я им за семь лет не дал ни копейки. И к стати , как показало время правильно сделал.

Самый простой пример: Ты едешь на Т-34, на тебя бортом выезжает М-18 с толщиной борта как фольга, твоя пушка пробивает таких М-18, 5 штук насквозь (если даже снаряд попал вообще боком), ты стреляешь, а игра тебе пишет "Не пробил", твою мать, стреляешь еще раз, а игра тебе снова язвит "НЕ ПРОБИЛЛЛЛЛЛ!!!", тут-же эта М-18 разворачивается и с "вертухи" делает тебе "ваншот". Все.

А так...отличная игра! Графика, геймплэй, и особенно физика Все отличное!!! Всем советую! xD
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