Честный обзор на игру "War Thunder"

C самого начала игры вам покажется, что физика божественная, но через некоторые время вы осознаете что это не так.Насчет моего любимого и вместе с тем самого худшего класса в игре, а именно летчика-бомбардировщика, то он сделан ужасно. Разработчики наклепали его в бета-версии и сразу же забыли.Играть на любимых 4-х моторных бомбардировщиках размером с дом невозможно на рейтинге 4.0 и более. Физика и экономика у них ужасная, самолеты разваливаются буквально от одной выпущенной очереди в любую часть самолета, про экономику вообще молчу, она ужасна!Некоторые скажут так и должно быть, а я скажу что да может и так, но в реалиях игры это отвратительно, в реальности "бобры" летали большими группами и пилотам на истребителях было намного сложнее попадать в самолеты какими бы они большими не были.Я лично советую разработчикам сделать "бобров" намного более мощными по сравнению с нынешними. И не в вооружении дело, а в прочности так как с вооружением все нормально (итальянцы исключение).Надо сделать так чтобы на один бомбардировщик приходилось минимум два самолета перехватчика и чтоб истребители вообще не лезли к ним, так как им было бы не по силам тягаться с ними в одиночку!Если так сделать то экономику можно и не поправлять, а наоборот сделать еще дороже. Отдал бы все чтобы разработчики вернулись к "бобрам".Игра хороша только по танкам по моему мнению, а так это ужас! Очень токсичные игроки, ужасная экономика, разработчики забили на многие сферы игры и исправлять что-либо даже не собираются.Игра не адекватная по всем параметрам.1) Повторюсь.- просто ужасная, чем больше времени будете убивать, тем меньше серебра у вас будет. Даётся ничтожная награда за проведенный бой.2) "" - могу сразу сказать это точно не про эту игру. Из 100%, 98% вы будете играть против игроков выше уровнем танков, чем вы.3)- модераторы просто игнорируют игроков.4)- отпадает всякое желание донатить.5)- игра просто кишит читерами!6) В игре работает! то есть показатели вашей техники, модераторы могут значительно занизить. Как урон, так и точность и вместе с тем, живучесть. Вы не сможете не кого пробить а вас будут убивать с первого выстрела попадая в гусеницу танка.7), которая рассчитана на индивидуумов в сознании которых эмоции доминируют над логикой. Откровенное казино! Снаряды рикошетят после попаданий под прямым углом или напротив заходят под невероятными углами.8)- подбор боёв длится от 5-15 минут.В общем если подобрать одно слово для описания своих ощущений то это -. К сожалению это судьба любого коммерческого проекта, который мечтает стать массовым . Мне даже нечего предъявить разработчикам, так как я им за семь лет не дал ни копейки. И к стати , как показало время правильно сделал.Самый простой пример: Ты едешь на, на тебя бортом выезжаетс толщиной борта как фольга, твоя пушка пробивает таких5 штук насквозь (если даже снаряд попал вообще боком), ты стреляешь, а игра тебе пишет "Не пробил", твою мать, стреляешь еще раз, а игра тебе снова язвит "НЕ ПРОБИЛЛЛЛЛЛ!!!", тут-же этаразворачивается и с "вертухи" делает тебе "ваншот". Все.А так...отличная игра! Графика, геймплэй, и особенно физика Все отличное!!! Всем советую!