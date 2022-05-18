War Thunder | Первый полёт.

Эта статья будет полезна тем, кто ищет игру в которой можно в удовольствие провести время после работы или учёбы. В ней я расскажу о первых шагах, хитростях и сложностях с которыми я столкнулся. Если вы планируете выполнить задание связанное с этой игрой и получить от геймплея приятные ощущения - вы по адресу.

Приветствую всех читающих, на разборе игра War Thunder от студии Gaijin Entertainment (авторы и/или издатели таких игр как Crossout и Enlisted). Обсудим первые шаги, которые необходимо сделать новичку при заходе в игру, как стоит играть на начальных уровнях и почему эта игра заслуживает вашего внимания. Перейдем к сути.



Первые шаги:

1. После скачивания лаунчера и установки самой игры, мы попадаем в обучение за прохождение которого получаем подарки в виде виртуальной валюты "серебряных львов" и два стартовых самолёта модели Ki-10-I:





Изображение 1 - (Начальный самолёт)



Самолёты далеко не самые крепки и смертоносные, но вначале вашего пути послужат вам. Первым делом после найма экипажа стоит его прокачать, сделать это можно при помощи нажатия ПКМ по самолёту снизу в разделе "Авиация", затем - "Экипаж" и вкладка "Квалификация", стоит копейки, но достаточно сильно усилит ваших пилотов. В ходе каждого боя вы будете получать очки опыта экипажа, ещё одна валюта позволяющая улучшать параметры ваших пилотов, слабый пилот - быстрая смерть на поле боя, не забывайте их улучшать.

2. Получение новых самолётов происходит по мере повышения ваших боевых заслуг, около 20 боёв у меня ушло, чтобы забить весь ангар до отказа новыми самолётами, все они различаются по параметрам, но отдельно бы хотелось отметить "штурмовики", самолёты несущие на себе боезапас бомб и неуправляемых ракет. Они крайне полезны в местах скопления вражеской наземной техники, одна точная бомба способна уничтожить сразу несколько единиц наземного транспорта. Ниже представлена модель F1M2 "штурмовик":



Изображение 2 - F1M2 штурмовой самолёт

3. Как выигрывать будучи слабым стрелком?

Ответ крайне прост, победа происходит когда вся наземная техника противника уничтожена, не важно сколько на поле битвы осталось самолётов, важно, чтобы техника и артиллерия врага была разгромлена. Если вы чувствуете, что не можете дать сдачи в воздушном пространстве - приступайте к обманным манёврам, при старте боя можете набрать высоту или же наоборот на полных оборотах лететь так низко как сможете в сторону дальних рубежей оборону противника и пока вас не видят громить технику, но нужно быть внимательным - техника будет огрызаться в ответ. Самый лучший вариант, если вы видите, что союзники вступили в воздушную схватку с противником, но вы достаточно далеко, чтобы поддержать их огнём - громите наземные войска, уничтожайте артиллерию, это поможет вам внести максимальный вклад в победу, ведь у одного пилота может быть несколько самолётов (так же есть дублёры: возможность использовать уничтоженный самолёт в бою повторно, но их нужно заслужить или же купить), а наземный состав противника значительно просядет, да к тому же вероятнее всего несколько самолётов сядут вам на хвост как только поймут, что дело пахнет жареным, это поможет вашим товарищам, ведь сражаться в большинстве всегда легче.

4. Почему лететь сзади штурмового самолёта который выше тебя на класс "самоубийство"?

Ответ простой: вероятнее всего есть второй стрелок, который располагается в задней кабине у хвоста, и пока ты летишь надеясь ухватить лёгкую добычу, подбив жизненно важные органы самолёта, тебе могут настучать по шапке отправив обратно в ангар, ведь никто не застрахован от попадания очереди в кабину.



Изображение 3 - Кабина второго стрелка

5. Я подбит, до катапультации 15 секунд, но я ещё не потерял управление, что делать?

Обычно в таких ситуациях я пытаюсь снизить высоту и попытаться из последних сил и остатков боеприпасов уничтожить какую - то технику противника, но иногда получается "поймать за закрылки", а именно спровоцировать на столкновение пилота другого самолёта, его птичка в порядке и он может ещё нанести значительный урон твоему отряду, но ты уже практически не боеспособен, поэтому путь "камикадзе" единственно верный при таком раскладе.

6. У меня несколько пташек, с какой мне вступать в бой?

Приходит с опытом, первые 5 - 10 боёв я врывался с самого лучшего своего самолёта, на тот момент это был "A5M4 Хагири", стремился первым принять бой, но позже понял, что это не самый выгодный расклад, надеясь на более опытных товарищах я давал им пространство для манёвра, жертвую своим лучшим самолётом, но я ведь мог сделать это и на более слабой технике?

На карте по типу: рисовых плантаций, Сталинграда я вступаю в бой с бомбардира и маневрируя между горами и деревьями пытаюсь уничтожить бомбами как можно больше бронемашин врага, чтобы заработать преимущество для своей команды, а в остальных боях - выступаю с самых слабых своих самолётов, под конец оставляя лучшие единицы техники.



Изображение 4 - А5М4 Хагири

На этом у меня всё, надеюсь я смог помочь тебе хоть немного разобраться, поделившись своим пусть и небольшим, но боевым опытом, буду рад увидеть тебя в своей команде, удачи на полях сражений в WarThunder!