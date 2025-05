Tower battles (Roblox)

Это моя 2 - ая статья :)

Надеюсь на хорошую оценку !!

Всем привет, сегодня я решил сделать некий обзор на игруНадеюсь на ваших 5 звезд и предложения по поводу статьи! (ссылка "https://www.roblox.com/games/45146873/Tower-Battles")Когда вы зайдете в игру, вас будет ожидать следующая картинаСперва вы должны нажать на "Towers" (англ. Towers рус. Башни), далее выбрать своего 1-ого бойца (scout), либо же как тут сказано, башню!. Нажимаем на белого человечка, и потом тыкаем :) equir (если он у вас появиться на левой панэле, значит вы сделали все правильно!) (на фото видно что у меня есть не только scout, но я уже играл, и купил этих бойцов)Далее, после проделанных робот, выходим в главное меню, нажимая на кнопку back (Кнопка back находиться под левой панелью), и нажимаем "Servers", и выбираем какой сервер нам по душе.Есть 7 видов серверов.1. 1v1 - сервер где вы с любым игроком отправляется на другую карту, где главная цель продержаться дольше, чем противник. Победителю дается 100 монет, проигравшему 5 монет. (монеты нужны что бы покупать новые башни)2. 2v2 - тот же принцип игры что и 1v1, только тут вы можете играть со своим другом против 2-ух любых других игроков.3. 3v3 - тот же принцип игры что и 1v1 и 2v2.4. Solo - суть игры, продержать как можно дольше. Чем больше времени вы продержались, тем больше денег вы получите!5. Co - op 2 - тот же принцип игры что и Solo только вы можете играть со своим другом в одной команде.6 Co - op 3 - тот же принцип игры что и Solo и Co - op 27 Co - op 4 - тот же принцип игры что и Solo и Co - op, только вам нужно 20 побед, что бы войти сюда!Когда вы выбрали сервер, и нашли противника (если вы выбрали versus режим), вы появитесь в "лобби ожидания" где нужно будет выбрать карту.Далее система подсчитывает все предложение и перенапрявляет вас на выбранную игроками карту (если вы выберете одну карту (назвем ее 1-ой), а ваш противник другую (2-ою), то вы появитесь на карте за которой не было голосов(на 3-ей)).Вот, вы заспавнились на карте (в моем случае на Snowy forest), вам предстоит поставить войска. Для этого в левом нижнем углу будет панель, и на ней вы увидете солдата, и его стоимость (, некоторые типы бойцов можно поставить только на холмах и горах!)Когда вы ставите бойца, синяя область, это область, в которой он будет стрелять (Противникам, которые находятся за синей зоной боец не чего не будет делать). Красная зона - это там, где вам запрещено ставить бойца.Главная суть, что бы боты (противники) не вошли в туннель с противоположной стороны, откуда они выходят. Если боты туда зайдут, вам будет снято HP.Если ваш противник не сможет выдержать атаку, вы выиграете!Строго не воспринимайте статью :), ведь ее делал позитивный человек. Ну а про игру думаю самое главное рассказал.Удачи! Пока!