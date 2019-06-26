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EarnНовостиTower battles (Roblox)
Автор: Gamehag в June 26, 2019
(17 ratings)
Tower battles (Roblox)

Tower battles (Roblox)

Это моя 2 - ая статья :)
Надеюсь на хорошую оценку !!

1.Вступление. Всем привет, сегодня я решил сделать некий обзор на игру Tower Battles! Надеюсь на ваших 5 звезд и предложения по поводу статьи! (ссылка "https://www.roblox.com/games/45146873/Tower-Battles")
2.Начало игры. Когда вы зайдете в игру, вас будет ожидать следующая картина 
rncZLwiRFlu8o1a1RV42cdZ7Gqse3C.PNG
Сперва вы должны нажать на "Towers" (англ. Towers рус. Башни), далее выбрать своего 1-ого бойца (scout), либо же как тут сказано, башню!. Нажимаем на белого человечка, и потом тыкаем :) equir (если он у вас появиться на левой панэле, значит вы сделали все правильно!) (на фото видно что у меня есть не только scout, но я уже играл, и купил этих бойцов)
svwKIgO2b8OyTGeDGlkmic8B462sEO.PNG 
Далее, после проделанных робот, выходим в главное меню, нажимая на кнопку back (Кнопка back находиться под левой панелью), и нажимаем "Servers", и выбираем какой сервер нам по душе.
3.Какой же сервер выбрать?
Есть 7 видов серверов.
1. 1v1 - сервер где вы с любым игроком отправляется на другую карту, где главная цель продержаться дольше, чем противник. Победителю дается 100 монет, проигравшему 5 монет. (монеты нужны что бы покупать новые башни)
2. 2v2 - тот же принцип игры что и 1v1, только тут вы можете играть со своим другом против 2-ух любых других игроков.
3. 3v3 - тот же принцип игры что и 1v1 и 2v2.
4. Solo - суть игры, продержать как можно дольше. Чем больше времени вы продержались, тем больше денег вы получите!
5. Co - op 2 - тот же принцип игры что и Solo только вы можете играть со своим другом в одной команде.
6  Co - op 3 - тот же принцип игры что и Solo и Co - op 2
7 Co - op 4 - тот же принцип игры что и Solo и  Co - op, только вам нужно 20 побед, что бы войти сюда!
4. Начинаем сражаться!!
Когда вы выбрали сервер, и нашли противника (если вы выбрали versus режим), вы появитесь в "лобби ожидания" где нужно будет выбрать карту.
b8dIyXjc4HKLEgjb5LlFcCwpvmPkA8.PNG
Далее система подсчитывает все предложение и перенапрявляет вас на выбранную игроками карту (интересный факт если вы выберете одну карту (назвем ее 1-ой), а ваш противник другую (2-ою), то вы появитесь на карте за которой не было голосов(на 3-ей)).
Вот, вы заспавнились на карте (в моем случае на Snowy forest), вам предстоит поставить войска. Для этого в левом нижнем углу будет панель, и на ней вы увидете солдата, и его стоимость (Заметка, некоторые типы бойцов можно поставить только на холмах и горах!)ZI0BEvoZgkdkjZfZX8VFcxjyq9bGWT.PNG
Когда вы ставите бойца, синяя область, это область, в которой он будет стрелять (Противникам, которые находятся за синей зоной боец не чего не будет делать). Красная зона - это там, где вам запрещено ставить бойца.
Главная суть, что бы боты (противники) не вошли в туннель с противоположной стороны, откуда они выходят. Если боты туда зайдут, вам будет снято HP.
AlHcP8MnZJ2ydQEvTYcVm2RpoYCGhX.PNG 
Если ваш противник не сможет выдержать атаку, вы выиграете!
qhMyLOE8BBegkNJCHZN5LQhy4b0N8N.PNG
5. Конец :P
Строго не воспринимайте статью :), ведь ее делал позитивный человек. Ну а про игру думаю самое главное рассказал.
Удачи! Пока! 
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