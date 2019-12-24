— Кровная вражда — не просто приключенческая карточная игра, это самый настоящий пазл

23 октября одновременно с крупномасштабным обновлением для Gwent выйдет ролевая игра Thronebreaker: The Witcher Tales, та самая «Кровная вражда: Ведьмак. Истории». Что это такое? Крупномасштабное промо Gwent? Самостоятельная игра? Или попытка расширить лор вселенной «Ведьмака»? Все вместе, но главное, Кровная вражда — это отличная возможность еще раз погрузиться в мир, созданный Сапковским и бережно взращиваемый CD Projekt.

Играть мы будем за Мэву, вдовствующую королеву Лирии и Ривии. После предательства знати и родного сына, она отправляется в изгнание, чтобы заняться партизанской деятельностью и потихоньку собрать силы. Ее цель — вернуть корону и остановить вторжение Нильфгаарда.







В «Кровной вражде» нас ждет пять локаций: Лирия, Ривия, Аэдирн, Махакам и Ангрен. Свободно перемещаться между ними нельзя, так что, прежде чем пойти дальше, стоит все досконально изучить, иначе есть шанс упустить интересные карты, сокровищницы и увлекательные бои.

Система поиска примечательных мест здесь как и в большом «Ведьмаке»: главный источник информации о местности — это доски объявлений. Ну и плюс к тому есть возможность отправить разведчиков — это стоит 50 золотых. В конце концов, у нас же своя армия!

Карта в Thronebreaker усыпана всевозможным лутом, местами интереса и битвами. Обойти их стороной, конечно, можно, но ой как не хочется.

Мне всегда нравилось в «Ведьмаке» отсутствие четкого разделения на хорошие поступки и плохие. Похождения Геральта — яркая иллюстрация того, что мы обычно обозначаем фразой «благими намерениями дорога в ад вымощена». Этот же принцип перекочевал и в «Кровную вражду». Тут игроку так же предстоит руководствоваться категориями «адекватности» и «полезности», а не «добра» и «зла».

Изменилась и механика игры: самое заметное — два игровых ряда вместо трех. Выбор позиции теперь куда важнее — в Thronebreaker это еще не так заметно, но уже в Gwent: Homecoming реализуется в полной мере. Карты будут иметь разные бонусы и активные умения в зависимости от ряда, в котором они задействованы.

К слову про умения — они делятся на три вида: размещение, верность и приказ. С первым все понятно — выложил карту и использовал. Верность активируется каждый раз, когда лидер использует свое умение. Приказ могут отдать другие золотые карты, благодаря чему это умение можно использовать неограниченное количество раз.



Выбирать придется часто. Большинство проблем имеют два решения: «плохое» и «ужасно плохое». Причем ждать финала игры, чтобы увидеть последствия всех принятых решений, не придется — кое-что сразу отразиться на истории. Это может быть появление нового героя в нашем отряде, золотой запас, отнятый у крестьян, или потеря солдат из-за сочувствия к «белкам» (мой случай).