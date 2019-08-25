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EarnНовостиThe Witcher 3 (Gwent)
Автор: Gamehag в August 25, 2019
(9 ratings)
The Witcher 3 (Gwent)

The Witcher 3 (Gwent)

   Когда я писал обзор на третью часть приключений о ведьмаке, я забыл упомянуть об одной из самых главных особенностей её особенностей. Это гвинт. Если описать поверхностно, то это кки (коллекционная карточная игра, в которую можно играть по мере прохождения ведьмака не только с корчмарями, но и с сюжетно значимыми персонажами. Практически с каждым другом или подругой можно поиграть. Ну да ладно, хватит с этого. Давайте я расскажу вам как работают механики в гвинт? Как и с чем его едят? Стоит ли он вообще того, чтобы вы тратили на него время? Давайте по порядку.

   Механика. Всего в игре имеется 5 колод (4 в самом ведьмаке 1 в дополнении “Кровь и вино”), в каждой колоде имеется около 37 карт. Каждая из них отличается от других типом действия уроном, видом атаки и т.п. характеристиками.

   Карты по мере прохождения можно зарабатывать всеми разными способами: купить в корчме, выиграть у простого горожанина, выиграть у квестового персонажа, получить за первое место на турнире, получить в награду за выполненный квест и так далее.
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   Польза в прохождении. Часто вам перед или после какой-либо миссией или встречей с новым персонажем предлагают поиграть в гвинт. И честно сказать это иногда помогает просто расслабиться или снять напряжение. Также играя с каким-нибудь не сильно важным в сюжете персонаже, вам дают возможность поставить ставку. Они обычно небольшие, но иногда вы можете встретить персонажей, у которых ставки в разы больше, чем у простых бродяг. Особенно это часто встречается в городе Туссент. Там люди побогаче будут.
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   Но и без минусов в Gwent не обошлось. Баланс в нём не самый хороший получился. В начале вам придётся пропускать большинство партий из-за слишком слабой колоды. Так как в самом начале они собраны из стандартных карт, которые по своей мощности могут сравниться только с дрыном из дополнения. Поэтому даю вам совет: в большинстве лавок можно купить около 5. Пару таких походов и ваша колода уже будет готова к достойным сражениями. И к этому моменту вы уже будете спокойно сражаться практически со всеми противниками. Но есть еще один минус, когда вы будете спокойно сражаться с опытными оппонентами, обычный корчмари и прохожие будут для вас очень слабым противником. И вы подумаете, а почему бы просто не играть с ними? Да, это было бы простым, но сдерживающим фактором. Но большое количество карт собираются именно у них. Поэтому вам приходиться играть с ними. Такая же история происходит со всеми, даже очень серьезными игроками. Так как к концу игры вы уже будете иметь настолько сильные карты, что проиграть игру будет для вас целым чудом. Так как практически каждый противник и его тактики видятся насквозь.
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   Да минусы Gwent не обошли стороной, но неиграбельным он от этого не становятся, да и недостатки встречаются достаточно поздно, а DLC, в котором добавили колоду Скеллиге и вовсе смогли сделать без изъянов, благодаря более грамотной работе с колодой и её составляющими. Поэтому не советую пропускать игру в Gwent мимо своих рук. Это действительно хорошая и грамотная игра в игре (так называют Gwent в сообществе игроков)

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