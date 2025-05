The Witcher | А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Всем привет. Сегодня поговорим про The Witcher.

The Witcher - первая часть всем известной игры The Witcher 3: Дикая охота (да, представьте себе, до нее еще было две части). Хочу заметить, что чем старше часть ведьмака, тем меньше людей, игравших в нее. Если во второй части просто устаревшая графика и коридорность игры, то ко всему прочему в первой добавляется еще и не типичное управление.



Я не тот человек, который будет рассказывать об этой игре через призму ностальгии, потому что я сам прошел ее около трех лет назад. Завязкой игры является кража бандитской группировкой "Саламандры" рецептов ведьмачьих эликсиров. Тут же и продолжается книжная история Геральта из Ривии - главного героя игры. Внимание, сейчас будут спойлеры к книгам Анджея Сапковского, автора серии книг "Ведьмак": в последней книге, на которую опирается игра, Геральт был убит разъярённой толпой. Почему он выжил и почему он потерял память вы узнаете только в третьей части. Главного героя нашли на болотах в близи Каэр Морхена (ведьмачьей школы) его товарищи, ведьмаки. В ведьмачьей крепости Геральт встречает старую знакомую чародейку - Трисс Меригольд. Постепенно на протяжении трех игр Геральт будет вспоминать всех своих знакомых, а сейчас мы направляемся в Вызиму, а точнее в ее окрестности.



Там он встречает еще одну свою знакомую - Шани, которая является медиком. На самом деле, часть с окрестностями Вызимы мне нравится больше всего в игре. Она спокойная, природа тихая и приятная глазу. Но это лично мое мнение. Так вот, вместе с Шани Геральт встречает паренька - Альвина. Именно с него и начнется глобальный выбор, которым славятся игры серии. На самом деле, лучше всего было бы, если бы я начал играть после прочтения всех книг, но читать их я начал только после прохождения первой части (пока прочитал только первые две части, но их точно могу порекомендовать. Недавно видел на оценке статью о книгах серии, но на момент написания статьи ее не выложили. Если автор это читает, то старайся и выпусти эту статью, я думаю эта тема многим интересна).



За что я люблю серию игр The Witcher, кроме всего прочего, так это за возможность переноса сохранения из части в часть. Несмотря на давно устаревшую графику, я считаю, что The Witcher очень красивая игра. В ней приятный эмбиент. Бесспорно, управление не типичное, но к нему можно быстро привыкнуть. На кнопку Alt можно подсветить все объекты, с которыми можно взаимодействовать. Есть дерево прокачки Геральта. Еще отмечу известные, среди игравших, карточки. Заинтересуют они в основном парней, но не исключено, что понравиться и девушкам. Из-за того, что Геральта, в моем прохождении (из-за абсолютного не знания лора), метало в любовном плане, я собрал их довольно много. Еще, как я понял, из-за потери памяти, Геральт не умеет использовать знаки. Их вам необходимо открывать на местах силы.



Я не буду особо углубляться в сюжет. Скажу лишь, что он очень интересный и нравиться мне ни чуть не меньше третьей части (вторая, на мой взгляд, в этом плане самая слабая). А стоит ли играть? Да конечно стоит. Печалит то, что прочтут и действительно захотят пройти эту игру единицы. Сейчас она не актуальна, а проще говоря не модна. Резюмируя, если вам нравиться The Witcher и вы хотите ознакомиться со всей серией, то могу вам посоветовать эту игру и предшествующие ей книги. Всем спасибо за внимание ;-)