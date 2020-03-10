The Sims:Medieval (мнение)

The Sims:Medieval – компьютерная игра в жанре стратегия / RPG, разработанная студией ‘The Sims Studio’. Была выпущена на PC в 2011 году.

Мало кто не знает в наше время серию ‘The Sims”, где игрокам дают управлять виртуальными человечками и строить их жизнь. Первая игра дебютировала очень удачно, удивив даже своих авторов. После чего было выпущено много различных продолжений, дополнений к ним и всяческого контента. Однако, несмотря на успех, хорошие отзывы и продажи, поклонникам постоянно чего-то не хватало. И когда разработчиков завалили призывами сделать что-нибудь в этом мире связанное со средневековьем, их услышали. Правда, результат опять всех удивил.

Сюжет игры ‘The Sims:Medieval’ погружает нас в средневековое королевство, которым и предстоит управлять игроку. Вы выступаете в роли монарха, который с утра до ночи решает различные проблемы своих граждан. Издает указы, строит отношения с соседями, а также дает поручения своей свите. Забудьте о том, что было в серии ‘The Sims’ ранее. ‘Medieval’ с ней роднит только редактор персонажей и графическая составляющая, которая практически не изменилась по сравнению с третьей частью.





В начале игры нам необходимо создать персонажа. Правда, функции редактора заметно сократили, как и обилие всевозможных нарядов. После чего мы заступаем на роль правителя. Замок, в котором живет монарх задан изначально. Увы, но строить дома и различные сооружения в том плане, как это было в предыдущих частях тут нельзя. Внутри помещения позволено изменять и добавлять некоторые декорации. Однако, происходит это либо в очень ограниченных количествах, либо в момент когда этого требует сюжет.

Локаций для посещения на первых порах довольно мало. Помимо замка присутствуют: городская площадь, местное кладбище, да пристань с лесными насаждениями. Выполняя различные квесты, правитель получает особые баллы королевства. Они и нужны для того, чтобы открывать новые локации и добавлять новые строения. В последних будут появляться новые персонажи, добавляющие новые квесты и ситуации. Система не кажется особо сложной, но порой несмотря на простоту довольно утомительна. Основная же проблема тут в том, что играть в игру по большей части абсолютно неинтересно. Конечно, авторы снабдили ее большим количеством юмора. Но ведь на нем далеко не уедешь и это не главное.





У человечков, включая монарха имеются полоски состояния. Казалось бы обычная вещь для ‘The Sims’, но тут их переработали и сократили. Основных потребностей у персонажей теперь всего две – еда и сон. Присутствует шкала профессии, в зависимости от которой выполняются определенные квесты. Шкала изъяна, смысл которого в том, что время от времени жителям срывает крышу. К примеру, кто-то начинает много пить, а кто-то увлекается азартными играми. Все как в реальной жизни. Ну и шкала довольства, что зависит от всех остальных. Главное следить, чтобы поданные во время покушали и сделали задачу минимум на день. Тогда и проблем особых не будет возникать. Что касается самого монарха, то у него еще имеется шкала одобрения жителей. Она зависит от того, довольны они или нет. Есть правда одна тонкость. В некоторых случаях, узнать об отношении жителей к себе, как и о том, на какие задания их послать – можно лишь заведя с ними дружбу. Что в свою очередь чревато проблемами. После знакомства человечки начинают посещать замок когда им захочется. В любое время суток. Да и творить они там начинают все, что ни попадя. Вплоть до того, что воруют у монарха еду. Благо, поход в туалет сделан автоматическим и они не могут загадить каждый уголок замка.

Говоря же о заданиях, которые и занимают большую часть игры. При ближайшем рассмотрении все выглядит довольно печально. Все дело в том, что монарх по сути никак не влияет на их исполнение. Вы даете задание, скажем, магу изобрести эликсир. Он уходит в свою башню и на автомате колдует над различными колбами. В случае, если необходимых ингредиентов у него нет, квест выполнить не удастся. Придется заморачиваться с поиском того, чего не хватает. Зато удачное выполнение в установленные сроки (а тут имеется счетчик времени) добавляет персонажам опыта. Их уровень начинает расти, что позволяет быстрее выполнять задания и находить какие-то предметы для своего класса. В случае, если для выполнения сюжетной ветки у вас отсутствует необходимый класс, придется ждать, пока откроется строение с нужным человечком. И это заметно тормозит прохождение, которое и без того нудное. Отдал приказ, направил героя в нужную сторону и жди. Все остальное они делают сами. В крайнем случае можно нажать на ускорение времени. Потому что слушать монотонное бормотание симов и смотреть за их кривляниями быстро надоедает. А ведь весь геймплей игры и строится на раздаче заданий и их выполнении.





‘The Sims:Medieval’ как минимум вызывает недоумение. Игры серии славились своими редакторами персонажей, с огромным количеством одежды и всевозможных аксессуаров. Копаться в этом редакторе можно было часами. Это же касалось и строительства домов с их обустройством. Да и контроля над самими симами было намного больше. В средневековом спин-оффе игроков ожидают сплошные разочарования. Ни строительства, ни внятного декора. Чудеса с редактором, да сплошное ощущение кукольного театра. Угловатость моделек и острая нехватка детализации природы тут проявляется во всей красе. Особенно это заметно на крупных планах. Не стоит также забывать о старых болезнях в виде застревания симов в текстурах и проходах. Всевозможные вылеты и зависания.

Увы, но игроки получили совсем не то, чего хотели. При длительном знакомстве с игрой не покидает ощущение обмана. Будто люди имеющие права на известную серию выпустили сырой продукт, сделанный на коленке. Авось зайдет. Не в этом случае. Провал игры в итоге стал закономерным итогом.







