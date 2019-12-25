Это совершенно другой опыт, чем Minecraft,

Слизи и NPC-гида. Поначалу, когда вы решите поговорить с NPC, вам намекают на некоторые базовые вещи, связанные с прогрессией, но это совершенно необязательно и все же не навязывается вам. Как только наступает ночь, вы почти беспомощны, если у вас нет дома. Даже самые слабые из зомби требуют много хитов, чтобы убить.Вы обнаруживаете, что все наоборот. Существует так много, чтобы найти и исследовать под землей. Я бы поспорил, что большинство хорошего оружия, которое вы получаете приходит от простого нахождения подземных подземелий. Враги становятся намного тяжелее, но руды также становятся намного более многочисленными. Несмотря на то, что ценные руды, которые вы хотите найти, такие как платина / золото, очень редки и разбросаны по всему миру, вы обнаружите, что совсем не время, когда вам было весело исследовать многие вещи, которые игра могла предложить.Мало того, что они сами крутятся круто, и имеют классную механику, но способы, которыми вы можете бороться с ними, бесконечны. Когда дело доходит до боссов игры, игра не толкает вас особым образом, которым вы «должны» убивать боссов. Иногда, если вы построили достаточно хорошую боевую арену и достаточно хороши, чтобы уклониться от обучаемых атак, скажем, скелетонов, вы можете почти справиться с этим пугающим боссом, используя только свое остроумие. Конечно, большую часть времени вам лучше получать лучшее снаряжение, но даже иногда, когда у вас есть лучшее снаряжение, которое вы можете использовать для битвы с боссом, установка какой-то арены или хитроумная штуковина могут стать ключом к успеху.Это способ интеграции механики. Строительство - абсолютный бриз, используя умный курсор. Есть также кнопки, с помощью которых вы можете использовать горячие клавиши, которые позволяют автоматически использовать зелье определенного типа, что может сделать игру более удобной для игры. Если вы удерживаете нажатой клавишу Shift, игра автоматически поместит в вашу руку предмет, который, по ее мнению, вы хотите продлить. Так что, если вы зависаете над фоном, он поместит факел или светящиеся палочки в вашу руку, а затем, если вы будете парить над камнем, он положит вашу кирку в вашу руку. Это не только делает игру приятной для игроков с клавиатурой / мышью, но также делает игру невероятно хорошей для контроллера, если это ваша задача. Очевидно, вы получаете больше точности с клавиатурой и мышью,Знание довольно велико и не в вашем лице. Вы можете играть в игру, не заботясь об этом, но если вы посмотрите на нее хотя бы лично, очень интересно понять и понять, что означают боссы в игре. Честно говоря, идея не толкать знания в лицо игрокам делает историю намного более интересной и заставляет меня захотеть рассмотреть ее глубже.Мало того, что это очень запоминающееся, но производство и детали вошли в звуковую дорожку дизайнера, это удивительно. Никогда я не хочу выключать музыку, если я не смотрю YouTube или что-то в этом роде. Игра также выглядит довольно красиво,Который может предложить игра (вам понадобится много-много дней часов, чтобы полностью обыграть основной контент игры по крайней мере, вы потратите как минимум на 100 часов геймплея.), Есть отличное и развитое сообщество моддинга вокруг игры. Если вы знакомы с C то тоже не страшно создавать моды для игры.