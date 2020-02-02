Terraria ( Обзор )

Террария - кооперативная, захватывающая игра. Можно играть и в кооперативном и в одиночном режиме, и сражаться с множеством боссов.

Гиде

Привет, ты зашел на мой обзор игры Террария не просто так, а потому что тебе хочется узнать об этой игре. Ну что ж приступим!Это очень интересная игра на выживание в 2D мире. Так за что же её полюбило столько человек? Ответ прост,она не требует мощного железа и есть версия на мобильные телефоны. Террария безграничный мир возможностей. Давайте я вам объясню с самого начала. На старте вы создаетё своего уникального персонажа под словом уникальный я имею ввиду что вы можете изменить даже цвет глаз который в игры почти не виден. Вы называете свой мир, выбираете между Багрянцем и Порчей (Мировое заражение). Создаетё мир и появляетесь в случайно выбраном месте вместе с гидом.Если вам нужно узнать крафт какой либо вещи обратитесь к нему, положите в специальное окошко предмет из которого вы хотите узнать что крафтиться.Сперва добудьте дерева соберите как можно больше так как оно вам очень пригодиться. После этого сходите в любую сторону и найдите в какой стороне у вас Заражение. Как только вы узнали в какой стороне у вас Заражение советую вам туда не соваться так как будет очень плохо идите в противоположную сторону и ищите залаз в пещеру и зайдите туда . Найдите любую руду олово или железо лучший вариант так как его обычно много. Идите в уже построенный вами дом и переплавьте руду в печке. Как только вы собрали полный сет брони можете отправляться на босса Глаз Ктулху.Глаз Ктулху самый легкий босс вы можете вызвать его с помощью 6 Линз которые падают с летающих глаз или дождаться так как он может заспавниться ночью убить его трудностей не вызывает. Перейдем ко торому боссу Мозг Ктулху он спавниться если сломать 3 Сердца которые находятся в центре Багрянца взрываем с помощью бомб себе путь и уничтожаем молотом сердца. Но до этого вы должны построить небольшую арену чтобы босс вас не застал в расплох тоже самое далаем с Пожирателем Миров (Босс Порчи) после убийства вы получаете осколки того или иного заражения. Крафтите броню и инструменты дальше вы идете в пещеру и добываете как больше остальной руды она вам пригодиться потом следующий босс это Скелетрон.Его данж находится на краю карты. Приходим туда ночью активируем квест у старика и вызывается босс Скелетрон убить его сложнее но если построить арену и пользовать дальним оружием то его очень легко убить как только вы его убьёте к вам заселится портной у которого можно купить одежду и дриада у которой во время кровавой луны на мобилке можно купить крылья за 35 золотых монет. Следующее что вы должны сделать это спуститься в ад и очень осторожно добудьте адскую руду и скрафтите весь сет брони и инструменты из адского камня с этой бронёй отправляйтесь в данж скелетрона теперь он вам открыт и найдите там среди книжек Водяной Выстрел очень хорошее оружие на мага в начале. Cледующий этап убийство стены плоти.Чтобы её легко убить вам понадобятся пчелонаты которые выпадают с королевы пчёл её тоже очень легко убить находим в джунглях улей осторожно строим арену и ломаем зародыш королевы пчёл и она призывается. Вернёмся к стене плоти строим путь на весь ад используя любой блок после оканчания работы ищем демона с куклой вуду Гида выбиваем её и кидаем в лаву на конце пути. Стена Плоти Призвана закидываем её пчелонатами и все вы перешли в хардмод забираем все инструменты выпавшие из неё а самое главное святой молот. Идём в Заражение и ломаем алтари, как только вы их сломали в мире появилась новая руда идём в пещеру и не перестаем фармить крафтим новую печку и наковальню. Как только вы скрафтили весь сет брони той или иной руды идём и призываем механических боссов. Червя, Скелетрона Прайма и Близнецов. Убить их намного сложнее но если построить идеальную арену они будут легче глаза ктулху. После убийства всез механических боссов ночью или днём у вас появятся культисты и сам босс Культист Лунатик. [Строим Арену большую чтобы можно было убегать от его удара со святой броней которую вы скрафтили после убийства механических боссов это сделать сложно но возможно.