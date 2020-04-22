Дождь

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EarnНовостиStardew Valley стоит ли играть?
Автор: Gamehag в April 22, 2020
(171 ratings)
Stardew Valley стоит ли играть?

Stardew Valley стоит ли играть?

Хотелось мне поиграть в симулятор фермы. Искал и нашел бриллиант среди всяких камней. И название этого бриллианта Stardew Valley. Я хочу рассказать стоит ли она вашего внимания.

Начну с истории игры, который прост и банален, вы внук умершего дедушки, который завещал вам ферму в "Долине Стардью". После приезда на ферму, вы видите что она заросла травой, и сорняками.
1xi6pgANbuRJCchrAikwpKIt0A9TCn.jpg
Но именно вы должны превратить из этих территорий настоящую красоту, которая будет радовать глаз.
49Q9W4rGE2PFyrKITKW8QIwxI8UK4x.png 
Геймплей Stardew Valley, как у любого другого симулятора фермы. Выращивай овощи и фрукты, собирай ягоды, руби деревья и делаете предметы для облегчения игры, ходите в шахты и убивайте опасных монстров или же просто пойдите порыбачьте.
92pzATMmXZgBu7yheFHfUQtVE9AHSp.jpg Пример шахты( для большей наглядности)
LgJya0MJZqgfDp2J0TKHN8XRYTb78v.jpg Пример рыбалки(на чайку:0)
Персонажи в этой игре очень разнообразны, как в характере, так и в плане истории.
Также можно сыграть свадьбу с понравившиеся персонажем(не в зависимости мужчина или девушка(Любовь выше всех)), но чтобы это сделать нужно  очень сильно постараться.
jj0Ul664ufGdOKhTTyB3I1cwspymO6.jpg Персонажи, с которыми можно связать свою судьбу
Пример разработки моих любимых персонажей
3y1iG2sKR5TW709W9ssgSgk7roKZhX.png  Эллиот 
N0BYmmKeYdZ7s3asDENTw6JxMMDjDe.jpg Хейли
zfugmoacFQdkjIuQyAP5PNxkyAheym.pngПем
fgeUhP9xqGlef12iQIWDvvgy08Rt2G.pngАбигейл
QVk9lbhVCPiwMvlv5sQUPAtSLyDaSI.pngСебастьян
И моя самая любимая жена
yRwrLffLCWYC9hWzQahHylHoLKG0jA.png Лея
Также у каждого из персонажей есть свои любимые подарки, и подарки, которые не стоит им даритьhJJvrd5OzxCrLkuMAZVxfH5unXcJz0.jpg
Все эти персонажи очень хорошо проработаны, некоторые истории из из жизни очень трогательные. Поэтому будешь лучше если вы узнаете все истории персонажей сами, этакое испытание для вас.
Главная цель игры, не только сделать ферму конфетку, но и починить главную достопримечательность города, а именно "Клуб Долины Стардью", ведь все люди приезжали в город, чтобы увидеть этот клуб, но его забросили, и теперь это просто старое, никому не нужное здание, но с вашей помощью(и с помощью кое чего(никаких спойлеров)) вы сможете восстановить здесь(или угробить его(никаких спойлеров)). Ведь это здание было очень значимо для всего города, надеюсь вы сможете сделать верный выбор.
Хочу рассказать про задания, которые приходят к вам на почту. Эти задания очень интересные и неповторимые. Например нужно найти топор для Робин, который она потеряла в лесу. Или достать "шорты" мера, которые находятся по какой-то причине у Марни и многое другое, выполняя каждое задание, вы не только получаете уважение, но и получаете небольшое количество монет, при помощи которых вы сможете выращивать еще больше овощей и фруктов.
Как мне кажется, Stardew Valley - не только стоит того, чтобы её пройти(чтобы пройти по сюжету нужно прожить 3 года и тогда к вам приедет ...(никаких спойлеров прости)), но и купить, так как это игра до сих пор обновляется и привносит много нового, потому что разработчик этой игры(Эрик Барон) понимает, что эта игра превосходна для своего жанра. Определённо советую её всем поиграть.
Спасибо за внимание
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Stardew Valley стоит ли играть?