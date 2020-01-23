Stardew Valley | ОБЗОР

Господа, приветствую вас на развлекательном читальном портале gamehag! В сегодняшней статье я вам попытаюсь рассказать про достаточно интересный игровой продукт, который вышел весьма давно. Но не смотря на это, игра до сих пор остается крайне положительной на просторах Steam. Если говорить в кратце, то передам нами предоставляют так называемый симулятор фермера. Да, не спишите бросаться помидорами и огорчением. Все будет исключительно зависеть от ваших предпочтении, но об этом чуть позже. Я могу сказать лишь одно, что игра проделанная разработчиками привлечет внимание тех людей, которые соскучились по старым пиксельным проектам. В общем не будем терять время и приступим непосредственно к обзору Stardew Valley.

Итак, сперва стоит начать с сюжетной и короткой составляющей игры. Все происходит, как и в стандартных фермерских играх, приходит письмо нашему главному персонажу. В котором излагается то, что наследство после смерти его дедушки, перейдет непосредственно к родственному правообладателю. Таким образом, ты останавливаешься на запущенной и безработной хозяйственной ферме. Вот в принципе и все что вам нужно знать, прежде чем приступать к изучению масштабного пиксельного мира. И да, забыл упомянуть о том, что дают первоначальный ресурс, благодаря чему можно хоть как-то развивать свой приобретенные владения. То есть, дают 500 золота и определенное количество семян для дальнейшего посева грядок и тому прочее.



Безусловно, самой главной задачей в игре является – превратить это место в фермерский уголок, при этом познакомившись с другими людьми. И что не мало важно, можно попутно найти себе жену для облегчения работы такой сложной и трудовой деятельности. Как бы то ни было, самая настоящая «песочница», с которой мне приходилось сталкиваться. Все как и в обычных фермерских играх, рубишь, садишь, собираешь и продаешь. И естественно за полученные деньги, стараешься купить что-то подороже и прибыльнее предыдущего. Стоит также отметить, что в разгаре рабочего дня, у главного персонажа с каждым твоим действием расходуется усталость. Поэтому необходимо планировать завтрашние или послезавтрашние действия, чтобы не возникал вопрос с усталостью.

И помимо всего прочего, в игре присутствует строительство и крафтинг. Которая позволяет тебе расширять свой владения, путем ремонта дома или других хозяйственных зданий, по типу, конюшня, сарай и прочее. И если вы думали, что здесь можно только огороды поливать, да и коров пасти? То я вас обрадую, это совершенно не так. То есть, можно ходить в шахту, добывая необходимые полезные ископаемые. Но хочу учесть то, что такая прогулка не будет безопасным, потому что в этих краях встречаются монстры, которых вам нужно уничтожить. Поэтому осторожность не помешало бы в таких опасных условиях добычи ресурсов. И конечно же не отметить рыбалку я никак не мог, как никак очень ламповое и спокойное занятие на мой взгляд.



Также хотелось бы сказать об погодных переменах, которые весьма и весьма впечатляюще выглядят. Как будто живешь настоящей жизнью, где кишит постоянная работа и резкое изменения настроения с учетом смены времен года для каждого человека на нашей планете. Ещё бы добавил пару слов насчет жителей этого пиксельного города, все дело в том, что они очень любопытны и за ними прикольно наблюдать, потому что каждый по своему уникален и есть свой собственные интересы и обычай, которым они непринужденно следуют. Что наверняка разнообразит вашу игровую процессию, по крайней мере в моем случае, так оно и случилось.



В общем, можно сделать какой никакой вывод из выше сказанного. Игра по праву заслуживает вашего внимания по той причине, что она великолепно отображает суть жизни и демонстрирует то, что человек создан для того, чтобы работать и достигать поставленные цели, не смотря не на какие препятствия. Много различных занятий, которые не заставят скучать практически никому. А проделанная работа разработчиков говорит само за себя, в особенности житейской деятельности. Поэтому, решение остается за вами. На этом я заканчиваю свою болтовню, надеюсь, вам понравилось мое мнение касаемо Stardew Valley. Всем хорошего дня и удачи!