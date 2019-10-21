Stardew Valley (Мнение)

Stardew Valley - игра в жанре симулятор, в данном случае симулятор фермера с элементами ролевой игры, созданная лишь одним разработчиком (игровым дизайнером) Эриком Бароном. Это была первая его практика в создании игр после университета и на проект ушло примерно четыре года. Игра до сих пор активно поддерживается и разработчик вводит новый контент.

Игра начинается с того, что вы ребенок и видите, что ваш дедушка умирает. Напоследок он оставляет вам письмо, которое нужно открыть только тогда, когда вам надоест ваша привычная жизнь. Спустя многие годы вы работаете обычным офисным планктоном и находитесь на пределе и вот этот момент настал! Вы открываете письмо, а там завещание, дедушка вам оставил ферму, говоря о том, что когда-то ему так же все надоело и он так же хотел изменить свою обычную жизнь. И вот вы уже в автобусе, в предвкушении чего-то нового, вас встречает мер города Пеликан Льюиси плотник Робин. Вам показывают вашу ферму, но вот беда - за многие годы она заросла. И тут начинаются ваши приключения.Данная игра кажется очередным инди-проектом, которых в стиме уймо, но не в данном случае. Разработчик сам рассказывал о том, что вдохновлялся такими играми как Terraria, Minecraft и в особенности одной из самых его любимых игр - Harvest Moon. Данная игра схожа на вышеупомянутых игр, с каждой игры он забрал только самое лучшее - с террарии привычную нами пиксельную картинку, с майнкрафта особенности крафта, шахт, а с Харвеста возможности быть не только банальным фермером, но и рыбаком, шахтером, охотником, бойцом, искателем и просто хорошим и добрым человеком.Данный мир возможно не столь большой, но очень хорошо продуманный и заполненный, в нем всегда будет что делать. Одно время вы выращиваете свою первую культуру, параллельно очищая свою ферму от лишнего, а можете с раннего утра пойти на рыбалку и выловить множество видов рыб, так же есть возможность сходить в шахту и выкопать ценные ресурсы, в общем возможностей уйма, но главный ваш враг, в особенности в начале игры будет ваша энергия - её банально не будет хватить ни на что. Первое время вы банально будете разрываться от столь большого кол-во возможностей и тут нет никаких рамок - вы действуйте так, как вы хотите, развивайтесь в любую сторону, вы можете банально годами ничего не растить, а заниматься лишь поисками ценных ресурсов.Если вы не любите играть одни, то тут есть кооп-режим - можно играть до 4х игроков, нужно только при создании мира настроить под кооп-режим и у плотинка Робина создать нужное кол-во домиков (каждый дом для каждого игрока, 100 монет за создание домика). Бюджет общий, но были слухи о том, что в грядущем обновлении это могут изменить. Таким образом вы можете делать все намного быстрее, ведь вы можете разделить задачи между собой, один может растить культуру и ухаживать за животными, другой сидеть в шахте, кто-то на рыбалке, а кто-то просто может гулять по миру, разговаривая со всеми жителями и искать плоды ягод и цветов, которые иногда очень даже и нужны.Если уже затронула тему про жителей, то напишу про это - тут есть множество жителей, каждый из них особенный, с своей историей и характером. Кто-то может быть очень недоверчив к вам, но спустя время общения стать вашим лучшим другом и наоборот, кто-то может оказать для вас очень странным или даже очень привычным. В общем у каждого жителя свои проблемы и живет он своей жизнью. У каждого у них свой график, каждый день он отличается, нет такого, чтоб два дня подряд что-то повторялось, кажется, что он реально живые.Тут сезон длится месяц, ровно 28 дней, игра начинается с весны. Два-три раза в месяц есть свои ивенты, в которых мы можем принять свое участите. Создать суп из того, что принес каждый житель города? Легко! Принести на выставку 9 разных видов предметов? Пфф. Поймать самое большое кол-во рыб или же набрать самое большое кол-во яйц? Запросто! И таких мероприятий как говорилось ранее - множество и каждый из них особенный, чего только стоит ивент с медузами, которые уплывают, красота! Так же у каждого жителя есть свои дни рождения, мы можем их поздравлять и получать 8х буст в дружбе (но учтите - каждый житель любит определенные предметы, не дарите то, что они не любят). И конечно же в каждом сезоне можно садить лишь свою культуру (исключение - теплица), вариативность культур действительно большое, примерно по десять разных культур за сезон (исключение - зима), а так же 6 видов плодовитых деревья и это еще не считая дикой культуры и животных, с которых так же можно получить определенную продукцию. За вариативность тут можно дать максимальное кол-во очков.Тут наверное самая главная задача это клуб, который забросили множество лет назад. Вы можете договорится с компанией с создать из клуба - склад джоджа-колы и заплатить нужное кол-во денег за восстановление, а можете начать собирать все нужные предметы и воссоздать клуб своими руками. Если это кажется вам задачей простенькой, то вы ошибаетесь, вам уйдет примерно два игровых года на это (а это в среднем 50 часов реального времени). Есть и множество задачей меньше, например выполнение всех достижений, как набрать все культуры или поймать все виды рыб, продать каждый из возможных предметов и т.д.Тут так же возможно создать свою семью. Со временем с кем-то вы подружитесь ближе чем с остальными и неважно - парень ли это или девушка, вы можете выбрать любого. Да-да, однополые браки - нормально. Дети так же могут быть.Моды - по мимо оригинальной игры тут возможно добавить разные модификации. Начиная от самых простых изменений картинок персонажей, заканчивая модами, при которых вы можете стать каннибалом и переработать каждого жителя на семечки и вырастить их (а потом их скушать). Модов очень много, на каждый вкус и цвет.Тут было сказана лишь часть всех возможностей игры, к сожалению меня останавливает ограниченное кол-во символов, но думаю и этого достаточно, чтоб вы обратили внимание на данный проект. Данная игра так же была портирована на все возможные устройства (недавно так же добавили и на телефонах), в одном стиме одновременное кол-во игроков достигает до 20к игроков. Если вы любитель ламповых игр, то это игра для вас! Удачи.