SCP rBreach - Roblox 2 часть

Всем привет! Это вторая часть, а если быть точнее, продолжение к первой части статьи о режиме "rBreach" в известной игре "Roblox". Я знаю, что многим понравилось, а потому и решил написать продолжение.

И так, в этой статье я решил рассказать про игру за учёного. Тут будет написано о том, как сбежать из комплекса, стать учёным МОГ (Мобильной Оперативной Группы) и многое другое. Поехали!

освещённой зоне (Light containment zone)

класс D

SCP-914

карточка 3 уровня

тяжёлую зону (Heavy containment zone)

минимальный уровень допуска в эту зону - 3

тяжёлую зону

пистолет или гранаты

тяжёлой зоне

выход из данной зоны

тяжёлой зоны

требует 3 уровня допуска

начальную зону (Entrance zone)

оружейную охранников комплекса

МОГ (Мобильная Оперативная Группа)

солдаты МОГ или Повстанцы Хаоса

карту 4 уровня

выхода B (Или же A)

солдаты МОГ (Мобильной Оперативной Группы)

Довольно интересно. Учёный обычно появляется (А точнее всегда) в. А раз не далеко, то лучше всего начинать искать выход из зоны, так как Д-ешники в основном идут к, после чего они могут завладеть опасным оружием (Хотя это редко происходит, поэтому учёный может сходить в машину и попробовать сделать карту или оружие), поэтому мы рассмотрим выход из зоны.Если вы найдёте другого учёного (Обычно их появляется сразу несколько в освещённой зоне), то лучше пройдите с ним, если у него есть. Без карты доступа 3 уровня у вас не будет возможности даже войти в, потому какПосле того, как вы вошли в, вы можете попробовать поискать комнату, в которой иногда встречается оружие и карточки доступа. Нет, это не оружейная, а просто комната в тяжёлой зоне. Хотя там иногда ничего нет, но если вы идёте по пути, то можно зайти, тем более туда можно пройти без карточки. Обычно там находятсяДальше вы должны идти подо тех пор, пока не встретите. Если же вы идёте из той комнаты, которая описана в этой зоне выше, то вы должны идти дальше пока не найдёте круглый проход с необычным столом (Раньше там стоял SCP-513-Коровий колокольчик), а далее вы идёте через этот проход и дальше до выхода из зоны.Выход изтоже. Когда же вы вышли впо тому пути, про который я рассказывал выше, вы должны дойти вперёд до перекрёстка, после чего пройти в левую дверь, а дальше после следующего поворота направо идти вперёд. Иногда в одном из коридоров на лавке можно найти гранату (Но она появляется там не всегда, либо же её уже забрали).После этого коридора надо идти прямо до тех пор, пока не встретим. Если вы сможете войти (Там опять нужна карта 3 уровня допуска) в оружейную, то сможете взять аптечки, оружие и другие вещи, если они там остались. Вдвойне вам повезёт в том случае, если в этой оружейной вы встретите охранника, который проведёт вас до выхода из комплекса.Конечно ещё будет хорошо тогда, когда вас найдёт, которая уж точно вас выведет, если вы не погибнете по пути. А погибнуть есть много способов, желательно их все избегать. Вот например вы можете погибнуть на тесле, тогда вам не поздоровиться. А ведь тесла стоит близко, возле выхода B. Поэтому советую ждать, а потом пробегать через теслу, а то будет худо. Также на тесле иногда погибают. А это значит, что если они не выкидывали карточки, то можно найтии убежать из комплекса.После того, как вы выйдите к воротам, вы сможете вызвать лифт и потом сбежать из комплекса. Вам повезёт, если вас встретят охранники комплекса или МОГ солдаты. Остерегайтесь хаоситов (Повстанцы Хаоса) или же другие группы, которые воюют против учёных. Потом бегите в конце комплекса, где вы найдёте вход в бункер, после чего вы пройдёте игру.Настоятельно рекомендую оставлять некоторые вещи возле бункера перед входом (Например оружие, аптечки, гранаты), а иначе они исчезнут, а у вас появится новое оружие. После того, как учёный заходит в бункер, он становится Учёным МОГ. Вы должны делать всё то, что и делают. Остерегайтесь Класса-D и Повстанцев Хаоса (Меня чуть было не уложил один из Д-ешников).. Скоро продолжим изучать этот режим в Roblox.