SCP rBreach - Roblox 2 часть

Всем привет! Это вторая часть, а если быть точнее, продолжение к первой части статьи о режиме "rBreach" в известной игре "Roblox". Я знаю, что многим понравилось, а потому и решил написать продолжение. Как сбежать за учёного?
И так, в этой статье я решил рассказать про игру за учёного. Тут будет написано о том, как сбежать из комплекса, стать учёным МОГ (Мобильной Оперативной Группы) и многое другое. Поехали!
Довольно интересно. Учёный обычно появляется (А точнее всегда) в освещённой зоне (Light containment zone)
. А раз не далеко класс D
, то лучше всего начинать искать выход из зоны, так как Д-ешники в основном идут к SCP-914
, после чего они могут завладеть опасным оружием (Хотя это редко происходит, поэтому учёный может сходить в машину и попробовать сделать карту или оружие
), поэтому мы рассмотрим выход из зоны.
Если вы найдёте другого учёного (Обычно их появляется сразу несколько в освещённой зоне
), то лучше пройдите с ним, если у него есть карточка 3 уровня
. Без карты доступа 3 уровня у вас не будет возможности даже войти в тяжёлую зону (Heavy containment zone)
, потому как минимальный уровень допуска в эту зону - 3
.
После того, как вы вошли в тяжёлую зону
, вы можете попробовать поискать комнату, в которой иногда встречается оружие и карточки доступа. Нет, это не оружейная, а просто комната в тяжёлой зоне. Хотя там иногда ничего нет, но если вы идёте по пути, то можно зайти, тем более туда можно пройти без карточки. Обычно там находятся пистолет или гранаты
.
Дальше вы должны идти по тяжёлой зоне
до тех пор, пока не встретите выход из данной зоны
. Если же вы идёте из той комнаты, которая описана в этой зоне выше
, то вы должны идти дальше пока не найдёте круглый проход с необычным столом (Раньше там стоял SCP-513-Коровий колокольчик
), а далее вы идёте через этот проход и дальше до выхода из зоны.
Выход из тяжёлой зоны
тоже требует 3 уровня допуска
. Когда же вы вышли в начальную зону (Entrance zone)
по тому пути, про который я рассказывал выше, вы должны дойти вперёд до перекрёстка, после чего пройти в левую дверь, а дальше после следующего поворота направо идти вперёд. Иногда в одном из коридоров на лавке можно найти гранату (Но она появляется там не всегда, либо же её уже забрали)
.
После этого коридора надо идти прямо до тех пор, пока не встретим оружейную охранников комплекса
. Если вы сможете войти (Там опять нужна карта 3 уровня допуска
) в оружейную, то сможете взять аптечки, оружие и другие вещи, если они там остались. Вдвойне вам повезёт в том случае, если в этой оружейной вы встретите охранника, который проведёт вас до выхода из комплекса.
Конечно ещё будет хорошо тогда, когда вас найдёт МОГ (Мобильная Оперативная Группа)
, которая уж точно вас выведет, если вы не погибнете по пути. А погибнуть есть много способов, желательно их все избегать. Вот например вы можете погибнуть на тесле, тогда вам не поздоровиться. А ведь тесла стоит близко, возле выхода B. Поэтому советую ждать, а потом пробегать через теслу, а то будет худо. Также на тесле иногда погибают солдаты МОГ или Повстанцы Хаоса
. А это значит, что если они не выкидывали карточки, то можно найти карту 4 уровня
и убежать из комплекса.
После того, как вы выйдите к воротам выхода B (Или же A)
, вы сможете вызвать лифт и потом сбежать из комплекса. Вам повезёт, если вас встретят охранники комплекса или МОГ солдаты. Остерегайтесь хаоситов (Повстанцы Хаоса) или же другие группы, которые воюют против учёных
. Потом бегите в конце комплекса, где вы найдёте вход в бункер, после чего вы пройдёте игру.
Настоятельно рекомендую оставлять некоторые вещи возле бункера перед входом (Например оружие, аптечки, гранаты
), а иначе они исчезнут, а у вас появится новое оружие. После того, как учёный заходит в бункер, он становится Учёным МОГ. Вы должны делать всё то, что и делают солдаты МОГ (Мобильной Оперативной Группы)
. Остерегайтесь Класса-D и Повстанцев Хаоса (Меня чуть было не уложил один из Д-ешников)
.Надеюсь я многих заинтересовал
. Скоро продолжим изучать этот режим в Roblox.