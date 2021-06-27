Roblox - основы

Всем привет! В этой статье я вам расскажу о такой игровой платформе как Roblox! Надеюсь она вам понравится!

Режимы

Avatar (Внешность вашего персонажа)

Robux (Игровая валюта)

Ивенты (Игровые события)

Достижения

Группы

Конец

Roblox - игровая платформа в которой присутствует достаточно много игровых режимов. Все они были добавлены настоящими игроками Roblox.Как я и упомянул раннее что в Roblox очень много режимов которые добавляются настоящими людьми. На данный момент одни из популярных режимов в Roblox"е это Adopt me, Royal High, Bloxburg, Ragdoll Engine (Возможно я не включил в этот список некоторые режимы). Вы также можете добавить свои режимы если на вашем компьютере есть Roblox Studio. В этой статье не будет обучений как использовать эту программу, но вы также все это можете найти в интернете.Вещи для вашего персонажа вы можете найти в каталоге он же Avatar Shop в нем содержится очень много вещей от самих разработчиков Roblox"а , а также и от игроков. Бывают вещи бесплатные а также и платные за валюту Roblox"а. Которая называется Robux! Их же можно называть кому как удобно. Если у вас уже есть вещи вы можете перейти во вкладку Avatar, это и есть ваш редактор персонажа, надевайте вещи, раскрашивайте своего персонажа как хотите! Естественно в пределах которые позволяет Roblox.Robux"ы можно тратить на вещи в каталоге, Game pass"ы в режимах которые позволяют за определенную сумму Robux"ов получить определенную вещь, возможность, или же просто поддержать игрока который создал этот режим. Robux"ы можно получать если заплатить настоящие деньги или же получить на сайтах к примеру Gamehag, вы на этом сайте и читаете эту статью. или же создавая свои режимы и если люди будут покупать Game Pass"ы. Конечно, что бы получить Robux"ы бесплатно надо постараться.В ивентах можно получить бесплатные вещи, эмоции. Но они также бывают разными. Бывают ивенты где ты зашел, поговорил, получил вещь и все. Но есть еще и где надо постараться, сыграть в мини режимы, поговорить и забрать свою вещь, такие ивенты считаются более сложными.Достижения можно получать в режимах от игроков, к примеру, достигните 1 миллиона денег и вы получите достижения которое будет отображаться у вас в профиле Roblox.Группы выкладывают футболки, штаны, в Avatar Shop, а также выпускают свои режимы на площадку Roblox, группы также создаются обычными игроками. Также вы можете столкнуться в режимах на такую ситуацию, как вступите в группу что бы получать ежедневные бонусы, эффекты, монеты, x2 бонусы или еще что-то.Спасибо что читали мою статью, я благодарен вам за это! Надеюсь вам было интересно и вы оцените мою статью!