MINECRAFT: Story Mode - Лучшая игра от Mojang.

История начинается с того, что диктор повествует об Ордене камня: Габриэле-воине, Эллигард-краснокаменном инженере, Магнусе-разбойнике и Сорене-архитекторе. Давным-давно орден сумел победить Дракона Края и стал легендой. В настоящем, Джесси, Оливия, Аксель и ручной поросёнок Джесси, Рубен, готовятся к строительному соревнованию на Эндерконе и они решают, какого моба будут строить. После сбора необходимых материалов, они выбирают название команды. Команда соперников, Оцелоты, уверены, что вновь победят, называя команду Джесси "Орденом неудачников". Тем не менее, команда Джесси завершают своё строение, привлекая внимание судей и других строителей. Эйден, член команды Оцелоты, намеренно проливает лаву на костюм Рубена, поджигая его, отчего поросёнок убегает в лес. Джесси решает либо бежать за ним самому, либо с друзьями.

В лесу Джесси находит Рубена, прячущегося за высокой травой, но на них нападает группа враждебных мобов. Попав в тупик, игрок должен решить: либо Рубен должен убежать назад на Эндеркон, либо остаться с Джесси. Услышав крик Джесси, на помощь приходит Петра и они отступают к ближайшей пещере. В пещере Петра показывает Джесси череп скелета-иссушителя, который она получила из Нижнего мира, и говорит Джесси что кто-то на Эндерконе хочет купить его за алмаз. Джесси относится к этому подозрительно, но неохотно решает помочь ей. По пути из пещеры они попадают в тупик на мосту с враждебными мобами с обоих сторон. Не имея другого выхода, они либо прыгают с моста, либо сражаются с мобами.

Вернувшись на Эндеркон, Джесси поздравляет своих друзей с победой в соревновании (либо бодрит их, если они проиграли). Затем Джесси и Петра идут в "тёмный переулок" на встречу с покупателем. В алее, они встречают Айвора, который желает купить череп. По завершении сделки, вместо алмаза в сундуке оказывается лазурит. Обманутые, Джесси с Петрой пытаются догнать Айвора. Билетёр у входа в здание отказывается пускать их без билетов, однако они вскоре узнают что он боится куриц. Придумав план, они используют блок слизи чтобы сломать стекло в курятнике и высвободить куриц прямо перед билетёром. Пока он отвлечён курицами, Джесси и его друзья заходят внутрь.

В здании, группа находит открытую дверь и проникает туда в поисках тайной комнаты Айвора. Джесси тянет рычаг и открывает сундук с двумя черепами скелетов-иссушителей и схему создания на стене. Лукас говорит, что Айвор хочет создать Иссушителя и испортить конвенцию, и группа решает остановить его. Но Айвор построил железного голема, что заставило группу Джесси отступить обратно в холл. Пока Габриэль произносил речь перед толпой, появился Айвор и дёрнул рычаг, создавая Иссушителя. Иссушитель поглощает командный блок, присоединённый к его телу и создаёт Иссушающую Бурю. Команда Джесси, Габриэль и Айвор отступают к храму Габриэля, где есть портал Нижнего мира. Джесси зажигает портал и часть его друзей проходит через него, но Джесси остаётся, помогая Петре и Габриэлю отбиваться от Иссушающей Бури. Пытаясь спасти их, Джесси откидывает щупальцем к порталу с Лукасом.

В Нижнем мире, команда Джесси (без Петры) противостоит Айвору. Он говорит Джесси, что вагонеточный путь - это единственный выход из Нижнего мира. Уклоняясь от огненных снарядов гастов, друзья Джесси благополучно прибывают к другому порталу, который приводит их к обрывистому холму обычного мира. Они решают либо строить хижину, либо домик на дереве, чтобы отдохнуть перед походом в храм. Утром, друзья Джесси находят храм, где они узнают, что Айвор был одним из членов Ордена камня, но был изгнан из-за недоверия Габриэлю. Затем они используют амулет, чтобы найти где находятся остальные члены ордена и игрок решает либо искать Магнуса с Акселем, либо Эллигард с Оливией.



Это всего первый эпизод, если игра вас заинтерисовала то вперед покупать её.