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EarnНовостиFinal Fantasy XV: A New Empire
Автор: Gamehag в September 24, 2018
(68 ratings)
Final Fantasy XV: A New Empire

Final Fantasy XV: A New Empire

Дата выхода игры Final Fantasy XV: A New Empire: 31 марта 2017 г.

Разработчик и издатель: Epic Action LLC

Сегодня я поделюсь с вами этим кратким, но замечательным опытом, расскажу некоторые "плюшки" в такой игре, как Final Fantasy XV: A New Empire. 

MMORPG Final Fantasy XV: Империя — это грандиозное приключение в которое вы окунетесь с головой. Данная игра позволяет вам окунуться в другой мир, путешествовать, сражаться с монстрами, с другими игроками, изучать магию, собирать свои войска, развивать своё королевство.

Как только вы запустите новую игру, вам будут даваться начальные задания (квесты) - не пропускайте их. Убедитесь что все начальные задания были выполнены, так как это важно. Выполняя задания и проходя обучение - вы научитесь добывать и использовать ресурсы, которые так важны для развития королевства и самого героя. 

 

Задания

Щелкнув на вкладку «Задания», вам необходимо выбрать квесты из множества доступных для завершения — задания королевства, задания героя, задания гильдии и VIP-задания. 

Задания королевства обычно связаны со строительством и модернизацией вашей империи.

Задания героя разбиты на три разновидности — базовые, обычные и необычные. Каждый тип задания привязан к определенному времени, необходимому на завершение миссии — базовое требует две-три минуты, обычное от 10 до 15 минут, а необычное — около одного часа (без использования ускорения). Квесты гильдии действуют приблизительно таким же образом.

Вы можете выполнять параллельно по одному заданию из каждой категории (королевство, герой, гильдия и VIP), выбирая базовое, обычное или необычное. 

Таким образом, выполнение нескольких заданий приносит больше ресурсов. 

А главное: не забывайте собирать все награды за выполнение заданий королевства!

 

Развитие

Университет - является основным место для развития вашего королевства, войск и героя. В университете вы проводите различные исследования, которые позволяют развивать вашей империи дальше, не застаиваться. Исследования разделены на четыре различные категории — экономика, бой, оборона и герой. Каждый из этих четырех разделов играет важную роль в обеспечении безопасности королевства. Например, выбирая исследования с вкладки «Герой», вы сможете изучить такие вещи, как «Тактика борьбы с чудовищами», «Критический удар героя» и «Скорость марша на чудовище». Эта способность даст вашему герою шанс убить монстров первого уровня на карте королевства.. 

 

Цитадель

И конечно же цитадель. Это важное здание, об улучшении которого не стоит забывать. 

Повышая уровень цитадели вы ускоряете процесс добывания металла, продовольствия, гила, а также производство энергии. Также за повышение уровня цитадели у вас разблокируются новые сооружения. 

 

События

Каждый день в игровом мире Final Fantasy XV: A New Empire, проходят события, за участие в которых можно получить очень много хороших "плюшек". Также есть возможность получить много золота (премиальная валюта игры), которое может очень помочь при развитии королевства. 

 

Казна

Вы можете внести золото в казну и по истечении определенного времени, вы получаете обратно свои вложения с процентами. Это очень полезная вещь, так можно значительно приумножить свои ресурсы и гораздо быстрее развивать империю. 

 

Подарок

Видите маленький прыгающий сундук в нижней части экрана? Это подарок. Каждые пятнадцать минут вы можете открыть его бесплатно. Эти сундуки содержат в себе случайные бонусы. Также рекомендую не забывать о них. 

 

Гильдия

Присоединяясь к гильдии - вы получите множество ресурсов бесплатно. 

А самым полезным ресурсом в данном случае является ускорение. Когда вы запускаете строительство, у вас будет появляться кнопка "Помощь" и ваши товарищи помогут вам быстрее достроить сооружение, либо же провести исследование и т.д. 

 

Монстры

Покидая своё королевство вблизи вас могут находиться монстры различных уровней. Вы можете атаковать их, а за победу над ними - вы также получаете ресурсы. 

 

 

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