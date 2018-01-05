Final Fantasy XV: A New Empire

Justin Böning
Justin Böning
Gem5
hanfred
hanfred
Gem40
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem393
buffighter144
buffighter144
Gem20
Atia
Atia
Gem493
Sofja W.
Sofja W.
Gem350
Erso Kaleo
Erso Kaleo
Gem17,500
joana.p.f.r18
joana.p.f.r18
Gem16
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem10
merkushevdv3
merkushevdv3
Gem70
marysantosnp
marysantosnp
Gem28
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem20
Damian Lasek98
Damian Lasek98
Gem37
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem30
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem40
buffighter144
buffighter144
Gem116
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
Justin Böning
Justin Böning
Gem105
hanfred
hanfred
Gem10
hanfred
hanfred
Gem63
Дождь

Gem961

novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconWilliam93: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Modcheck emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 7 пользователей получили Gem163 от Дождя.
novice rank iconLeszek9028: Dinkdonk emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLaly Torres: И ответьте, пожалуйста ☺️
novice rank iconLaly Torres: Это правда насчёт Robux
novice rank icondibilovich2007: привет
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconDamian Lasek98: ...
novice rank iconUseronetwo: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

53

0/160

EarnНовостиFinal Fantasy XV: A New Empire
Автор: Gamehag в January 5, 2018
(96 ratings)
Final Fantasy XV: A New Empire

Final Fantasy XV: A New Empire

Если вы хотите поиграть во что-нибудь интересное, найти себе общение или поупражняться в выполнении разных заданий, то Вам подойдёт именно Final Fantasy XV!
Final Fantasy XV: A New Empire

Здравствуйте, если вы читаете эту статью, то вы уже как минимум заинтересованы этой игрой. Это объяснимо и правильно, ведь данная игра очень интересная! Не верите? Чтоб развеять Ваше недоверие, я предлагаю дочитать статью до конца!

Что же из себя представляет игра Final Fantasy XV? 

Это видеоигра в жанре ролевого боевика. У данной игры очень много конкурентов, но она занимает первые места в своем роде. Первым ее конкурентом является (мое мнение) игра Lords Mobile.

Рассмотрим плюсы и минусы данной игры. Начнем с положительного:
- игра не требует доната, если        грамотно распоряжаться ресурсами;
- очень интересная, есть "свобода действий";
- есть множество кланов, в которых отличное общение, найдя такой, игра станет ещё приятней;
- огромным плюсом есть премиум валюта, которую можно ложить в игровой банк и забирать проценты;
- возможность отправлять ресурсы и войска союзникам, ну и получать конечно же;
- и приятнейшим бонусом для Вас будет с достижением 10 уровня ратуши получение 1000 Камней Душ.
Поговорим о минусах:
- очень скудный выбор героев в игре, но разработчики обещают вскоре добавить больше;
- нехватка в начале игры камня, все остальные ресурсы не такие необходимые.

Думаю Вы немного ознакомились с игрой. Дальше мой рассказ пойдет о том, как же упростить прохождение игры и как ей наслаждаться.

Советы по игре Final Fantasy XV

Хочу вновь поприветствовать тех, кто читает статью дальше. 
Когда мы скачиваем игру, мы сразу задумываемся о победе, множестве ресурсов, отличных союзниках... Но все ли так хорошо? Конечно же нет. Как правило разочарование в игре настает на начальных уровнях. Я попытаюсь влюбить Вас в эту игру!

В игре нас встречает помощник, который подсказывает нам как играть, с ним вы пройдете краткий курс и отправитесь в интересный путь. 


Вы только что просмотрели достижение мной 10 уровня. Скажу честно, его можно достичь за два-три дня.

У Вас могут возникнуть проблемы с ресурсами в самом начале игры, но не спешите огорчаться. Посмотрите вниз экрана,

нажмите на иконку ПРЕДМЕТЫ, затем перейдите во вкладку РЕСУРСЫ и начните использовать свои резервы, но не все, амбар ведь не резиновый.

Также советую Вам участвовать в событиях, они расположены будут справа, а также будет идти отсчёт времени до конца. 
Все заработанные призы в таких мероприятиях отправляются в раздел ПРЕДМЕТЫ.
Но вдруг ресурсов там нет, что делать? И тут есть выход, можно потратить золото, докупив недостающий ресурс (не оставляйте у себя меньше 100 единиц золота, не будет чего в банк ложить), а можно поисправлять ошибки неправильного написания. Вы не ослышались, именно так, сейчас подробно расскажу. 

Как видите, нужно зайти в ДОП. МЕНЮ, затем пролистать в самый низ и выбрать иконку ИСПАРАВЛЕНИЯ ЗА НАГРАДЫ. У Вас есть лимит, до пяти исправлений в разделе, потом пока ответы не проверят, Вы ничего исправлять не сможете.

Вот пример. Но есть ещё способы, как добыть ресурсы. Мы можем нажать на замок, выйдем на карту и посылаем войска за ресурсами или отправьте героя драться против чудовищ.

Ну и последнее о чем я хочу сказать это банк. У Вас есть золото, вы его можете положить в банк. Например можно положить до 100 единиц золота, на два часа, под десять процентов, по истечении времени получите 110 золота.


На этом моя статья подходит к концу, благодарю Вас за то, что прочитали, комментарии оставляйте под статьей, если есть ещё какие-нибудь классные способы заработка, пишите также в комментариях.
Спасибо за внимание, всем лучи добра!)
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности