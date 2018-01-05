Final Fantasy XV: A New Empire

Если вы хотите поиграть во что-нибудь интересное, найти себе общение или поупражняться в выполнении разных заданий, то Вам подойдёт именно Final Fantasy XV!

Спасибо за внимание, всем лучи добра!)

Здравствуйте, если вы читаете эту статью, то вы уже как минимум заинтересованы этой игрой. Это объяснимо и правильно, ведь данная игра очень интересная! Не верите? Чтоб развеять Ваше недоверие, я предлагаю дочитать статью до конца!Это видеоигра в жанре ролевого боевика. У данной игры очень много конкурентов, но она занимает первые места в своем роде. Первым ее конкурентом является (мое мнение) игра Lords Mobile.Рассмотрим плюсы и минусы данной игры. Начнем с положительного:- игра не требует доната, если грамотно распоряжаться ресурсами;- очень интересная, есть "свобода действий";- есть множество кланов, в которых отличное общение, найдя такой, игра станет ещё приятней;- огромным плюсом есть премиум валюта, которую можно ложить в игровой банк и забирать проценты;- возможность отправлять ресурсы и войска союзникам, ну и получать конечно же;- и приятнейшим бонусом для Вас будет с достижением 10 уровня ратуши получение 1000 Камней Душ.Поговорим о минусах:- очень скудный выбор героев в игре, но разработчики обещают вскоре добавить больше;- нехватка в начале игры камня, все остальные ресурсы не такие необходимые.Думаю Вы немного ознакомились с игрой. Дальше мой рассказ пойдет о том, как же упростить прохождение игры и как ей наслаждаться.Хочу вновь поприветствовать тех, кто читает статью дальше.Когда мы скачиваем игру, мы сразу задумываемся о победе, множестве ресурсов, отличных союзниках... Но все ли так хорошо? Конечно же нет. Как правило разочарование в игре настает на начальных уровнях. Я попытаюсь влюбить Вас в эту игру!В игре нас встречает помощник, который подсказывает нам как играть, с ним вы пройдете краткий курс и отправитесь в интересный путь.Вы только что просмотрели достижение мной 10 уровня. Скажу честно, его можно достичь за два-три дня.У Вас могут возникнуть проблемы с ресурсами в самом начале игры, но не спешите огорчаться. Посмотрите вниз экрана,нажмите на иконку ПРЕДМЕТЫ, затем перейдите во вкладку РЕСУРСЫ и начните использовать свои резервы, но не все, амбар ведь не резиновый.Также советую Вам участвовать в событиях, они расположены будут справа, а также будет идти отсчёт времени до конца.Все заработанные призы в таких мероприятиях отправляются в раздел ПРЕДМЕТЫ.Но вдруг ресурсов там нет, что делать? И тут есть выход, можно потратить золото, докупив недостающий ресурс (не оставляйте у себя меньше 100 единиц золота, не будет чего в банк ложить), а можно поисправлять ошибки неправильного написания. Вы не ослышались, именно так, сейчас подробно расскажу.Как видите, нужно зайти в ДОП. МЕНЮ, затем пролистать в самый низ и выбрать иконку ИСПАРАВЛЕНИЯ ЗА НАГРАДЫ. У Вас есть лимит, до пяти исправлений в разделе, потом пока ответы не проверят, Вы ничего исправлять не сможете.Вот пример. Но есть ещё способы, как добыть ресурсы. Мы можем нажать на замок, выйдем на карту и посылаем войска за ресурсами или отправьте героя драться против чудовищ.Ну и последнее о чем я хочу сказать это банк. У Вас есть золото, вы его можете положить в банк. Например можно положить до 100 единиц золота, на два часа, под десять процентов, по истечении времени получите 110 золота.На этом моя статья подходит к концу, благодарю Вас за то, что прочитали, комментарии оставляйте под статьей, если есть ещё какие-нибудь классные способы заработка, пишите также в комментариях.