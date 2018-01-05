Если вы хотите поиграть во что-нибудь интересное, найти себе общение или поупражняться в выполнении разных заданий, то Вам подойдёт именно Final Fantasy XV!Final Fantasy XV: A New Empire
Здравствуйте, если вы читаете эту статью, то вы уже как минимум заинтересованы этой игрой. Это объяснимо и правильно, ведь данная игра очень интересная! Не верите? Чтоб развеять Ваше недоверие, я предлагаю дочитать статью до конца!Что же из себя представляет игра Final Fantasy XV?
Это видеоигра в жанре ролевого боевика. У данной игры очень много конкурентов, но она занимает первые места в своем роде. Первым ее конкурентом является (мое мнение) игра Lords Mobile.
Рассмотрим плюсы и минусы данной игры. Начнем с положительного:
- игра не требует доната, если грамотно распоряжаться ресурсами;
- очень интересная, есть "свобода действий";
- есть множество кланов, в которых отличное общение, найдя такой, игра станет ещё приятней;
- огромным плюсом есть премиум валюта, которую можно ложить в игровой банк и забирать проценты;
- возможность отправлять ресурсы и войска союзникам, ну и получать конечно же;
- и приятнейшим бонусом для Вас будет с достижением 10 уровня ратуши получение 1000 Камней Душ.
Поговорим о минусах:
- очень скудный выбор героев в игре, но разработчики обещают вскоре добавить больше;
- нехватка в начале игры камня, все остальные ресурсы не такие необходимые.
Думаю Вы немного ознакомились с игрой. Дальше мой рассказ пойдет о том, как же упростить прохождение игры и как ей наслаждаться.Советы по игре Final Fantasy XV
Хочу вновь поприветствовать тех, кто читает статью дальше.
Когда мы скачиваем игру, мы сразу задумываемся о победе, множестве ресурсов, отличных союзниках... Но все ли так хорошо? Конечно же нет. Как правило разочарование в игре настает на начальных уровнях. Я попытаюсь влюбить Вас в эту игру!
В игре нас встречает помощник, который подсказывает нам как играть, с ним вы пройдете краткий курс и отправитесь в интересный путь.
Вы только что просмотрели достижение мной 10 уровня. Скажу честно, его можно достичь за два-три дня.
У Вас могут возникнуть проблемы с ресурсами в самом начале игры, но не спешите огорчаться. Посмотрите вниз экрана,
нажмите на иконку ПРЕДМЕТЫ, затем перейдите во вкладку РЕСУРСЫ и начните использовать свои резервы, но не все, амбар ведь не резиновый.
Также советую Вам участвовать в событиях, они расположены будут справа, а также будет идти отсчёт времени до конца.
Все заработанные призы в таких мероприятиях отправляются в раздел ПРЕДМЕТЫ.
Но вдруг ресурсов там нет, что делать? И тут есть выход, можно потратить золото, докупив недостающий ресурс (не оставляйте у себя меньше 100 единиц золота, не будет чего в банк ложить), а можно поисправлять ошибки неправильного написания. Вы не ослышались, именно так, сейчас подробно расскажу.
Как видите, нужно зайти в ДОП. МЕНЮ, затем пролистать в самый низ и выбрать иконку ИСПАРАВЛЕНИЯ ЗА НАГРАДЫ. У Вас есть лимит, до пяти исправлений в разделе, потом пока ответы не проверят, Вы ничего исправлять не сможете.
Вот пример. Но есть ещё способы, как добыть ресурсы. Мы можем нажать на замок, выйдем на карту и посылаем войска за ресурсами или отправьте героя драться против чудовищ.
Ну и последнее о чем я хочу сказать это банк. У Вас есть золото, вы его можете положить в банк. Например можно положить до 100 единиц золота, на два часа, под десять процентов, по истечении времени получите 110 золота.
На этом моя статья подходит к концу, благодарю Вас за то, что прочитали, комментарии оставляйте под статьей, если есть ещё какие-нибудь классные способы заработка, пишите также в комментариях.
Спасибо за внимание, всем лучи добра!)