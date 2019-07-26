Dead by Daylight

Дождь

Gem688

novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

43

0/160

EarnНовостиDead by Daylight
Автор: Gamehag в July 26, 2019
(7 ratings)
Dead by Daylight

Dead by Daylight

Dead by Daylight-игра в стиле жанра Хоррор которая была сделана разработчиками из Канады в 2016 году.
Эта игра досехпор держит свой онлайн.

Игра подходит для тех кто любит острые ощущения :) Побегать от убийцы, потролить убийцу с друзьями и так далее, но это на первых рангах.
Когда ты уже более мение про игрок и играешь на высоких рангах то убийца будет следить за каждыми твоими движениями. 
За убийцу играть тоже очень интересно, только вы будете играть уже от первого лица, а не от третего. 
Игру можно купить на платформе стима за 500 руб или 279 грн( советую покупать на скидках ) Dead by daylight не заставит вас скучать потомушто часто выходят новые персонажи и ивенты.
Есть несколько минусов:
1. Играя за убийцу вам может попасца команда про игроков(токсиков) которые спецыально будут светить вам в лицо фонариком и т.д
2.Играя за выживших вам может попасца убийца который будет фейскемперить и тунелить( тоесть повесит вас на крюк и будет стоять прям перед вами)
В игре есть много выживших и убийц. У каждого есть своя сложность(легкая, средняя, высокая)
Когда вы зайдёте в игру вам дадут 6-7 выживших и 5 убийц ( у каждого выжившего и убийцы есть свое имя и своя захватующая история)
Также в Ded by daylight есть косметические изменения на всех персонажей которые вы можете купить.
В игре есть три игровых валюты: радужные осколки за которые можно получить за повышения уровня(чем выше уровень тем больше осколков), солнечные сферы(донатная валюта) и bloodpoints( за них можно прокачать персонажа) за 1 и 2 валюту можна купить персонажей и убийц 9000 осколков или 500 сфер за одного перса(Не всех персонажей можно купить за игровую валюту некоторые связаные с авторскими правами такие как Saw-пила, тень-Майерз, Фреди Крюгер, Гоуст фейс и канибал- Кожаное лицо. Но выгодней брать dls за реальные деньги в которых будет и убийца и выживший.
Задача выживших починить все генераторы ,открыть ворота и сбежать.(Если останиться последний выживший и его друзей убьют то он может сбежать через люк)f6MJ1eYhyB85NYPC55oGJDjsqqjuRJ.jpg
Задача убийц убить всех выживших и не дать им сбежать. 
8pajqKu1f2SMfekN1ajduR43uK2Ymd.jpeg
Одно из самых главных в Dead by Daylight это перки: у убийц и выживших они разные.
У выживших чаще вспомогательные(захилить своего тиммейта, помочь ему быстрее выбижать из ловушки)
Убийцы используют перки которые преграждают починке генераторов и так далее.
Также есть предметы для выживших которые можно получить из древа навыков или найти и открыть сундук в игре( фонарик, аптечка, ящик с инструментами, петарда и ключ) У всех предметов есть качества(Предметы не бесконечные).
На мое мнение игра прекрасна наиграл я в неё около 50 часов мми радуюсь каждому обновлению.
На этом все, я расказал что смог и благодарю что вы прочитали это. (Отдельное извенение перед админом за прошлую статью и и за плагиат в ней)
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности

Dead by Daylight