Dead by Daylight-игра в стиле жанра Хоррор которая была сделана разработчиками из Канады в 2016 году.

Эта игра досехпор держит свой онлайн.

Игра подходит для тех кто любит острые ощущения :) Побегать от убийцы, потролить убийцу с друзьями и так далее, но это на первых рангах.Когда ты уже более мение про игрок и играешь на высоких рангах то убийца будет следить за каждыми твоими движениями.За убийцу играть тоже очень интересно, только вы будете играть уже от первого лица, а не от третего.Игру можно купить на платформе стима за 500 руб или 279 грн( советую покупать на скидках ) Dead by daylight не заставит вас скучать потомушто часто выходят новые персонажи и ивенты.Есть несколько минусов:1. Играя за убийцу вам может попасца команда про игроков(токсиков) которые спецыально будут светить вам в лицо фонариком и т.д2.Играя за выживших вам может попасца убийца который будет фейскемперить и тунелить( тоесть повесит вас на крюк и будет стоять прям перед вами)В игре есть много выживших и убийц. У каждого есть своя сложность(легкая, средняя, высокая)Когда вы зайдёте в игру вам дадут 6-7 выживших и 5 убийц ( у каждого выжившего и убийцы есть свое имя и своя захватующая история)Также в Ded by daylight есть косметические изменения на всех персонажей которые вы можете купить.В игре есть три игровых валюты: радужные осколки за которые можно получить за повышения уровня(чем выше уровень тем больше осколков), солнечные сферы(донатная валюта) и bloodpoints( за них можно прокачать персонажа) за 1 и 2 валюту можна купить персонажей и убийц 9000 осколков или 500 сфер за одного перса(Не всех персонажей можно купить за игровую валюту некоторые связаные с авторскими правами такие как Saw-пила, тень-Майерз, Фреди Крюгер, Гоуст фейс и канибал- Кожаное лицо. Но выгодней брать dls за реальные деньги в которых будет и убийца и выживший.Задача выживших починить все генераторы ,открыть ворота и сбежать.(Если останиться последний выживший и его друзей убьют то он может сбежать через люк)Задача убийц убить всех выживших и не дать им сбежать.Одно из самых главных в Dead by Daylight это перки: у убийц и выживших они разные.У выживших чаще вспомогательные(захилить своего тиммейта, помочь ему быстрее выбижать из ловушки)Убийцы используют перки которые преграждают починке генераторов и так далее.Также есть предметы для выживших которые можно получить из древа навыков или найти и открыть сундук в игре( фонарик, аптечка, ящик с инструментами, петарда и ключ) У всех предметов есть качества(Предметы не бесконечные).На мое мнение игра прекрасна наиграл я в неё около 50 часов мми радуюсь каждому обновлению.На этом все, я расказал что смог и благодарю что вы прочитали это. (Отдельное извенение перед админом за прошлую статью и и за плагиат в ней)