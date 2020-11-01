Dead By Daylight | понимание кемперства

Hola amigos ! С вами xMrNobodyx сегодня мне бы хотелось бы открыть дискуссию по поводу кемперства в DBD , а именно донести до вас идею понимания данного термина , в конкретных случаях я вам объясню правильно , чтобы вы понимали что это вообще такое . Также хочу отметить благодарность данному человеку miniprodavec , который заложил в вас некоторые базовые знания о кемперстве , но именно я разберу для вас его статью "по косточкам" , объясню где он ошибся , а где прав . Не буду вас томить , всем приятного аппетита , но а я начинаю!

Всеобщий вывод: кемперство есть и будет существовать , так как это просто естественный процесс игры , а никакая либо там тактика , что все стратеги мира в гробу перевернутся . Не называть кемпера оскорбительными словами , а достаточно сказать , что он low skill , который не умеет бегать за вами, и это будет гораздо лучше оскорбления . Да и в целом , прочитав статью , я думаю вы задумались , что бегать за игроком намного выгоднее , нежели просто стоять и опираться на вашу ловушку-джокера.





Преследуйте , фейкуйте на окно и палеты , догоняйте выжившего и вскоре ваш скилл возрастёт , как и ваша игра за маньяка , не забывайте , что именно этим ваш скилл и измеряется.





Ну а на этом я завершаю свою дискуссию , выразив miniprodavec за заложение в вас базовых знаний о кемперстве свою благодарность , всем всего хорошего , увидимся в следующей статье , с вами был xMrNobodyx до скорого!

Ты просто стоишь на месте и ждёшь , тем временем , как играя по другому ты бегаешь за выжившим , фейкуешь его на окно или палету , умело преследуешь выжившего , наносишь хиты . Тем временем в роли кемпера , то ты просто стоишь и ждёшь , а дальше можешь просто отпугнуть пару людей .И так , как упомянул пользователь , что кемперство - это тактика игры за маньяка ,которая помогает , также он сказал , что это помогает против сильного выжившего , а именно когда мы его повесим на крюк....интересно да? Поэтому начнём с конца :не трудно , а даже легко догадаться , что сильный выживший имеется в плане , как человек , который умеет убегать от маньяка довольно долго . А теперь внимание ! Сильный выживший считается ,как правило человек , который пробегал 2 и до 5 генераторов , а ману-кемперу , чтобы начать кемперить выжившего , нужно его сначала поймать , и допустим наш сильный выживший пробегал 3 генератора и вот он уже на крюке , а его кемперят . Подходит один выживший и уже пару раз бегая , он понимает , что ман кемпер и уходит чинить генератор , также не нужно забывать , что сильный выживший догадается , что ман-кемпер и будет тянуть время на крюке . Итог после матча 3-1 (три сбежало один умер) + на - вы не повысите ранг , просто получите несколько очков крови за преследование...да и в принципе , выжившие могут просто не спасать того , кого кемперят и всегда вытаскивать раунд 3-1 ! Теперь приведу вам пару примеров того , почему кемперство даже тактикой не может являться : Во-первых , кемперство, а именно следующими вещами (предисловие ну это больше для выживших -альтруистов , которые хотят всех спасать) :: играя в роли мана-кемпера , вы не сможете получить достаточное количество очков в категориях после матча , а следовательно и не повысите ранг . да и вовсе сольёте его.вы уже поняли , что опираться на вашу Ловушку-Джокера нету смысла. И как основной итог этой части : кемперство больше является процессом безысходности , а тактикой вовсе нет из-за выше сказанных фактов.