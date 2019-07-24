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EarnНовостиCS:GO I Inferno I Раскид за KТ
Автор: Gamehag в July 24, 2019
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CS:GO I Inferno I Раскид за KТ

CS:GO I Inferno I Раскид за KТ

Welcome!

Доброго времени суток! В сегодняшней статье мы рассмотрим раскид за сторону защиты на карте Inferno. Покажу я только основные дымы, флэшки и тд. Также я мало знаю годных раскидок на этой карте. Тут больше раскид ситуативный. О раскиде за Т сторону и о местах на карте вы можете почитать в моей прошлой статье. Как и в прошлой статье, я порекомендую карты от пользователя Yprac. На картах этого игроках можно поучить раскид не только на Инферно, но и на других картах официального маппула. Ну что ж, а теперь к раскиду!

Раскид на Б

(ЛКМ) Незнаю как может помочь вам данный смоук, но всё-таки я его покажу. Если вам нужно перекрыть проход на банане, то можете кинуть данный дым. Не советую кидать этот смоук на первых таймингах, но если вы бежите помогать тиммейтам на Б и если противники ещё не вышли из банана, то можете кинуть.

BAejllDIRBK4ekeVWAJ04fUaCj2Qvc.jpg

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7daEfhnohKjsNAyRVUM3PfcaMBIvm8.jpg

(ЛКМ) Данный молотов может на время перекрыть путь на банан. Становимся на фонтан и прицеливаемся на линии электропередач. Советую его потренировать, так как вы можете гранату не прямо по центру банана, а в выемке у дров.

AoYU1eGCxgxZEi9q3ylZd6SBs6pMaw.jpg

(ЛКМ) Если враги уж слишком близко подошли, то можно откинуть данную флэшку. Стоит её потренировать, так как флэшка может залететь за буст-стену, а может в неё врезаться. Ориентир: Примерная середина волка.

AFdzYWAVwhEe6071BlX9emNrM3HIIk.jpg

(ЛКМ) Если противники прорвались через банан, то можно ослепить врага сидя на гробах. Кидая данную флэшку, лучше чтобы под неё кто-то зашёл на раш. Но это довольно рискованно.

i3znyyTMdQPZqK4FZuOT5rrliNNjHk.jpg

(ПКМ) Если дела уж очень плохи и враги прямо на пленте, то находясь в дарке за трубами можно откинуть такую флеш и под неё выйти на раш.

3zfmL4U9KBkzqIDBIJiOpOaCRbStqI.jpg

(ЛКМ) Заходя на плэнт с Руин, можно откинуть эту флэш. И под неё лучше заходить, либо тебе, либо тиммейту. Кидается граната с прыжка.

2xAIaCIwRsjOgMIfymH7OvxAbA5GJi.jpg

Раскид на А

(Извиняюсь за малое кол-во раскидок).

(ПКМ) Если у врагов уж очень хороший снайпер, то можно кинуть данный дым. Он перекроет вид. Также вы можете сделать 1-2 фрага из маленького промежутка между стеной и смоком.

GaUrxwY7hSg6tpIzVNltv27lQHNgLb.jpg

(ПКМ) Если враги идут с секонд мида то можено откинуть данную флэш, да и не только флэш.

DfqcmuE9M12deYa242dlefaETvIGGG.jpg

(ПКМ) Также рядом с люлькой можно откинуть ещё одну флэш, а именно на лестнице.

edc7SVErINsMxW6s4mOWVs1WsHYyyJ.jpg

(ЛКМ) Если известна инфа о врагах на апартах, то можно откинуть с ямы флэшку. Лучше если под эту флэш кто-то будет заходить. Кидается с разгона.

5aZRQoijfxkYGcep8LJhZXBwTdSfNi.jpg

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hV4fnPTE2qFXIFP5NKLqHfqDhdW6M0.jpg

Вот и подошла к концу ещё одна моя статья. Продолжайте эксперементировать на карте Инферно. Ведь именно таким способом вы можете много чего узнать. Следующая моя статья будет посвящена прострелам и префаерам. Советую скачать карты от пользователя Yprac, так как у него много карт на которых можно потренить раскид. Ну а тебе, читатель, удачи! Увидимся в следующей статье.
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