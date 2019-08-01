CS:GO критика

Здравствуйте, люди, которым жить не надоело. Сегодня, с вами неподкупный критик, я. И сегодня буду критиковать игру Counter-Strike: Global Offensive. Удачно вам чтения, и внимания, к моей критике.

Моя собственная критика о игре Counter-Strike: Global Offensive.

О самой игре.

Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мне посчастливилось поиграть в игру Counter-Strike: Global Offensive. Ранее она была платной, купить лицензию можно было за 10$, после покупки я начал тестировать и рассматривать саму игру со всех её сторон. За 10$ игра, моя критика не будет столь утешительной. Поиграв пару недель в игру, я смог заметить и подчеркнуть что в игре одни не адекватные школьники, которые в поисках "скинов" на оружие из Counter-Strike: Global Offensive. Ну можно подумать в тот момент было что оружие может какие-то есть, вот почему все хотят их, но нет. Перейдя в торговую площадку(ТП) и просмотрев всю историю слотов\покупок\продаж игроков я понял, что данная игра обоснуется на одних школьников-подростках, которые тратят я вам скажу не малые деньги на их приобретение. Это бессмысленно! Тратить по 100$ и выше ради каких то пикселей на оружие? Нет, но вы серьёзно? Это конечно ужас полный, я не понимаю зачем? Чтобы по выпендриваться перед своим товарищем или другими игроками: "Смотрите л*хи, у меня Dragon Lore AWP, а у вас н***я!". Это глупо, друзья. И вообще, если вся игра обоснована на этих "пикселях", то какой будет здравый смысл играть в ней, если у вас инвентарь пустой? Ответ очевиден - никак. Мне даже не удивительно было, когда я рассматривал торговую площадку(ТП), сделав сортировку по ней, я увидел предмет: "Наклейка | fnx (золотая) | Бостон 2018". Её цена составляет на данный момент 1,896.89$, вот как обычная наклейка "пиксель" тот же, стоит как квартира? Найдите мне пожалуйста "идиота" который купит за такие деньги такой бессмысленный и бесполезный предмет! Я конечно понимаю, не нужно мне "спамить" в комментарии, я знаю что игры так зарабатывают, но чтобы на "пикселях" и за такую цену, нет уж. А ещё эти всякие кейсы с ключами которые стоят в 1000 раз дороже, выпавшего предмета. Оценка за это 0 из 100 (0/100).

Далее перейдём к самому игровому режиму, внутрь его.

На сколько я знаю, игры, в которые можно играть со Steam или другой платформы платные, и через некоторое время становятся бесплатными, это значит что спрос на саму игру упал, и её уже мало кто покупает в том числе и внутри-игровые "пиксели", и сделав её бесплатной, незаметно поднимают цены внутри. Вот вопрос встаёт снова: "Гейб, ты что зажрался там, а?" Иметь такое огромное пузо, и ему всё мало, надо же добраться и побить рекорд Хуан Педро Франко! Оценка 13 из 100 (13/100).

Сам внутри-игровой режим.

Игра не слишком тяжелая для железа, он не будет пыхтеть и стонать в случай чего. Графика в игре простая, не делает тяжелых нагрузок на железо. Сделано всё почти как в реальном мире. Основная миссия в игре - заложить бомбу террористам, а спецназу разминировать её до взрыва. Скажем обычный шуттер от первого лица, в котором присутствует режим закладки бомбы. Также там имеются другие режиме например Гонка Вооружений, или же Военные Игры и другие, суть у них та же, закладка бомбы с модами, или просто, перестрелка. Ведь Гейб не додумался сделать какие то новенькие крутые режимы, игроки сами додумались, сделав сервера с другими режимами. В целом моя оценка режимам CS:GO Гейба 24 из 100 (24/100), а игровым режимам от игроков 83 из 100 (83/100).

Внутри игровые приколы/баги/недоделки/#леньгейба.

Вот допустим самое малое, убивая врага, он не падает, он летит куда то в сторону, к Гейбу на ужин наверное, но не падает перед до мною, или хотябы на месте не умирает, его труп просто тупо откидывает. Теперь к среднему, человек который сверху хочет спрыгнуть оттуда вниз, ко мне, но не догадываясь что я там и он с AWP, он прыгает и видит , с дулом в верх (а я снизу сбоку стою) он стреляет и прям делает мне в голову, ну что сказать, физика в игре "фиаско". Теперь к серьёзному в игре присутствуют баги, даже не один не два а боле ста и тысяч, на которых Гейбу как вы все поняли "фиолетово", допустим самый простой из багов, стоя на месте и делать по очереди выстрели во врага со среднего расстояния или близкого можно не попасть, хотя мишень стоит чётко на враге, вы щас будите писать "ты чё дибил? косой просто и всё" но увы нет, я даже с другом на карте проверял это. Оценка 67 из 100 (67/100).

Оружие, критика.

Оружия сделаны вроде и не плохо, и не хорошо. Прорисованы нормально, звуки конечно не от всех орудий являются официальными, но это мелочи как заявил Гейб. У орудий очень огромная отдача, вот допустим тот же AWP, я не знал что при прыжке можно целясь в противника попасть не в него, а куда то в сторону например за спину себе! Да и с любой пушкой такой прикол, прыгаешь, а патроны летят куда угодно, но не на мишень. Ещё один момент - у орудия написан и указан в его статистике урон, допустим 26, при попадании по противнику это совсем не 26, гораздо меньше. Моя оценка 56 из 100 (56/100).

Оценка самой игры.

И так, сложим получившиеся оценки. 0+13+24+67+56 = 160 : 5 = 32 из 100(32/100), как вы понимаете это самая низка оценка для игры. Играть вам в неё или нет, решать только мне :D, ладно, шутка, если вы хотите играть в эту игру и хвастаться что у вас больше и дороже профиль , значит вы "скинодрочер" если просто, заходить и тренировать свой "аим" то пожалуйста, не кто больше не запрещает, игра бесплатная (не надо).