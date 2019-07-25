CS:GO раскид на Vertigo

В этой статье вы узнаете о раскидках на карте Vertigo в режиме напарники.

Всем привет! Сегодня я покажу вам несколько раскидок на карте Vertigo в режиме напарники.Начнём с раскидок за Т сторону.Раскидки с световыми гранатами:Эта раскидка поможет вам запушить 51 этаж. Вот вам 2 пошаговых действия и результат на этих скриншотах:С начала вам нужно встать на эту позицию показанную на скриншоте.Дальше вам нужно нацелиться вот точку показанную на скриншоте.Теперь вы должны бежать прямо и кинуть флешку в окно в потолке и у вас должно получиться вот такая картина.После этой флэшки весь 51 этаж будет ослеплён кроме тех кто сидит за досками на бусте.Раскидки с дымовыми гранатами:Эта раскидка поможет вам кинуть смок прямо на А плент. Вот 2 пошаговых действия и 2 результата на этих скриншотах:С начала встаём позицию показанную на скриншоте.После целимся в одну из красных палочек в кругу и целимся под одной из палочек как показано на скриншоте. После в прыжке кидаем смок.Вот что получается если прицелиться под правую толстую палочку.А вот что получается если прицелиться под левую более тонкую палочку.Раскидки с молотовом:Первая раскидка поможет вам зачекать и отогнать выжидающего врага от стенки 51 этажа. Вот вам 2 пошаговых действия и результат на этих скриншотах:С начала встаём под эту панель показанную на скриншоте.Потом целимся в это точку показанную на скриншоте и бросаем молотов без всяких прыжков и ПКМ.У вас должна получиться вот такая картина.Следующая раскидка с молотовым поможет вам зачекать и отогнать выжидающего врага от двери около КТ спавна. Вот вам 2 пошаговых действия и результат на этих скриншотах:С начала нам нужно встать на позицию показанную на скриншоте.После прицелиться в точку которая показана на скриншоте. Когда прицелились прыгаем и через некоторое время после прыжка бросаем молотов на ПКМ.У вас должна получиться вот такая картинаТеперь перейдём к раскидкам за КТ сторону. (Здесь будут только раскидки с зажигательной гранатой)Первая раскидка:Эта раскидка поможет вам остановить пуш Т стороны. Вот вам 2 пошаговых действия и результат на этих скриншотах:С начала встаём на жёлтый квадрат который показан на скриншоте.После целимся в точку показанную на скриншоте. И кидаем без всяких прыжков и ПКМ.У вас должна получиться вот такая картина.Вторая раскидка:Эта раскидка поможет вам зачекать и заблокировать врага который находиться на погрузчике. Вот 2 пошаговых действия и результат:С начала вам нужно встать на эту позицию показанную на скриншоте.После целимся в точку показанную на скриншоте. Прыгаем и через некоторое время после прыжка кидаем зажигательную гранату.У вас должна получиться вот такая картина.