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EarnНовостиCS:GO раскид на Vertigo
Автор: Gamehag в July 25, 2019
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CS:GO раскид на Vertigo

CS:GO раскид на Vertigo

В этой статье вы узнаете о раскидках на карте Vertigo в режиме напарники.

Всем привет! Сегодня я покажу вам несколько раскидок на карте Vertigo в режиме напарники. 
Начнём с раскидок за Т сторону.
Раскидки с световыми гранатами:
Эта раскидка поможет вам запушить 51 этаж. Вот вам 2 пошаговых действия и результат на этих скриншотах:
С начала вам нужно встать на эту позицию показанную на скриншоте.
yMK6UYE8bgWhjoMSqTokN7wXoBiVD3.png
Дальше вам нужно нацелиться вот точку показанную на скриншоте.
kxcSo6PwFfICW1kkfq1R9v0sYtQMPJ.png

Теперь вы должны бежать прямо и кинуть флешку в окно в потолке и у вас должно получиться вот такая картина.
8k2HeVcuQaHcBpk0W2g6336zgwP7CF.png

После этой флэшки весь 51 этаж будет ослеплён кроме тех кто сидит за досками на бусте.
Раскидки с дымовыми гранатами:
Эта раскидка поможет вам кинуть смок прямо на А плент. Вот 2 пошаговых действия и 2 результата на этих скриншотах:
С начала встаём позицию показанную на скриншоте.
9i3obYovxhu3FUlRjgbyrsgnrPAPVa.png
После целимся в одну из красных палочек в кругу и целимся под одной из палочек как показано на скриншоте. После в прыжке кидаем смок.
eoBHllEluVMH6FqyvN3ldihqZL05aM.png
Вот что получается если прицелиться под правую толстую палочку.
pH2qjcd98Ic4Mk4uY6icg23kkgjqA6.png
А вот что получается если прицелиться под левую более тонкую палочку.
d5kKIhAbdXPfY0o9UTGCU4VF98TkzX.png

Раскидки с молотовом:
Первая раскидка поможет вам зачекать и отогнать выжидающего врага от стенки 51 этажа. Вот вам 2 пошаговых действия и результат на этих скриншотах:
С начала встаём под эту панель показанную на скриншоте.
 R1EngT1fWEhdxjc9sJMjhOP8x5d9ju.png

Потом целимся в это точку показанную на скриншоте и бросаем молотов без всяких прыжков и ПКМ.
7EyB60jY8IvEccdQz63vEEGq3tuwgq.png
У вас должна получиться вот такая картина.
BXZsOM1fukPttisPzuBYKM5K0SjPNe.png
Следующая раскидка с молотовым поможет вам зачекать и отогнать выжидающего врага от двери около КТ спавна. Вот вам 2 пошаговых действия и результат на этих скриншотах:
С начала нам нужно встать на позицию показанную на скриншоте.
QvYUgUUfS269WCMIVHDUCaZqHTCxav.png
После прицелиться в точку которая показана на скриншоте. Когда прицелились прыгаем и через некоторое время после прыжка бросаем молотов на ПКМ.
vLmn6h9FSHUy8mIAMleaSAuEZGZAnl.png
У вас должна получиться вот такая картина
 qLRbL9Rww3c3EnaI5QwzwzH7vUcq5c.png

Теперь перейдём к раскидкам за КТ сторону. (Здесь будут только раскидки с зажигательной гранатой)
Первая раскидка:
Эта раскидка поможет вам остановить пуш Т стороны. Вот вам 2 пошаговых действия и результат на этих скриншотах:
С начала встаём на жёлтый квадрат который показан на скриншоте.
iXOXIvGkqOm0O1iuhi2HzUsPN0f3OT.png
После целимся в точку показанную на скриншоте. И кидаем без всяких прыжков и ПКМ.
YGN49X5k4vxSSWPBcog5Q1DLg5Ip27.png
У вас должна получиться вот такая картина.
nECheRDKtOnzNfLefx4rhP2AidbvXE.png
Вторая раскидка:
Эта раскидка поможет вам зачекать и заблокировать врага который находиться на погрузчике. Вот 2 пошаговых действия и результат:
С начала вам нужно встать на эту позицию показанную на скриншоте.
h5RAdLiV3JUXspQXPS2A3AUbRsuuOT.pngПосле целимся в точку показанную на скриншоте. Прыгаем и через некоторое время после прыжка кидаем зажигательную гранату.
dVQFLEeNjmfIU2y5ZycvcAbJiGfR0Y.pngУ вас должна получиться вот такая картина.
xRUDZnBm529yq2ncAcPRAyltfUTmOL.png
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