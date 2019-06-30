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EarnНовостиCS:GO - руководство
Автор: Gamehag в June 30, 2019
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CS:GO - руководство

CS:GO - руководство

Качественное руководство по игре CS:GO. 

Начнем с раундов и закончим фейситом и тренировкой. В игре 2 стороны, первая это - Спецназ, вторая - Террористы. Спецназу надо не дать заминировать бомбу, а террористам на оборот, любым способом ее заминировать. Есть 2 способа победить в раунде: убить всех противников, и заминировать/разминировать бомбу. В игре имеется 2 плента ( точка минирования, бомба) - A и B. Для примера я буду брать карту Mirage. Это A PLANT. Где зеленый цвет - дефолт. Обычное место для быстрого плента. Можете оповестить вашего союзника о том что вы заплентили на дефолт, очень хорошо поможет в понимании игры. Где синий цвет - плент под тикит или же сити, очень опасная позиция как и дефолт, но будет удобно отстреливать с ямы. Черный цвет - плент под шорт. В этой статье так же я буду делать скриншоты с названием позиций. 
bMDq84LMaTBj02atMzt79gAPU2ciqe.png\
Извините за плохое качество букв, я делал на быструю руку.
Дельпан или сити тут невидно, но я обозначил весь плент всем чем знал.
В CS:GO не обязательно каждый день тренировать стрельбу, вы можете выиграть противника предполагая где он находиться и выйти на префаере. Вы можете зайти на пустую карту и выдать себе много гранат и сделать огромное количество времени для изучения. Смоков, флешек и молотов здесь не будет. Так как это первая часть руководства, здесь мы поговорим о плентах и их позициях.Перейдем к Б пленту.
nJhQuX7qdfncXBSEzbet4KmZJX3kHX.png - 1 скриншот
Что бы забуститься на коробку, вам нужен друг или тиммейт, просите вас подсадить, и вот - вы на коробке. При первом бусте, шанс что вас не будут чекать - 79% из 100%.

У меня что-то произошло с программой для скриншотов, поэтому не бейте, ошибки у всех бывают)))
Интересный факт: позицию Эдвард начали называть после того как профессиональный игрок из Na'Vi Эдвард дал Эйс под аппартами.
Есть интересный прострел в апсах, он простреливает место рядом буста. А можете начать простреливать немного левее и можете прострелить игрока который стоит на бомбе и ждет хороший фраг.
aaXG3VaitIok4V9Zf7Y3oItQBacSM6.png
KQJqnNTCPGdgn5y8ytrbz4LjFFxYQM.png
Теперь поговорим о Фейсите  и о его особенностях.
Фейсит - киберспортивная площадка которая позволяет играть всем, даже без вложения.Для начала игры вам потребуется скачать Анти-чит на официальном сайте площадки. (https://www.faceit.com/ru/anti-cheat) Нажимаем загрузить и выбираем вашу битную систему.
dk5ZAz1awgnpGIqcH1chPlek3QaN7T.png
Меню на сайте фейсит. (https://www.faceit.com/ru/matchmaking/42e160fc-2651-4fa5-9a9b-829199e27adb/CS:GO%205v5)
FlgUggMAi2Q4j3C8KHPZM62oEfRMPx.png
- вот так выглядит профиль игрока который только начал играть и не знает ничего о фейсит.
CIS LIGA - кибер спортивная лига от Zeus'a. Особенностей на фейсите очень много, например выбор сервера на котором вы будете играть (только премиум) или выбор стороны. С начала матча после разминки, когда все загрузились вы и ваша команда должны драться на ножах и выйграть. Тем самым, вы имеете право выбрать свою сторону ( только капитанам ) - !switch - смена стороны и !stay остаться. Например, я выиграл бой, я капитан. У меня есть право выбора стороны, я хочу поиграть за кт, но я сейчас за Т, я пишу !switch для смены сторон, если я и так за кт, то пишу !stay что бы остаться на своей стороне. Вы можете сами разобраться если вам что-то стало не понятно. Зайдите на официальный сайт фейсита и попробуйте начать игру. Первые 3 игры - калибровка, дальше вам придется использовать Анти-чит перед запуском игры.

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