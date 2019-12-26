CS:GO | Как поднять скилл.

Все мы знаем, что CS:GO - быстрый тактический шутер про противостояние террористов и спецназа, который не прощает вам ваших игровых ошибок и промахов. К сожалению, большая часть игроков в CS:GO имеют не самый лучший уровень игры, следовательно они совершают множество косяков, при чём как и новички, так и достаточно старые игроки. "Как же научиться играть лучше ?", - спросите вы, сейчас я об этом и расскажу, дам несколько очень полезных советов, поведаю вам о нескольких картах для тренировки точности стрельбы и реакции, вставлю немного своего опыта.

1. Полезные советы.

1. - Как мы знаем, если не целится в противника, то вы его не убьёте, верно ? Это известно даже новичку. Но вот то, как правильно целится, знают далеко не все, или знают, но не пытаются этого делать. Прежде всего нужно держать свой прицел на уровне головы своего противника, постоянно, чтобы успеть среагировать и нейтрализовать его быстро. Нужно приучать себя к этому, ведь вы со мной согласитесь, что постоянно смотреть в пол и/или стрелять в ноги - это малоэффективно, по сравнению со стрельбой в голову.

2. - Итак, про то, куда надо целится, мы разобрались, а теперь нужно поговорить о гранатах. Скажу одно, изучайте раскидки. Смотрите о них видео, ищите статьи, да как угодно учите их. Многие недооценивают пользу гранат, считая, что они и без них прекрасно справятся. Однако это не так. Гранаты очень полезные во время раундов. К примеру, удачная светошумовая граната может ослепить всю команду противника, и, пока они отходят от "Белого экрана", вы быстро нейтрализуете своих оппонентов. Грамотно брошенная осколочная граната может оставить у ваших противников низкое количество HP, или же и вовсе убить их. Хорошо раскинутый коктейль Молотова или зажигательная граната могут добить ваших врагов после осколочной гранаты или так же оставить у них низкий уровень здоровья.

3. - Ну и третий, и, пожалуй, самый важный совет - адекватно ведите себя во время катки. Не надо спорить, оскорблять, унижать и дизморалить своих союзников, не стоит слишком много болтать, желательно говорить в голосовой чат только полезную для игры информацию, такую как местоположение врага или на какой из точек заложили бомбу. Будьте уважительны друг к другу, и тогда победа вам гарантирована.

2. Настройки прицела и расположение рук на экране.

Изначально, когда вы заходите в игру, у вас стоят стандартные настройки прицела и расположение рук на экране, и большинству игроков такой конфиг неудобен, они желают настроить всё под себя. Сейчас я вам расскажу о самых лучших, по вполне объективному мнению, картах для того, чтобы сделать это.

1. - Настройки прицела.



Итак, для того, чтобы нам настроить прицел, нам понадобится зайти в Центр Сообщества CS:GO в Steam > Мастерская, и в строку "Поиск" ввести название карты - crashz' Crosshair Generator v3.

Итак, мы скачали карту, запустили её, и что мы видим ? Огромная куча разных, непонятных нам, кнопок, с которыми нам предстоит ещё разобраться. Но я думаю, что вы вполне легко это сделаете, если знаете английский. В худшем же случае, посмотрите гайд по настройке. Кхм.. Так вот, приступим.

На данной карте можно поменять цвет своего прицела, будет ли он статическим или динамичным, будет ли у него точка посередине или нет, будет обводка у него или, опять же, нет. В общем, настроек тут столько, что можно завалиться. Однако, не стоит этого пугаться, ведь всё там ну очень легко и просто настраивается, если знать, с чем имеешь дело. Можно посмотреть, выбрать и настроить под себя прицелы разных профессиональных игроков, то есть киберспортсменов и видеоблогеров. Дальше всё ограничивается лишь вашей фантазией и удобством прицела.

Кому понравился мой прицел, то мы выбираем прицел caseyfoster, подходим к панели настройки прицела, выбираем Style 4 и убираем Dot (Точку).

2. - Настройки расположения рук.

Что же, теперь вы, наверное, знаете, как искать карты в Мастерской Steam, поэтому вот вам название карты - crashz' Viewmodel Generator.

Опять же, заходим на неё, и видим максимально простые настройки для отображения ваших рук. Так же есть ещё уже готовые конфиги, которые так же можно настроить под себя.

Думаю, что мне даже не нужно и объяснять, какие кнопки за что отвечают, ведь на этой карте, в отличии от прошлой, всё будет понятно даже ребёнку, ибо, как мы видим, тут очень дружелюбный к обычному игроку интерфейс. В крайнем случае можно посмотреть видео и гайды о том, как всё же грамотно настроить положение рук.

3. Карты для тренировки точности стрельбы и реакции.

Итак, с настройкой конфига и том, как нужно прицеливаться, покончено. Вас мучает теперь только одна проблема - это ваш скил. Что же, приступим. Первое, что нам понадобиться, - это найти подходящую карту для тренировки рефлексов, фликов и точности наводки, с чем я вам и помогу. С тренировкой и развитем данных навыков нам отлично поможет карта под названием training_aim_csgo2.

Вот, вы скачали очередную карту, зашли на неё, и что вы видите: Спереди расположено место, где, непосредственно, будут появляться мишени, по которым нужно будет стрелять. Назовём это своеобразным "Полигоном".



Обратив свой взгляд в левую сторону, мы увидим панель настройки и управления того, что вы будете тренировать, а именно: Точность, рефлексы (Реакцию), стрельба зажимом и флики. Выбрав то, что мы желаем тренировать, и разобравшись с сутью режимов тренировки, мы выбираем желаемый размер мишени, частоту и интервал её появления, её цвет, ну и то, сколько нужно сделать выстрелов для того, чтобы её "Убить".



Посмотрев же направо, перед нами предстанет уже панель выбора всего оружия, добавленного в игру. Думаю, что и как там работает, объяснять не нужно.