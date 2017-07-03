Clash Royale

Как у вас успехи?)

Люди сколько вы смогли купить гемов? Мне очень иннтересно и за сколько дней вы набрали камней душ для игры? Я например только сегодня присоeденился в этот проект и мне очень иннтересно мoжно ли тут заработать хотя бы 6500 гемов?

Кстати хочу вам рассказть иннтересную колоду для клеша, с ней апнул 3800 трофеев





Кладбище: основное условие победы колоды. Уровень карты не играет большого значения, но в идеале для 4000-4800 трофеев он должен составлять не менее 2, а для 4800 трофеев и более – 3. Это важно, так как обычные Скелеты, Ледяной Голем и Ледяной Маг с легкостью контрят Кладбище, если их уровень выше хотя бы на 1. Рыцарь: главный танкующий и оборонительный юнит. Отлично защищает базу от вражеского Кладбища, Элитных Варваров, а также юнитов поддержки наподобие Мушкетера или Мага. Так как это карта обычной редкости, то её рекомендуется прокачать примерно до 10-12 уровня. И бойтесь колоды с Мортирой — она до сих пор мощная и может разорвать этого парня в клочья. Экзекутор: единственный достойный ответ на комбинацию Адская Гончая и Воздушный Шар в этом листе, так что её стоит приберегать именно на этот случай. Также он отлично справляется с отрядами мелочи, такими как Орда Миньонов или Армия Скелетов. Электрический Маг: отлично показывает себя против Пламенного Дракона и Спарки, против которых эта колода довольно слаба. Вдобавок, он контрит Банду Гоблинов, Армию Скелетов, Миньонов и прочие подобные им отряды. Торнадо: есть мнение, что использование Экзекутора без Торнадо должно быть объявлено вне закона. Эта убийственная комбинация позволяет мгновенно нарушить строй неприятеля, стянув всех юнитов поддержки в одну точку, а затем тут же расправившись с ними за пару взмахов топора Экзекутора. Только помните, что без должной практики это комбо-вомбо не так-то просто провернуть. Скелеты: помогают быстро прокручивать колоду в поисках более полезных карт, а также вполне сносно танкуют для Кладбища. Заморозка: в то время как Яд нацелен на постепенное уничтожение башен по маленьким кусочкам, удачная Заморозка дает возможность Кладбищу сгрызть неприятельскую вышку буквально за один заход. Помимо этого, она весьма полезна при обороне, так позволяет выигрывать время, пока башни и оборонительные юниты расстреливают атакующих существ оппонента. Стрелы: это заклинание великолепно работает против Миньонов и Орды Миньонов, а также против Адской Гончей и Гоблинской Бочки, что делает его более полезным в этом листе, чем вездесущее Бревно.





как вам колода?



