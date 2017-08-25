clash royale мини обучение

я вам раскажу как можно лучше играть в clash royale :)

сначала осмотрим меню игры:

1 вкладка: магазин

в нем можно покупать карты за золото, покупать акции (за рубли) покупать золото за гемы , покупать гемы (за деньги) и покупать сундуки за гемы

2 вкладка: карты

в этой вкладке можно составлять колоду какую захотите ( выбирать карты можно только которые вы уже открыли) можно улучшать карты выпавшие в сундуках

3 вкладка: бой

в этой вкладке есть: бесплатные сундуки которые генерируются каждые 4 часа (макс. 2 сундука) , королевсий сундук можно получить за 10 корон в боях (макс. 2 сундука) , слоты для сундуков нужны для того чтобы например выйграли бой и получаете определённый сундук который занимает один слот (всего 4 слота) , кнопка "в бой" означает что можно сыграть бой против другого игрока и все зависит от вас! кнопка "2 на 2" ето тоже самое что и в бой , но ты можешь сыграть вместе с другом или другим игроком против друх игроков как и обычном бою там выпадают сундуки при победе но трофеи в режиме "2 на 2" не теряются ии не прибавляются , чем в обычном бою

4 вкладка: кланы

в той вкладке можно вступить в клан или же вы уже там есть. там можо запрашивать карты ( 1 раз в 7 часов и просить можно только обычные карты и редкие, а эпические только по воскресеньям , а также жертвовать карты и просить карты можно с 3 уровня башни короля) и вы тоже можете давать карты если они уже есть у вас. также в клане можно переписываться и играть в дружеские бои , а также можно играть в "дружеский 2 на 2" там нужны 4 человека из клана и выбирайте стороны на кого будете играть и начинается бой

5 вкладка: испытания и турниры

чтобы попасть в эту вкладку нужно быть минимум 8 уровня башни короля. сначало изучим кнопку испытаний. есть 2 обычных испытания это класическое и большое. в большом и в класическом надо сделать 12 побед и не надо проиграть 3 раза и тогда ты пройдешь испытание , а если ты сделал меньше побед то тоже получишь приз. чтобы участвовать в большом испытании надо потратить 100 гемов , а чтобы участвовать в класическом испытании нужно потратить 10 гемов. теперь турниры. в турнирах можно участвовать бесплатно , но создавать турнир стоит от 100 гемов до 10000 гемов. больше потрачено на турнир гемов и будет больше приз. в турнирах надо занимать определённые места чтобы получить приз. надо участвовать в турнирных боях чтобы получать турнирные троффеи.

с вкладками мы закончили и можно сказать теперь несколько советов

1 совет: никогда не идите в начале боя первыми то есть ожидайте ход противника

2 совет: не тратьте сразу много элексира на мелочь

3 совет: поодумайте о своём ходе например: у вас есть гигант и ведьма. вы выставляете гиганта , а за гигантом ведьму и это очень хорошее комбо (действует где-то до 6-7 арены)

если вам я вам помог то покажите эту статью друзьям которые тоже не понимают как играть и что делать)