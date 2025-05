Call of Duty: Modern Warfare 3 (Обзор)

Примечание! В этом обзоре содержатся спойлеры к сюжетам Call of Duty 4: Modern Warfare и Modern Warfare 2. Если Вы еще не закончили эти игры в полном объеме, я не рекомендую Вам читать этот обзор, пока Вы этого не сделаете.

Modern Warfare - первая трилогия игр в франшизе Call of Duty, которая следует одной сюжетной линии. Первые три издания были независимыми историями, основанными вокруг Второй Мировой Войны, в то время как "Призраки" и "Продвинутая Война" - автономные побочные продукты. Трилогия Modern Warfare проложила путь для сюжетной арки Black Ops, которая началась с World at War. Modern Warfare 3 является окончательным заключением к серии из трех частей и она предлагает однозначный конец, который завершает трилогию.Во время Modern Warfare 2 мы узнали, что Капитан Прайс действительно был еще жив и находился в плену в плену. Modern Warfare 3 начинается всего через несколько часов после того, как его предшественник остановился. Прайс и Николай эвакуировали этот район с помощью раненого Соупа и бежали в убежище в Северной Индии.Весь сюжет этой игры основан на противостоянии с "Макаровым" и сюжет гораздо более линейный, чем в двух предыдущих играх в трилогии. В первую очередь Вы будете управлять Юрием, Соупом, Прайсом и Николаем, все из которых находятся в одной команде и работают для достижения одной цели. Удивительно, что вторая игра не сделала такого рода линейного шага, когда она была выпущена, поскольку она также была сосредоточена больше на истории Соупа and Прайса, чем на любой другой. Хотя некоторые могут не согласиться, приятно видеть, что история принимает менее запутанный поворот и наконец, полностью сосредоточиться на главных героях.Трудно отрицать, что Call of Duty: Modern Warfare 3 - рассвет кинематографического поворота франшизы. Во всех предыдущих играх, за исключением Black Ops, который был выпущен всего годом ранее, особое внимание уделялось стрельбе из оружия и стрельбе, а не боевикам. В то время как у Black Ops действительно была кинематографическая атмосфера, именно обновленный MW3 Engine, который качественно, отличал Modern Warfare 3 от него. Вся кампания является полностью динамичной, причем не только с эстетической точки зрения, но, что более важно, с точки зрения игрового процесса. Все еще мало внимания уделяется стрельбе, хотя кажется, что она отходит на задний план от последовательностей действий, которые разыгрываются в этот раз. На каждом уровне происходит что-то свое и что-то новое для Вас. Вся игра - глоток свежего воздуха в жанре шутеров от первого лица.Тем не менее, это не означает, что это не сопровождается значительной долей проблем. Я, например, нашел это издание невероятно трудным для аркады, даже на обычной сложности. Это в основном благодаря обновленному урону от гранаты, который, если Вы находитесь где-то в пределах индикатора гранаты, то Вы уже мертвы. Имеют огромный радиус взрыва по сравнению с другими играми Call of Duty.С другой стороны, оружие в Modern Warfare 3 кажется чрезвычайно реалистичным. Органы управления действительно плавные, и в целом игровой процесс является приятным. Глядя на эту игру, Вы не догадаетесь, что ей уже более пяти лет. Динамическое освещение и качество текстур совершенно выдающиеся, это название эстетически сметает все остальные игры Call of Duty, которые были до него. Безумно думать, что то же поколение платформ,графического движка, которое дало нам очень поверхностную, почти пустую игру, вроде "Ghost Recon: Advanced Warfighter".Что касается многопользовательской игры, то для этого релиза были полностью обновлены системы "killstreak" и награды. Все на этот раз труднее заработать и даже есть модифицированная система ранжирования и разблокировки. Наряду с этим, после того, как игрок хотя бы раз повысил престиж, "Prestige Shop" разблокируется. Геймеры могут использовать заработанные в игре жетоны, что бы покупать различные функции, такие как очки и дополнительные классы оружия. В Steam все еще есть сообщество, играющее в мультиплеер, так что он еще жив.Хотя Call of Duty: Modern Warfare 3 действительно имеет свою долю проблем, солидный игровой процесс и расширенный кинематографический опыт, которые он обеспечивает, более чем компенсируют его недостатки. Заключение к истории из трех частей - это то, что игроки найдут глубокое удовлетворение, если они игра в предыдущие две чести. Разнообразная, модернизированная многопользовательская система позволила сохранить онлайн-игру по-новому от предшественников Modern Warfare, а включение системы VAC гарантирует, что не только мошенники получают то, что они заслуживают, но также и то, что законные игроки не будут забанены за присоединение к плохому серверу, в отличие от Modern Warfare 1 и 2.Плюсы:+ Потрясающая даже по сегодняшним меркам графика, которая приблизила шутер к киноиндустрии.+ Живой мультиплеер.+ Хороший саундтрек и звуковые эффекты, хотя, не особо изменившиеся относительно предыдущей части.+ Динамичный бодрый аркадный гемплея, то что и ждешь от колды.Минусы:- Несбалансированные гранаты, они реально бесят. Это не пуля, мол сам подставился - виноват. Они прилетаю неожиданно и убежать от них нельзя.- Бредовая основа сюжета, конечно это проблема предыдущих изданий, которые подвязали всю серию на это, но это напрягает. Проще в это особо не вникать.